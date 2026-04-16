「にしてつキッズしごと体験スクール2026」楽しさいっぱいの53クラスを開催します！

西日本鉄道株式会社

西鉄グループでは、2026年7月18日（土）から9月27日（日）までの期間中、当社グループの多種多様な仕事をお子さまに体験していただけるプログラム「にしてつキッズしごと体験スクール2026」を開催いたします。

当社グループでは、地域とともに持続的に成長・発展するためにサステナブル経営を推進し、その社会貢献活動として「次世代を担う子どもたちへの支援」を強化しております。当プログラムは2009年から開催しており、昨年は定員171組に対し4,000組以上のご応募をいただくなど、大変ご好評いただいております。

今回は新たにONE FUKUOKA BLDG.での体験クラスが2つ追加されます。

「ONE FUKUOKA HOTELパティシエ体験クラス」

ONE FUKUOKA HOTELで本格的なスイーツ作りに挑戦するプログラムです。ホテルのパティシエから華やかなプロの技を直接学べる機会を提供いたします。

「天神福食堂クラス」

天神エリア最大級の食堂の接客、食堂の魅力発信を実際に体験できるプログラムです。訪れたお客さまにほっとしていただけるランチタイムを提供するためどんなお仕事をしているのか、普段は見ることができない食堂の裏側をご体感いただけます。

そのほか、毎年好評をいただいております「マリンワールド飼育体験クラス」、「電車運転士体験クラス」、「パティシエ体験クラス（西鉄グランドホテル）」、「バス運転士体験クラス」など合計53クラスを開設いたします。定員につきましても、昨年より10組増の計181組に拡大します。

「にしてつキッズしごと体験スクール」を通じて、多くのお子さまに“働く楽しさ”を学んでいただくとともに、当社グループ事業への親しみを感じていただきたいと思います。夏休みの思い出づくりや自由研究の一環として、多くの皆さまのご応募をお待ちしております。

※昨年の様子

■「にしてつキッズしごと体験スクール2026」の概要

【開催期間】

2026年7月18日（土）～9月27日（日）

※クラスによって実施日が異なります。

【主 催】

西日本鉄道(株)

【後 援】

福岡市教育委員会、北九州市教育委員会、久留米市教育委員会

【内 容】

ご応募いただいた小学生のお子さま（保護者1名同伴）に、西鉄グループならではの仕事を体験していただきます。

【開催クラス】

全53クラス

【参 加 費】

無料 ※各会場までの交通費は、各自でのご負担となります。

■ 「にしてつキッズしごと体験スクール2026」参加者募集要項

【募集期間】

2026年4月16日（木）～5月17日（日）

【応募条件】

小学生1名と保護者1名のペア

【募集人員】

181組362名

【応募方法】

「にしてつキッズチャンネル」LINE公式アカウントを友だち登録後、必要事項を入力の上、ご応募ください。

※応募多数の場合は抽選となりますので予めご了承ください。

※記入漏れがあった場合、応募が無効になることがございます。