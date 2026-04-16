【そごう広島店】ゴールデンウイークは「初夏の大北海道展」へGO！
そごう広島店では、大型連休の期間に恒例の人気催事「初夏の大北海道展」 を開催いたします。素材の旨みを味わえるグルメや魅惑の北国スイーツなど、大地の恵みを盛大に味わい尽くす黄金週間。ラーメンや海鮮はもちろん、行列のできる人気スイーツが初登場するなど、大北海道の魅力の味旅を満喫できること間違いなし。会期の前半と後半で一部内容が入れ替わるので、何度来てもお楽しみいただけます 。
会期：4月23日（木）～5月6日（水・祝振）
時間：午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場
会場：そごう広島店 9階 催事場
■前半：4月23日（木）～29日（水・祝）※4月29日（水・祝）は午後6時閉場
■午後：4月30日（木）～5月6日（水・祝振）※5月6日（水・祝振）は午後5時閉場
出店数：60店舗（期間中合計）
かちか／札幌味噌味スペシャルらぁ麺【前半のみ】
前半おすすめグルメ
［札幌市］かちか
●札幌味噌味スペシャルらぁ麺（1杯）・・1,650円 【初登場／イートイン／数量限定】
コシの強い中太ちぢれ麺に生姜ニンニクの風味が効いたスープが絡む香り高い味噌ラーメン。
札幌千秋庵／生ノースマン【前半のみ】
［札幌市］札幌千秋庵
●生ノースマン（保冷バッグ付・4個入）・・1,251円【初登場／数量限定】
注目のスイーツが広島に初上陸。あんこ、パイ、生クリームが合わさる食感と風味のハーモニーをお楽しみください。
きよたベリーファーム／１.生いちごパフェ２.いちごのパイサンド【前半のみ】
［札幌市］きよたベリーファーム
１.生いちごパフェ（1個）・・1,210円
自家製ソフトクリームと苺がたっぷりと味わえます。
２.いちごのパイサンド（カスタード＆ホイップ）（1個）・・594円
らーめん ほっぺ家／特製味噌らーめん【後半のみ】
後半おすすめグルメ
［札幌市］らーめん ほっぺ家
●特製味噌らーめん（1杯）・・1,600円 【イートイン／数量限定】
とろとろチャーシューと味玉を盛り付けしたスペシャルな一杯。
うに専門店 世壱屋／道産桜ます・道産ムラサキウニ盛り丼【後半のみ】
［余市町］うに専門店 世壱屋
●道産桜ます・道産ムラサキウニ盛り丼（1人前）…3,850円【イートイン／数量限定】
道産の桜ます、ウニ、帆立を贅沢に盛り付けた一品。
ピカタの森 駒ヶ岳牛乳／芸術ソフト～苺～【後半のみ】
［森町］ピカタの森 駒ヶ岳牛乳
●芸術ソフト～苺～（1個）・・651円
苺をふんだんに使用した甘い香りが広がるリッチなソフトクリームです。
海のや／豪華かにとほたて貝柱の贅沢盛り弁当
期間中、何度も味わいたい一品
［積丹町］海のや
●豪華かにとほたて貝柱の贅沢盛り弁当（1折）・・3,450円【実演／各日限定50折】
蟹づくしにほたて貝柱を合わせて盛り込んだ贅沢な弁当です。
金獅子精肉店／サロマ和牛・北見和牛入り11種盛ステーキ弁当
［札幌市］金獅子精肉店
●サロマ和牛・北見和牛入り11種盛ステーキ弁当（1折）・・2,970円【実演／各日限定50折】
サロマ和牛と北見和牛の食べ比べを楽しめるステーキ弁当です。
SNOW CHEESE（スノーチーズ）／スノー ミルク チーズ
［札幌市］SNOW CHEESE（スノーチーズ）
●スノー ミルク チーズ（8個入）・・1,296円【初登場／お一人さま5箱限り】
香ばしいバターの香りとさっくりとした食感のチーズラング・ド・シャに、ほのかにミルクが香るホワイトチョコレートクリームとチーズ風味のチョコレートを飾りました。
小樽洋菓子舗ルタオ／ミルクサンデー 北海道産赤肉メロン
［小樽市］小樽洋菓子舗ルタオ
●ミルクサンデー 北海道産赤肉メロン（1個）…913円【そごう広島店限定】
北海道どさんこプラザ
海産物、農産物、銘菓、乳製品、ご当地食材などを販売する北海道の公式アンテナショップが登場。
北海道ならではの工芸品もご紹介
「北海道 工芸フェア」
■4月23日（木）～ 29日（水・祝）
■7階＝特設会場
革製品やガラスなど、北海道の工芸品を集めました。
※本リリースの価格は全て税込価格です
※画像はイメージです
※数に限りがございます
※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます
※イートイン営業時間：午前10時30分～午後7時30分（ラストオーダー午後7時）
前半後半各最終日の営業時間は閉場時間の30分前・ラストオーダーは閉場時間の1時間前