【そごう広島店】ゴールデンウイークは「初夏の大北海道展」へGO！

株式会社そごう・西武

そごう広島店では、大型連休の期間に恒例の人気催事「初夏の大北海道展」 を開催いたします。素材の旨みを味わえるグルメや魅惑の北国スイーツなど、大地の恵みを盛大に味わい尽くす黄金週間。ラーメンや海鮮はもちろん、行列のできる人気スイーツが初登場するなど、大北海道の魅力の味旅を満喫できること間違いなし。会期の前半と後半で一部内容が入れ替わるので、何度来てもお楽しみいただけます 。

会期：4月23日（木）～5月6日（水・祝振）

時間：午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場

会場：そごう広島店 9階 催事場

■前半：4月23日（木）～29日（水・祝）※4月29日（水・祝）は午後6時閉場

■午後：4月30日（木）～5月6日（水・祝振）※5月6日（水・祝振）は午後5時閉場

出店数：60店舗（期間中合計）

かちか／札幌味噌味スペシャルらぁ麺【前半のみ】前半おすすめグルメ

［札幌市］かちか

●札幌味噌味スペシャルらぁ麺（1杯）・・1,650円 【初登場／イートイン／数量限定】

コシの強い中太ちぢれ麺に生姜ニンニクの風味が効いたスープが絡む香り高い味噌ラーメン。

札幌千秋庵／生ノースマン【前半のみ】

［札幌市］札幌千秋庵

●生ノースマン（保冷バッグ付・4個入）・・1,251円【初登場／数量限定】

注目のスイーツが広島に初上陸。あんこ、パイ、生クリームが合わさる食感と風味のハーモニーをお楽しみください。

きよたベリーファーム／１.生いちごパフェ２.いちごのパイサンド【前半のみ】

［札幌市］きよたベリーファーム

１.生いちごパフェ（1個）・・1,210円

自家製ソフトクリームと苺がたっぷりと味わえます。

２.いちごのパイサンド（カスタード＆ホイップ）（1個）・・594円

らーめん ほっぺ家／特製味噌らーめん【後半のみ】後半おすすめグルメ

［札幌市］らーめん ほっぺ家

●特製味噌らーめん（1杯）・・1,600円 【イートイン／数量限定】

とろとろチャーシューと味玉を盛り付けしたスペシャルな一杯。

うに専門店 世壱屋／道産桜ます・道産ムラサキウニ盛り丼【後半のみ】

［余市町］うに専門店 世壱屋

●道産桜ます・道産ムラサキウニ盛り丼（1人前）…3,850円【イートイン／数量限定】

道産の桜ます、ウニ、帆立を贅沢に盛り付けた一品。

ピカタの森 駒ヶ岳牛乳／芸術ソフト～苺～【後半のみ】

［森町］ピカタの森 駒ヶ岳牛乳

●芸術ソフト～苺～（1個）・・651円

苺をふんだんに使用した甘い香りが広がるリッチなソフトクリームです。

海のや／豪華かにとほたて貝柱の贅沢盛り弁当期間中、何度も味わいたい一品

［積丹町］海のや

●豪華かにとほたて貝柱の贅沢盛り弁当（1折）・・3,450円【実演／各日限定50折】

蟹づくしにほたて貝柱を合わせて盛り込んだ贅沢な弁当です。

金獅子精肉店／サロマ和牛・北見和牛入り11種盛ステーキ弁当

［札幌市］金獅子精肉店

●サロマ和牛・北見和牛入り11種盛ステーキ弁当（1折）・・2,970円【実演／各日限定50折】

サロマ和牛と北見和牛の食べ比べを楽しめるステーキ弁当です。

SNOW CHEESE（スノーチーズ）／スノー ミルク チーズ

［札幌市］SNOW CHEESE（スノーチーズ）

●スノー ミルク チーズ（8個入）・・1,296円【初登場／お一人さま5箱限り】

香ばしいバターの香りとさっくりとした食感のチーズラング・ド・シャに、ほのかにミルクが香るホワイトチョコレートクリームとチーズ風味のチョコレートを飾りました。

小樽洋菓子舗ルタオ／ミルクサンデー 北海道産赤肉メロン

［小樽市］小樽洋菓子舗ルタオ

●ミルクサンデー 北海道産赤肉メロン（1個）…913円【そごう広島店限定】

北海道どさんこプラザ

海産物、農産物、銘菓、乳製品、ご当地食材などを販売する北海道の公式アンテナショップが登場。

北海道ならではの工芸品もご紹介

「北海道 工芸フェア」

■4月23日（木）～ 29日（水・祝）

■7階＝特設会場

革製品やガラスなど、北海道の工芸品を集めました。

※本リリースの価格は全て税込価格です

※画像はイメージです

※数に限りがございます

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます

※イートイン営業時間：午前10時30分～午後7時30分（ラストオーダー午後7時）

前半後半各最終日の営業時間は閉場時間の30分前・ラストオーダーは閉場時間の1時間前