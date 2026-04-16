薄型・軽量・7日間連続記録が可能な単回使用ホルター心電計「Liz（リズ）」を発売

フクダ電子株式会社

フクダ電子株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 白井 大治郎）は、2025年8月27日に製造販売承認された長時間心電用データレコーダの単回使用ホルター心電計Liz（医療機器認証番号：307AGBZX00047000）を4月9日に発売しました。

本製品は、薄型・軽量のパッチ型で被検者（患者）の身体に直接貼付することで、日常生活下における心電図を長時間・連続的に記録することが可能な単回使用型ホルター心電計です。

単回使用ホルター心電計Lizの主な特徴

7日間記録・単回使用ホルター心電計

従来の弊社ホルター心電計では、電池交換や院内解析の負担がありました。

本製品は単回使用とし、上記のほか被検者の本体返却のための来院が不要と、運用を簡便化。検査から結果確認までを効率化し、医療従事者と被検者双方 の負担軽減を期待する医療現場のためのソリューションです。

CardiMax9Ai × Lizで心房細動早期発見

CardiMax9Aiに搭載されたAIモデルで過去の発作性心房細動発症の可能性を推定し、Lizでのホルター検査へ繋げることで心房細動患者の早期発見に寄与することが期待できます。また、リユースタイプのホルター心電計eMEMOも提供しており、院内で詳細な解析を行いたい場合や、検査後できるだけ早く結果を確認したい場合など、運用や目的に応じた選択を支援します。

フクダ電子株式会社について

フクダ電子株式会社は1939年（昭和14年）の創業以来、国産心電計のトップメーカーとして歩み続け、予防・検査～経過観察・リハビリ～在宅医療までトータルソリューションを展開しております。

『社会的使命に徹し、ME機器の開発を通じて、医学の進歩に寄与する』という経営理念のもと、これからもスピーディな応変力で世界の人々の健康へ貢献できる医療テクノロジーの創出に全力を注いでまいります。

【会社概要】

社名：フクダ電子株式会社

本社所在地：東京都文京区

代表取締役：白井 大治郎

事業内容： 医療機器製造販売

設立： 1939年

HP：https://www.fukuda.co.jp/