海ゆく巨体を立体化！『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の「スピノサウルス」が1/15スケールスタチューに

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株式会社プライム1スタジオ


株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつレガシーミュージアムコレクションから、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』に登場する「スピノサウルス」の1/15スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は4月16日よりスタート。商品の発売は2027年9月～12月を予定しています。



◆製品ページ◆


https://statue.prime1studio.co.jp/jwfr-spinosaurus-lmcjwf-06s.html



水面を割る縦縞の帆。水中でうねる巨大な尾。


半水生の肉食恐竜が、1/15スケールで出現





３大恐竜のDNAを採取するため、禁断の島に踏み入る『ジュラシック・ワールド／復活の大地』。シリーズの新章を飾る大作より、「スピノサウルス」がレガシーミュージアムコレクションに登場。





半水生恐竜として再びスクリーンに現れたスピノサウルス。新たな解釈で描かれたその姿を、海の世界と共に映し出したスタチューです。





オールのような尾と水を捉える4本の脚は、登場シーンを詳細に分析してポーズを決定。





さらに水面や岩肌との接地位置で浮遊感を演出し、圧巻の泳ぎを表現しました。





大きく開いた口内の湿った質感。





アイコニックな縦縞のかすれたオレンジ。





後足の発達した水かき。1/15スケールの巨大さを生かし、細部までハイディテールに仕上げています。





いくつもの色とテクスチャーを重ねた表皮も、リアルで情報量豊かな仕上がり。各部に刻まれた傷跡が、人智を越えた物語を想起させます。





陽光ゆらめく特製ベースは、手つかずの海をイメージしたものです。





まだらに色づいた岩、美しい光沢をたたえる魚、鮮やかな赤い蟹。それぞれの造形と色彩を練り上げ、恐竜の棲み処にふさわしいワイルドな光景を作り上げました。





さらに本ボーナス版には、戦慄の海洋シーンを切り取ったヴィネットが付属。





波しぶきを上げ、船を取り囲む縞模様の帆--ゾーラたちが感じた恐怖を体感してください。





迫力のサイズ、精巧な立体表現でお届けするスピノサウルス。あなたのコレクションに、海のスリルを伝える1体です。





◆製品ページ◆


https://statue.prime1studio.co.jp/jwfr-spinosaurus-lmcjwf-06s.html



[ご注意]
・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。



製品概要



レガシーミュージアムコレクション


ジュラシック・ワールド／復活の大地 スピノサウルス ボーナス版


※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。


商品価格 ：\340,890（税込）


発売時期 ：2027年9月～12月


販売数量 ：350


シリーズ ：ジュラシック・ワールド／復活の大地
フォーマット：レガシーミュージアムコレクション
サイズ：1/15 Scale


全高:39cm 全幅:74cm 奥行:34cm


全高:20cm 全幅:34cm 奥行:16cm（ヴィネット「スピノサウルスの帆」）


重量：約13.18kg


素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）


製品仕様・付属品：


・特製ベース


・ボーナス特典：ビネット「スピノサウルスの帆」


権利表記 ：(C) UCS LLC and Amblin





株式会社プライム１スタジオ




株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。


・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/