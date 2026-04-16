大好評の声に応えて105名のクリエイターが集結！「第3回 マルイ ハンドメイドマルシェ in 新宿マルイ 本館」を開催

株式会社丸井グループ

新宿マルイ 本館（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：⻘野 真博）B1Fにて、ハンドメイドの魅力がぎゅっと詰まった「第3回 マルイ ハンドメイドマルシェ in 新宿マルイ 本館」を開催します。今回は、手づくりスイーツや雑貨、アクセサリーなど、総勢105名のクリエイターによる“ここだけの作品”が勢揃い。思わず手に取りたくなる一点ものとの出会いをお楽しみいただけるマルシェです。

■心ときめくスイーツと一点もの雑貨が勢揃い！

総勢105名のクリエイターが参加するハンドメイドイベントが、今回で3回目の開催を迎えます。

開催を重ねるごとに注目度を高めてきた本イベントは、手づくりスイーツや雑貨、アクセサリーなど、多彩なジャンルが一度に楽しめることから、来場者からも好評をいただいている企画です。今回も、それぞれの作家が思いを込めた“ここだけの作品”が会場にずらりと並び、特別な出会いが期待できます。

手づくりスイーツは、見た瞬間に心がときめくビジュアルと、一つひとつ丁寧に仕上げられた温もりが魅力。ギフトとしても選ばれているラインナップが揃い、ハンドメイドならではの“人の温もり”を感じられるスイーツが登場します。

雑貨やアクセサリーは、日常をさりげなく彩る小物から、身につけるだけで気分が上がるアイテムまで幅広く展開。どれもクリエイターの個性が息づく一点もので、“手仕事だからこそ生まれる表情”に触れられるのも魅力です。

3回目となる今回は、これまで以上にジャンルや世界観の異なるクリエイターが集結し、ハンドメイドの多様な魅力を一度に体感できる内容に。

日常にそっと寄り添う宝物との出会いを求めて、ぜひ足をお運びください。

■出店グループ・作家をご紹介（一部）

「amajuku」（スイーツ）

今回のハンドメイドマルシェでは、スイーツ・フード好きに向けた企画として「amajuku展 vol.6」を展開します。「amajuku展」は、「ザ・ブランドビジネス・アカデミー」の受講生が自分たちのブランドをお披露目するPOP UP企画です。

6回目となる今回は、スイーツブランドのプロデュースやブランド育成を手がける美月黛麗香の「DAUGHTER BOUTIQUE」をはじめ、受講生13ブランドが参加し、計14ブランドが並びます。経験を重ねたブランドから立ち上げ期のブランドまで、成長途中の“今”を感じられるラインナップです。

各ブランドは独自の世界観をもとにスイーツや雑貨を展開し、「ブランドとしての魅力が息づいたスイーツ・フード・雑貨」に出会える、マルシェ内でも注目の企画です。

https://www.instagram.com/marikamizuki/

出店ブランド

DAUGHTER BOUTIQUE(https://www.instagram.com/daughter_boutique/) , RE:Marble(https://www.instagram.com/remarble_sustainable/) , COOKIE MACCHIART(https://www.instagram.com/cookie_macchiart/) , &sloth(https://www.instagram.com/andsloth/) , Lil Muffin(https://www.instagram.com/lilmuffin.2124/) , bake&bright(https://www.instagram.com/bake_and_bright/) , Patisserie inimitable(https://www.instagram.com/p.inimitable/) , tet coffee and bake(https://www.instagram.com/tet_coffeeandbake/) , MAISON CEDAR(https://www.instagram.com/maison_cedar/) , 菓子屋Hitoshizuku(https://www.instagram.com/kashiya_hitoshizuku/) , Chemin(https://www.instagram.com/chemin_illust_cake/) ,

HANALULU(https://www.instagram.com/hanalulu_0415/) , gajumaru cheesecake(https://www.instagram.com/gajumaru_cheesecake/) , 菓子屋ヒトトキ(https://www.instagram.com/hito_toki.kashiya/)

「chouchou marche」（アクセサリー・雑貨）

思わず「キュン」とするアクセサリーや雑貨を中心に、トレンド感のある“かわいい”アイテムをたくさんそろえています。毎日にそっと寄り添うシンプルなデザインから、コーディネートの主役になる華やかなアイテムまで、見ているだけで気分が上がるラインナップです。

一つひとつのアイテムには、やさしいニュアンスやときめきがぎゅっと詰まっていて、普段使いはもちろん、特別な日のアクセントにもぴったり。

ここでしか出会えないデザインも並びますので、ぜひお気に入りの“かわいい”を見つけに遊びにいらしてください。

https://www.instagram.com/chouchou_marche.hm?igsh=MWRoc3VjeHNrc3Vndg==

「handpick room」（アクセサリー・雑貨）

「handpick room（ハンドピックルーム）」は、“好きに出会える、ときめきのお部屋”をテーマに、ハンドメイドクリエイターの作品が集まるPOP UPブランドです。暮らしにそっと寄り添い、心がふわっとほどけるようなアイテムをお届けしています。

今回の会期では、2つのテーマで展開する期間限定POP UPを開催します。

前半テーマ「まいにち、ぬいと。」※4月23日（木）～4月29日（水・祝）

ぬいぐるみや布小物を中心に、日々の暮らしにやさしく寄り添うアイテムが並びます。バッグにしのばせたくなる小さな“ぬい”や、お部屋に自然な彩りを添える布小物など、軽やかであたたかいラインナップです。

後半テーマ「ときめきチャーム展」※4月30日（木）～5月6日（水・振替休日）

キーホルダーやチャームを中心に、思わず手に取りたくなる小さな“ときめき”を集めました。お出かけコーデのワンポイントとして気分が上がる、明るくナチュラルなアクセントアイテムをご紹介します。

会期ごとに違った魅力を楽しめる、2部構成のPOP UPです。

https://www.instagram.com/handpick_room/

「NEI JEWELRY」（アクセサリー）

「完成されたもの」に、違和感を覚えたことはありませんか。「NEI JEWELRY」は、“未完成”という美しさを肯定するジュエリーブランドです。

ブランド名の由来である「Not Enough Information」には、ジュエリー単体では完結せず、身に着ける人の時間や記憶によって完成へと近づいていく存在である、という意味が込められています。

自然の中にある不完全な形や、言葉にならない感情、曖昧な記憶。 それらをすくい上げ、あえて余白を残したデザインへと落とし込んでいます。 均一であることよりも、揺らぎや違和感を。 整いすぎた美しさよりも、自分自身の感覚にフィットする一点を。

NEI JEWELRYは、身に着ける人の感性によって完成するジュエリーを提案します。

https://www.instagram.com/nei.acce/

「HANDMADE COLLECTION＋」Produced by ArtTitle（アクセサリー・雑貨）

次にバズるブランドに出会える場所。

「HANDMADE COLLECTION＋」は、“これから来る” ハンドメイドブランドを先取りできるセレクトイベントです。まだ広く知られていなくても、作品を見た瞬間に「かわいい」「欲しい」と心をつかむ。そんな新しい才能をキュレーターが厳選しました。

ここでしか出会えない、未来の人気ブランドの原石が集まります。トレンドの一歩先を感じるデザインや、作り手の個性が光る一点もの。手にした瞬間、「このブランド、これから絶対くる」と応援したくなるような、ときめきの発掘体験をお届けします。

HANDMADECOLLECTION

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ArtTitle

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■イベント概要

開催場所：新宿マルイ 本館 B1F イベントスペース

開催期間：2026年４月23日（木）～5月6日（水）

営業時間：11:00～20:00

※施設の営業時間とは異なります

※最終日5月6日（水）は18:00までとなります

※イベントおよび商品内容は予告なく変更・中止になる場合がございます

※商品の数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください

※画像はイメージです。実際の販売商品とは異なる場合がございます

▼新宿マルイ 本館

https://www.0101.co.jp/003/

▼丸井

https://www.0101.co.jp