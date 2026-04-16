いよいよラストイヤー！舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ハリー役スケジュール＆8月以降カムバックキャスト解禁！さらに千秋楽までの公演のチケット詳細発表！

株式会社ホリプロ

今年12月27日(日)についに閉幕を迎える舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。この度、いよいよ最後のチケット発売となる、8月から千秋楽までの公演のチケット発売情報が解禁！併せて、ハリー・ポッター役キャストの出演スケジュールも発表されました。

そして、８月以降の公演にロン・ウィーズリー役：竪山隼太、ジニー・ポッター役：馬渕英里何、嘆きのマートル役：美山加恋、そして安藤美桜、大内慶子のカムバック出演が決定いたしました。

現在、日本上演のフィナーレを華やかに彩る「ラストイヤープロジェクト」を展開中。呪いの子グッズ詰め合わせセットが当たる「ハリー・ポッターピッタリチャレンジ」、千秋楽の観劇チケットが当たる「魔法の光チャレンジ」の「SNSプレゼントキャンペーン」実施も発表されました。ぜひこの機会に劇場へ足をお運びください。

2026年7月公演までのチケットは一般販売中。千秋楽までのチケットは6月6日(土)10時より先着先行販売、6月21日(日)10時より一般販売が開始。

ハリー・ポッター役キャストの出演スケジュール

上段・左より）ロン・ウィーズリー役：竪山隼太、ジニー・ポッター役：馬渕英里何、嘆きのマートル役：美山加恋 下段・左より）安藤美桜、大内慶子

2026年12月27日(日)千秋楽公演までのハリー・ポッター役キャストの出演スケジュールを公式サイトにて公開しました。

他キャストの出演スケジュールは毎月初に随時発表します。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト(キャストスケジュール)

https://www.harrypotter-stage.jp/schedule/

藤原竜也：2026年12月

石丸幹二：2026年9月～10月

向井 理：2026年7月

藤木直人：2026年10月～11月

大貫勇輔：2026年5月～8月

吉沢 悠：出演中～2026年5月

稲垣吾郎：2026年11月～12月

平岡祐太：出演中～2026年11月

上野聖太：出演中～2026年12月

小野賢章：2026年8月～10月

※やむを得ない事情により、出演者並びにスケジュールが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

8月以降カムバックキャストコメント

■ロン・ウィーズリー役：竪山隼太

『あー！呪いの子！知ってる！ミュージカルでしょ！？』違います！どストレートです！この作品は歌いません。まだ観たことない人が羨ましい。だってあのライブをまだ体験してないんですから！僕自身記憶消して、もう一回まっさらで観たい。そんな作品。いろんなお芝居の現場にいくと、オリジナルキャストのロンだよね？とよく言われます。ロンと一緒に過ごしたおかげで出会えた役や人やご縁がたくさんありました。12月で閉じるらしい、切ないね。本当ありがとな、ロン。ここで出会った人たちのご縁や思い出が、かなり今の自分を形作ってます。みんなといまだに繋がれてんのはこの作品のおかげ。恩返しお祭りってことで、観たことある人たちも同窓会気分であいつらに劇場へ会いにきてください。僕もロンとしてラスト参戦させていただきます。2年前にケリ1回つけたけど！笑 やるからには2年前を超えます！ゲームのセーブデータをロードするように。314回目から、つづきからはじめましょう！ゲームスタート！

■ジニー・ポッター役：馬渕英里何

ついに終わるのか、、卒業してから2年、何か母校を失うようなぼんやりした喪失を感じていたところに、ジニー・ポッターを再び演じることとなり、喜びと同時に大きな畏れが湧いております。

ここまでこの作品を繋ぎ、育て続けてくださった多くのスタッフ、キャスト、そして観客の皆様に、改めて深く深く敬服するとともに、その襷をしかと受けとり、心して、臨みます。

ぜひ劇場で見守ってください。

■嘆きのマートル役：美山加恋

開幕当初から今日まで、沢山のお客様に愛していただいたんだなと感じることが多く、感謝でいっぱいです。

残念ながらこれが最初で最後のカムバックみたいです。

マートル、デルフィー、ポリー、リリー、他にもマニアックなものまで演じましたが、大好きな役たちも待っていると思うと早く帰りたいくらいです。

沢山のお客様に楽しんでいただけますように。

私も悔いの残らぬよう楽しみ尽くします！

■安藤美桜

この舞台に再び戻ってくることができたこと、とても有り難く、心から嬉しく思います！

関わってくださる皆様、観に来てくださる皆様に感謝の気持ちを忘れず、ラストイヤーを盛り上げていけるよう精一杯頑張ります！

■大内慶子

フクロウ、列車、箒、かぼちゃ、丸メガネ、、、卒業してからも、街中を見渡せば舞台を思い起こすアイテムが溢れていました。

このまま遠いキラキラとした記憶になってしまうかと思いきや、もう一度この場所に戻ってくる機会が訪れるなんて！

ここまで作品を届け続けてくれたカンパニーと、ご来場くださった皆さまに感謝です。

さて、最終列車に乗り込みましょう。

見慣れた景色に新しい景色、ここから終着駅までたくさんの景色を皆さまにお届けできるよう、精一杯努めます。

ご来場、お待ちしております！

8月以降の出演キャスト

ハリー・ポッター：藤原竜也／石丸幹二／向井 理／藤木直人／大貫勇輔／吉沢 悠／稲垣吾郎／平岡祐太／上野聖太／小野賢章

ハーマイオニー・グレンジャー：中別府 葵／酒井美紀／松井玲奈／奥村佳恵

ロン・ウィーズリー：エハラマサヒロ／竪山隼太／ひょっこりはん／上山竜治／関町知弘

ドラコ・マルフォイ：松田慎也／宮尾俊太郎／内田朝陽／姜 暢雄／渡辺邦斗

ジニー・ポッター：馬渕英里何／白羽ゆり／安藤 聖／吉井 怜

アルバス・ポッター：藤田ハル／福山康平／佐藤知恩／原嶋元久

スコーピウス・マルフォイ：門田宗大／浅見和哉／久保和支／大久保 樹

嘆きのマートル：美山加恋／佐竹桃華／出口稚子

ローズ・グレンジャー・ウィーズリー：倉澤雅美

デルフィー：宝意紗友莉／乃村美絵／高山璃子／野邑光希

組分け帽子：尾尻征大

エイモス・ディゴリー／アルバス・ダンブルドア／セブルス・スネイプ：間宮啓行／市村正親

マクゴナガル校長：榊原郁恵／高橋ひとみ／岡 まゆみ／白木美貴子

秋山和慶／安藤美桜／安楽信顕／浅野郁哉／千葉一磨／チョウヨンホ／古沢朋恵／半澤友美／隼海 惺／肥田野好美／久道成光／星 郁也／石原健太郎／加茂享士／肥塚綾子／小結湊仁／黒田 陸／前東美菜子／馬屋原涼子／森田万貴／小川 希／岡 直樹／織詠／大竹 尚／大内慶子／坂入美早／佐藤雄大／篠原正志／鈴木翔吾／田口 遼／高橋英希／手打隆盛／薬丸夏子／横山千穂

ルード・バグマンの声：吉田鋼太郎

※榊原郁恵の「榊」は正しくは、木へんに神の表記となります。

※キャストによって出演期間が異なります。

※各キャストの出演時期の詳細については公式サイトをご確認ください。

チケット情報

[2026年7月公演まで]

TBSチケット、ホリプロステージ、各プレイガイドにてチケット好評販売中

［2026年7月～12月公演］

・先着先行発売：2026年6月6日(土)10:00

・一般発売：2026年6月21日(日)10:00

[販売場所]

・TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/

会員登録はこちら https://auth.id.tbs.co.jp/user/regist/now

・ホリプロステージ https://horipro-stage.jp/stage/harrypotter/

会員登録はこちら https://horipro-stage.jp/member/

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ラストイヤープロジェクト開催中

2022年の開幕以来、ロングラン上演を続けてきた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、現在、日本公演のフィナーレを華やかに彩る「ラストイヤープロジェクト」を展開中です。

キャストとお客様全員の記念撮影も行う「スペシャルカーテンコール」、舞台の裏側に迫る特別番組の放送に加え、専用劇場ならではの魅力を体験できるイベントの開催など、今後もこれまでにないコラボレーション企画やイベントを予定しております。

劇場でしか味わえない興奮と感動のラストイヤーに、ぜひご注目ください。



ラストイヤープロジェクト詳細：https://www.harrypotter-stage.jp/2026_lastyear/

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』特別番組

TBS「舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ラストイヤーSP 小野賢章と辿るロングランの軌跡」

出演者：向井 理／大貫勇輔／吉沢 悠／平岡祐太／上野聖太／小野賢章 他



▼TVerにて見逃し配信中！

https://tver.jp/episodes/eph48qrspd

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

■あらすじ■

ハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法界を救ってから19年後、

かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていた。

魔法省で働くハリー・ポッターはいまや三人の子の父親。

今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男のアルバスは、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取る。幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいた。

そんな中、アルバスは魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会う。

彼は、父ハリーと犬猿の仲であるドラコ・マルフォイの息子、スコーピウスだった！

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していく・・・。



■公演概要■

［日程］上演中～2026年12月27日(日)

［会場］TBS赤坂ACTシアター

［上演時間］3時間40分 ※休憩あり

【主催】TBS ホリプロ ATG Entertainment

【特別協賛】東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト】

https://www.harrypotter-stage.jp