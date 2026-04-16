GWイベント！4/17（金）からエリザベス2世女王の生誕100周年を祝う特別イベントを開催。100周年記念コンテンツが盛りだくさん。

エリザベス2世女王 生誕100周年記念 特別イベント『CELEBRATING HER MAJESTY’S CENTENARY』を2026年4月17日（金）から5月10日（日）の期間限定で開催。

BLBG株式会社エリザベス2世女王陛下 100年記念イベント イメージヴィジュアル

BLBG（ブリティッシュ・ラグジュアリーブランド・グループ）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田窪寿保）は、直営店である「ヴァルカナイズ・ロンドン（VULCANIZE LONDON）」は、エリザベス2世女王 生誕100周年記念 特別イベント『CELEBRATING HER MAJESTY’S CENTENARY』を2026年4月17日（金）から5月10日（日）の期間限定で開催いたします。

今年、生誕100周年を迎える故エリザベス2世女王陛下。英国・ロンドンでも、生誕100周年をお祝いする様々なイベントが企画されています。英国カルチャーの発信源であるヴァルカナイズ・ロンドンでは、そんな祝賀ムードに溢れるロンドンを感じていただける、豪華なイベントや限定商品が盛りだくさんで展開いたします。女王陛下の記念すべき100周年を一緒にお祝いしませんか？

【イベント詳細情報】https://vulcanize.jp/pages/celebrating-her-majesty-s-centenary

・エリザベス女王陛下の人生とその軌跡をたどる特別写真展

特別写真展 展示写真例

1952年に即位され、2022年のプラチナム・ジュビリーまで、70年の統治とエリザベス女王陛下の軌跡をたどる写真展を期間限定で開催いたします。戴冠式やご成婚、日本に来日された際の写真など貴重な写真をご覧いただけます。幼少期から近影までエリザベス女王の栄光の70年を、写真とともにご体験いただけます。

・「ロイヤル・アッシャー」王冠・王笏のレプリカ展示

大英帝国王冠と王笏

今回展示する「王笏」と「王冠」は、オランダの至宝「ロイヤル・アッシャー」がカットしたた世界最大のダイヤモンド『カリナン』のレプリカ。王笏の先端で530.2カラットもの威容を誇る『カリナンI世』と、大英帝国王冠の中央で静謐な光を放つ『カリナンII世』。比類なき輝きを引き出した職人技は、1980年にオランダ王室より“ロイヤル”の称号を授けられるという唯一無二の栄誉を手にしました。そのレプリカ。時を超えて輝き続ける「ロイヤル・アッシャー」の魅力をぜひ味わってください。



展開期間：4月17日（金）～4月26日（日）

展開店舗：ヴァルカナイズ・ロンドン 青山店

・女王陛下ご愛用の名品やブランドが集結！英国王室の公式グッズを扱う「Royal Collection Trust Shop」の期間限定POP-UPストアもオープン

Royal Collection Trust Shop イメージ

歴代最長、70年以上にわたる在位期間を通じて、世界で最も愛されたエリザベス女王陛下。世界で最も愛された君主が、愛した名品の数々をご紹介するポップアップストアがオープン。英国王室御用達のロイヤルワラントブランドから英国王室の公式グッズを扱う「Royal Collection Trust Shop」までが、期間中にヴァルカナイズ・ロンドンに勢揃いいたします。バッキンガム宮殿のキングス・ギャラリーにて史上最大規模のファッション展「Queen Elizabeth II: Her Life in Style」のオフィシャルグッズも数量限定で展開いたします。（※展開ブランドは、店舗により異なります。）

MASAKI CORAL（マサキ珊瑚）LAUNER LONDON（ロウナー ロンドン）FLORIS（フローリス）D.R. HARRIS（ディー・アール・ハリス）MOLTON BROWN（モルトンブラウン）MULBERRY（マルベリー）SMYTHSON（スマイソン）PERKER（パーカー）ROYAL CROWN DERBY（ロイヤルクラウンダービー）CORGI（コーギー）BOLLINGER（ボランジェ）BERRY BROS. & RUDD（ベリー・ブラザーズ & ラッド）

・ヴァルカナイズ・ロンドンでしか手に入らない、女王生誕100周年を記念した限定アイテムも発売予定

「フォックス・アンブレラ」クイーンズ・センテナリー（ヘッド）「フォックス・アンブレラ」クイーンズ・センテナリー（全体）

英国王室ご愛用の傘ブランドとして有名な「FOX UMBRELLAS（フォックス・アンブレラ）」から、エリザベス女王陛下の生誕100周年を記念した限定モデルが登場予定。大英帝国王冠をイメージしたヘッドが特徴です。ヴァルカナイズ・ロンドンの公式HP(https://vulcanize.jp/)およびインスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/vulcanize_london_official/)にて告知予定なので、ぜひチェックしてみてください。



販売予定日：2026年5月ごろ

価格：\137,500（税込）

来場特典もご用意！

各店舗では、エリザベス女王生誕100周年を記念して特集した「ヴァルカナイズ・マガジン」を無料配布中です！

エリザベス2世女王陛下 100年記念イベント イメージヴィジュアル【イベント詳細情報はこちら】

https://vulcanize.jp/pages/celebrating-her-majesty-s-centenary(https://vulcanize.jp/pages/celebrating-her-majesty-s-centenary)

【店舗情報】

ヴァルカナイズ・ロンドン 青山

〒107-0062

東京都港区南青山5-8-5 ザ・プレイハウス 1-2F

Tel. 03-5464-5255

営業時間：11:00 - 20:00 不定休



ヴァルカナイズ・ロンドン 銀座

〒104-0061

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

TEL：03-6264-5140

営業時間：10:30 - 20:30 不定休 ※GINZA SIXの営業時間、休業日に準じます。



ヴァルカナイズ・ロンドン 名古屋

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア3F

TEL：052-527-8835

営業時間：11:00 - 20:00 不定休 ※ミッドランドスクエアの営業時間、休業日に準じます。



ヴァルカナイズ・ロンドン オンラインストア https://vulcanize.jp/

ヴァルカナイズ・ロンドン 青山店

■BLBG株式会社 概要

・設立：1998年4月8日

・代表者：代表取締役 田窪 寿保

・本社所在地：東京都港区南青山5-8-5

・事業内容：英国ブランド専門店「VULCANIZE LONDON」、体験型複合施設「THE PLAYHOUSE」の運営、英国ブランドの販売代理店業務