クリアコード、RubyKaigi 2026でApache Arrowのpure Ruby実装について講演
株式会社クリアコード（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：須藤 功平）は、2026年4月22日（水）から24日（金）に開催されるRubyの国際カンファレンスRubyKaigi 2026において、「Pure Ruby Apache Arrow reader/writer」と題した講演を行います。また、同社はシルバースポンサーとして本イベントを支援しています。
■「Pure Ruby Apache Arrow reader/writer」
- 日時：2026年4月24日（金）11時30分-12時00分
- タイトル：Pure Ruby Apache Arrow reader/writer
- 発表者：須藤 功平
- 概要：Apache Arrowは現代のデータ処理における標準的な技術基盤です。既存のRed Arrowを使うことにより、すでにRubyでもApache Arrowを扱うことはできますが、インストール関連の難しさがありました。Rubyでより気軽にApache Arrowを使えるようにするため、100% RubyだけでApache Arrow処理系を実装しました。これにより、より多くのRubyアプリケーション・ライブラリーがApache Arrowに対応し、データ処理の分野でも広くRubyが活用される未来を実現できるはずです。
■登壇者プロフィール
須藤功平 (Rubyコミッター)
大学在学中よりフリーソフトウェアの開発に携わり、2004年にRubyのコミッターに就任。2006年に株式会社クリアコードを設立、2008年より代表取締役。
2016年からApache Arrowの開発に参画し、コミッターおよびプロジェクト管理委員会（PMC）メンバーとして活動。さらに、Red Data Toolsプロジェクトを主導し、Rubyにおけるデータ処理基盤の整備を推進しています。
■関連イベントへの参加
会期中、株式会社アンドパッド主催の懇親イベント「Code Party (Social Coding) at RubyKaigi 2026」に、司会として参加します。
- 開催日時: 2026年4月23日（木）18:30 ～ 21:15
- 開催場所: 函館市民会館 3F 大会議室
- 主催：株式会社アンドパッド
- 参加申し込み：https://andpad.connpass.com/event/385946/
■RubyKaigi 2026開催概要
- 開催期間：2026年4月22日（水）-24日（金）
- 会場：函館アリーナ・函館市民会館
- 公式サイト：https://rubykaigi.org/2026/
RubyKaigiは、世界中のRubyistが集う国際カンファレンスであり、最新の技術動向や事例が共有される場として知られています。
■クリアコードについて
クリアコードは、2006年7月にフリーソフトウェア開発者を中心に設立したソフトウェア開発会社です。
Fluentd/Apache Arrow/Groonga/組み込みシステム向け日本語入力ソフトウェアなど、様々なフリーソフトウェアの開発や技術支援を行っています。
「フリーソフトウェアとビジネスの両立」を理念とし、フリーソフトウェアの推進に取り組んでいます。
■参考URL
【コーポレートサイト】https://www.clear-code.com/
【Red Data Toolsプロジェクトサイト】https://red-data-tools.github.io/ja/
当リリースに関するお問合せ先
株式会社クリアコード
電話：04-2907-4726
メール：info@clear-code.com