株式会社Neo Edge、社内にIT部門がない中小企業に特化した伴走型DX支援サービス「Neo Edge Consulting」の基本プランを提供開始

株式会社Neo EdgeNeo Edge Consulting：最先端のAI技術を核に、企業全体のDXを構想から実装まで伴走支援

株式会社Neo Edge（以下「当社」）は、AI活用・システム導入・業務改善を一気通貫で伴走支援するサービス「Neo Edge Consulting」において、社内に専任のIT部門や情報システム担当がいない中小企業に特化した、基本プランの提供を開始したことをお知らせします。

これまで当社では、顧客ごとの課題や体制、進めたいテーマに応じて、支援内容を個別見積もりでご提案してきました。一方で、「まず何から始めればよいかわからない」「社内に相談相手がいない」「ベンダー提案の妥当性を判断できない」「要件が曖昧で外部に依頼しづらい」といった声を多くいただいてきました。

特に中小企業では、AIやDXに取り組みたい意向があっても、社内にIT部門がないことで初動が難しく、構想はあっても実行まで前に進まないケースが少なくありません。こうした企業が、より相談しやすく、より導入しやすい形でスタートできるよう、このたび4つの基本プランを整備しました。

Neo Edge Consulting とは

Neo Edge Consulting は、AI・システム・業務改善をテーマに、構想整理から要件整理、実行支援までを一気通貫で伴走するサービスです。

支援内容は、課題整理・優先順位設計、AI活用企画・PoC設計、業務フロー整理・業務設計、要件整理・ベンダー調整、実行支援・プロジェクト伴走までをカバーしています。さらに、実装が必要な場合には、必要に応じて当社の受託開発体制へ接続し、設計・開発・導入まで一貫して支援することも可能です。

基本プラン概要企業フェーズや必要な伴走レベルに応じて、4つのプランをご用意

想定するご相談企業よくある課題

Neo Edge Consulting は、特に以下のような企業を想定しています。

- 社内にIT部門や情報システム担当がいない中小企業- AIやDXに取り組みたいが、何から始めるべきかわからない企業- 外部ベンダーへの相談前に、課題や要件を整理したい企業- まずは小さく試し、成果が見えたテーマから段階的に広げたい企業- 実行フェーズでは、必要に応じて開発まで任せられる体制を探している企業

ご支援の進め方単なる壁打ちで終わらず、実行しやすい形まで整理しながら伴走

Neo Edge Consulting では、初回ヒアリングから現状整理、優先テーマ選定、方針策定・要件整理、実行支援、導入後のレビュー・改善まで、段階的に伴走します。

また、受託開発に移行しない場合でも、外部ベンダーの活用を含めた伴走支援が可能です。必要に応じて、PoC後の本格導入フェーズでは当社が受託開発として実装を巻き取り、企画から導入まで一貫して支援します。

今回の基本プラン提供について

今回の基本プラン整備により、これまで個別見積もり中心だった支援を、よりわかりやすく、相談しやすい形でご提供できるようになりました。当社は今後も、社内にIT部門がない中小企業にとっての実行パートナーとして、AI活用・業務改善・システム導入を前に進める支援を行ってまいります。

無料相談はこちらから :https://neoedge.co.jp/contact

担当者コメント

Neo Edge CEO 仙頭駿成CEO 仙頭駿成のコメント

Neo Edgeは、企業の皆さまにとって「AI導入をともに考え、共に実装するパートナー」でありたいと考えています。

私たちは、AIを単なる技術ではなく、企業の意思決定と価値創造を支える実行基盤として位置づけています。

株式会社Neo Edgeについて

Neo Edgeロゴ

株式会社Neo Edgeは、東京大学発のAIスタートアップです。

生成AIをはじめとする先端技術を活用し、業務効率化やDX推進を支援するAIシステム・Webアプリの受託開発を行っております。

企画から設計・開発・導入・運用まで一貫して対応可能で、スピードと品質を両立した柔軟な開発体制が強みです。

研究とビジネスをつなぐ立場として、上場企業からスタートアップまで、業種・規模を問わず多様なニーズにお応えしています。

事業内容- AI開発- システム・アプリケーション開発- AI・DXコンサルティング会社情報

会社名：株式会社Neo Edge

代表者名：仙頭 駿成

郵便番号：150-0012

所在地：東京都渋谷区広尾5-4-12 大成鋼機ビル4階

HP：https://neoedge.co.jp/

お問い合わせはこちらから :https://neoedge.co.jp/contact