松屋銀座の屋上で、心が華やぐビアガーデン体験“A Touch of Mexican Spirit” 美しく、自由に、陽気に。メキシカンエッセンスを取り入れた夏のビアガーデンが期間限定オープン

ソルト・コンソーシアム株式会社

ソルト・コンソーシアム株式会社（本社：東京都港区）は、2026年5月20日（水）より、松屋銀座屋上にて期間限定イベント「美しくなるビアガーデン」を開催いたします。

銀座の屋上に広がる250席のゆとりある空間に、開放感あふれるビアガーデンが今年も登場。

今年は “A Touch of Mexican Spirit 美しく、自由に、陽気に。” をテーマに、昨年好評を得たグリル料理を中心としたスタイルに、タコスやサルサ、テキーラカクテルなどの要素を取り入れ、メキシカンならではの食文化が持つ陽気さと自由な空気感を表現した内容へと進化しました。

青空の下で過ごすランチタイムから、夕方以降の落ち着いた雰囲気のディナータイムまで、時間帯によって異なる表情を楽しめるのも魅力のひとつです。

開放的な空間、軽やかな料理、心地よい風。

そのすべてが重なり、気分まで整うような時間をお届けします。

■メキシカンの空気感を取り入れたフード体験

今年の「美しくなるビアガーデン」は、これまでのグリル料理を中心としたスタイルに、タコスやサルサ、ライムの爽やかなアクセントを加えた内容へとアップデート。

前菜には、アボカドの濃厚な旨みとスパイスの調和を楽しむオリジナルワカモレとスパイシーチップス、サボテンとクリスピーコーンを合わせたフレッシュサラダを揃え、軽やかな味わいからスタート。

牛・豚・鶏のグリルは、焼き上げる楽しさとともに、彩り豊かな野菜とあわせてお楽しみいただけます。

〆には、サルサの酸味と香りをアクセントにしたタコスをご用意しています。

空間には、メキシコを思わせる色彩や装飾をアクセントとして加え、松屋銀座の屋上ならではの開放感と心地よさの中で、夏のひとときをお過ごしいただけます。

■テーマを感じるカクテルと、多彩なドリンク

テキーラとグレープフルーツを合わせ、ライムとスパイスでアクセントを加えたパローマや、メスカルならではのスモーキーな香りを引き立てたハイボールなど、メキシコのエッセンスを感じるカクテルを展開します。さらに、バジルを効かせたブラッディメアリーや、銀座の蜂蜜と紅茶リキュールを合わせたモスコミュールなど、素材の組み合わせにひねりを加えた一杯もご用意。

また、スイカやシトラス、トロピカルフルーツを使用したモクテル（ノンアルコールカクテル）も揃え、アルコールの有無を問わずお選びいただけます。

通常の飲み放題にはコロナビールを含み、プレミアムビールプランでは、Hoegaarden／Goose IPA／Duck Duck Goose Session IPA／Modelo Especial／MINERVA STOUT／MINERVA COLONIALの6種をラインナップ。

■シーンや気分に合わせて選べる4つのプラン

今年は、定番のスタンダードプランをはじめ、プレミアムビールを楽しめるプラン、松阪牛を味わえる和牛プラン、厳選食材を取り入れたラグジュアリープランまで、用途に応じて選べる4つのプランをご用意しています。

＜スタンダードプラン＞ お一人様 7,700円（税込）／2時間制・飲み放題付

牛サーロインに加え、国産豚（日本橋 日山）、国産若鶏（銀座 牛蔵）、あらびきウインナー、チョリソー（ローマイヤ）を使用したグリルを中心に、ワカモレやサラダ、〆のタコスまで楽しめるベーシックプラン。

＜プレミアムビールプラン＞ お一人様 8,800円（税込）／2時間制・飲み放題付

スタンダードプランの内容に加え、Hoegaarden、Goose IPA、Duck Duck Goose Session IPA、

Modelo Especial、MINERVA STOUT、MINERVA COLONIALのプレミアムビール6種をフリーフローで楽しめるプラン。

＜和牛プラン＞ お一人様 13,000円（税込）／2時間制・飲み放題付

牛サーロインに加え、松阪牛（日本橋 日山）を取り入れたグリル盛り合わせを楽しめるアップグレードプラン。素材の魅力をより贅沢に味わいたい方におすすめです。

※和牛プランにプラス1,100円で、プレミアムビール4種を含む飲み放題へアップグレード可能。

＜ラグジュアリープラン＞ お一人様 16,000円（税込）／3時間制・飲み放題付

松阪牛（日本橋 日山）、湘南みやじ豚（銀座 牛蔵）、奥久慈軍鶏（銀座 牛蔵）ジャーマンヴルスト（ローマイヤ）など、厳選した食材を使用したグリルに加え、生ハムやチーズも楽しめる最上位プラン。ゆったりとした時間の中で、より上質なビアガーデン体験をご堪能いただけます。

※全プランで使用する鶏肉・豚肉・ウィンナーは、松屋銀座の食品フロアの食材を使用しています。

■ アラカルト & デザート（※各プランには含まれておりません）

軽くお楽しみいただけるアラカルトとして、オリジナルのワカモレをはじめ、生ハムやミックスナッツ、枝豆などをラインアップ。

デザートには、ブルーベリーヨーグルト、フレンチバニラ、抹茶のソフトアイスをご提供します。

■ビアガーデン概要

名称：美しくなるビアガーデン

住所：東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 屋上

営業期間：2026年5月20日（水）～9月30日（水）

平日 17:00～22:00（最終予約受付20:00）

土日・休日 12:00～22:00（最終予約受付20:00）

定休日：無休（松屋銀座の休館日に準ずる）

*天候により、休業の場合がございます。

席数：250席

電話番号 050-3623-3937（24時間ガイダンス対応）

スタッフによるお問い合わせ対応時間 12:00～21:00

※営業時間はイベント開催により変更する場合がございます。

※各プランの料金は時期により変動する場合がございます。あらかじめご了承ください。

予約方法：

公式ウェブサイトhttps://www.tablecheck.com/shops/utsukushikunaru-beergarden/reserve

インスタグラム公式アカウント：https://www.instagram.com/utsukushikunaru_beergarden/

ご予約はご利用月の翌月末まで承っております。誠に恐れ入りますが、翌々月以降のご予約はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。なお、初回のご予約受付は5月1日より開始いたします。

■ソルト・コンソーシアム株式会社について

ソルト・グループ株式会社の飲食事業を担うソルト・コンソーシアム株式会社は、⻘山一丁目「The Burn」や西麻布「The INNOCENT CARVERY」、六本木ヒルズ「THE SUN & THE MOON」、⻁ノ門ステーションタワー「TOKYO NODE CAFE」、「麻布台ヒルズギャラリーカフェ」など、国内55店舗を超える飲食店や施設内食堂の企画・運営を行っています。

■ソルト・グループについて

「SALT(塩)のひと振りで、世界を変える」

ソルト・グループは、生命の源である塩のように、無限の可能性を秘めた大海原から新たな価値を創造し、世界を変えていくリーディングカンパニーです。飲食店や宿泊施設、再生医療、地方創生など、多岐にわたる業態と領域において、枠にとらわれない自由な発想で、新しい「体験」を提案し続けています。日本の誇る文化を基盤に、時には海外の優れたパートナーとのコラボレーションを通じて、私たちは未来のカルチャーに挑み、世界中の人々に驚きと感動を届けることを目指しています。

公式サイト：https://salt-group.jp/