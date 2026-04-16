株式会社クリアコード

株式会社クリアコード（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：須藤 功平）は、2026年4月22日（水）から24日（金）に開催されるRubyの国際カンファレンスRubyKaigi 2026において、「Pure Ruby Apache Arrow reader/writer」と題した講演を行います。また、同社はシルバースポンサーとして本イベントを支援しています。

■「Pure Ruby Apache Arrow reader/writer」

■登壇者プロフィール

- 日時：2026年4月24日（金）11時30分-12時00分- タイトル：Pure Ruby Apache Arrow reader/writer- 発表者：須藤 功平- 概要：Apache Arrowは現代のデータ処理における標準的な技術基盤です。既存のRed Arrowを使うことにより、すでにRubyでもApache Arrowを扱うことはできますが、インストール関連の難しさがありました。Rubyでより気軽にApache Arrowを使えるようにするため、100% RubyだけでApache Arrow処理系を実装しました。これにより、より多くのRubyアプリケーション・ライブラリーがApache Arrowに対応し、データ処理の分野でも広くRubyが活用される未来を実現できるはずです。

須藤功平 (Rubyコミッター)

大学在学中よりフリーソフトウェアの開発に携わり、2004年にRubyのコミッターに就任。2006年に株式会社クリアコードを設立、2008年より代表取締役。

2016年からApache Arrowの開発に参画し、コミッターおよびプロジェクト管理委員会（PMC）メンバーとして活動。さらに、Red Data Toolsプロジェクトを主導し、Rubyにおけるデータ処理基盤の整備を推進しています。

■関連イベントへの参加

会期中、株式会社アンドパッド主催の懇親イベント「Code Party (Social Coding) at RubyKaigi 2026」に、司会として参加します。

■RubyKaigi 2026開催概要

- 開催日時: 2026年4月23日（木）18:30 ～ 21:15- 開催場所: 函館市民会館 3F 大会議室- 主催：株式会社アンドパッド- 参加申し込み：https://andpad.connpass.com/event/385946/- 開催期間：2026年4月22日（水）-24日（金）- 会場：函館アリーナ・函館市民会館- 公式サイト：https://rubykaigi.org/2026/

RubyKaigiは、世界中のRubyistが集う国際カンファレンスであり、最新の技術動向や事例が共有される場として知られています。

■クリアコードについて

クリアコードは、2006年7月にフリーソフトウェア開発者を中心に設立したソフトウェア開発会社です。

Fluentd/Apache Arrow/Groonga/組み込みシステム向け日本語入力ソフトウェアなど、様々なフリーソフトウェアの開発や技術支援を行っています。

「フリーソフトウェアとビジネスの両立」を理念とし、フリーソフトウェアの推進に取り組んでいます。

■参考URL

【コーポレートサイト】https://www.clear-code.com/

【Red Data Toolsプロジェクトサイト】https://red-data-tools.github.io/ja/

当リリースに関するお問合せ先

株式会社クリアコード

電話：04-2907-4726

メール：info@clear-code.com