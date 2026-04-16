沖縄・小浜島「はいむるぶし」　リニューアル1周年記念宿泊プランを販売開始

株式会社はいむるぶし

三井不動産グループの株式会社はいむるぶし（本社：沖縄県八重山郡、代表取締役社長：佐藤 浩行、総支配人：山口 直宏）は、日本最南端のアイランドビーチリゾート「はいむるぶし」が、2025年7月15日のリニューアルオープンから1周年を迎えることを記念し、「リニューアル1周年記念プラン」を販売いたします。あわせて、7月には宿泊ゲストを対象に、記念コンサート、花火、カクテルパーティー（総支配人主催、以下、GMレセプション）を開催します。

はいむるぶしは、沖縄県八重山郡竹富町・小浜島に位置し、西表石垣国立公園内の自然環境に抱かれたリゾートです。広大な自然に抱かれたこの場所で、光に満ちた昼と、静けさが深まる夜の両方を味わう滞在を提案しています。

リニューアルから1年の節目に、記念宿泊プランを販売

はいむるぶしビーチ空撮

今回販売する「リニューアル1周年記念プラン」は、これまでの皆さまへの感謝を込めた特別プランです。公式サイト限定、2連泊以上、1日15室限定でご用意し、滞在中の食の楽しみを広げるディナークレジットに加え、1周年記念ノベルティもご用意しています。

短い滞在では通り過ぎてしまう小浜島の時間を、昼の開放感だけでなく、夕暮れから夜にかけての落ち着きまでゆっくりと味わっていただきたい。そんな思いを込め、はいむるぶしで過ごす時間そのものを楽しんでいただける内容としました。

「リニューアル1周年記念プラン」概要

The Steak & Grill（ザ・ステーキ＆グリル）The Buffet（ザ・ビュッフェ）

販売期間： 2026年4月20日（月）~ 9月20日（日）

宿泊期間： 2026年6月20日（土）~ 9月30日（水）

特 典： 1. ディナークレジット15,000円※1（1室1滞在につき）

2. 1周年記念はいむるぶしオリジナルジュートバッグ（1室1滞在につき1個）

3. スイートルームに関しては通常料金より10％割引

※1 ディナークレジットは「ザ・ステーキ＆グリル」、「ザ・ビュッフェ」にてご利用いただけます。

対象客室：ヴィラを除く全客室

予約方法：公式サイトからの予約

電話でのお問合せ 0980-85-3116 （予約センター・10:00～17:00）

公式サイトからの予約は、以下の予約ページよりお申し込みいただけます。

【公式サイト 室数限定】リニューアル1周年記念SUITEプラン！(https://go-haimurubushikohama.reservation.jp/ja/plans/10188775?adults=2&dateUndecidedFlg=1)

【公式サイト 室数限定】リニューアル1周年記念プラン！(https://go-haimurubushikohama.reservation.jp/ja/plans/10188769?adults=2&dateUndecidedFlg=1)

1周年記念ノベルティについて

オリジナルのジュートバッグ

1周年記念ノベルティは、感謝の気持ちを込めたオリジナルのジュートバッグです。やわらかな風合いと、旅先にも日常にもなじむ佇まいを大切にしました。小浜島で過ごす、こころほどける余白の時間を持ち帰っていただけるような贈りものとしてご用意しています。

※写真はイメージです。完成時の仕上がりは変更する可能性があります

7月には、宿泊ゲストを対象に1周年記念イベントを開催

リニューアル1周年を迎える7月には、宿泊ゲストを対象とした記念イベントも開催いたします。対象日は、プラン・客室タイプにかかわらず、当日はいむるぶしにご宿泊のお客さまにご参加いただけます。

昼の景色やアクティビティだけでなく、夜の時間もこの場所ならではの魅力のひとつです。海辺に広がる静けさの中で音楽や花火を楽しむひとときも、1周年の節目を彩る体験としてお届けします。

1周年記念イベントについて

▪️2026年7月15日（水） 1周年記念コンサート

MONGOL800のヴォーカル＆ベースとして活動するキヨサク氏を迎え、1周年記念コンサートを開催します。

・時間： 21:15～21:45

・会場： Beach Area（雨天時はロビー）

コンサート終了後～22:00の間、同会場にて花火の打ち上げを予定しています。（雨天・荒天時は花火は中止）

キヨサク氏

【キヨサク（MONGOL800）プロフィール】

沖縄県出身。MONGOL800のヴォーカル＆ベースとして、作詞・作曲を担当。現在も沖縄を拠点に活動し、沖縄の自然体な言葉や平和を願うメッセージを発信し続け、そのスタイルは多くの人々の共感を呼び、熱い支持を集めています。ソロでウクレレ演奏を行う際は、「ウクレレジプシー（キヨサク from MONGOL800）」名義でも活動しています。

▪️2026年7月18日（土） GMレセプション

これまでの感謝を込めて、総支配人 山口によるGMレセプションを開催します。カクテルをご用意してお待ちしております。

・時間： 21:00～21:45

・会場： Fire Pit Terrace および The Lounge & Bar（雨天時はセンターハウス内）



入退室は自由となっておりますので、ぜひお立ち寄りください。

レセプション終了後～22:00の間、Beach Areaにて花火の打ち上げを予定しています。（雨天・荒天時は花火は中止）

【１周年記念イベントの詳細ページ】(https://www.haimurubushi.co.jp/activity/8925)

総支配人 山口 直宏 より

Fire Pit Terrace（ファイヤーピット・テラス）

はいむるぶしは、八重山諸島のほぼ中央に位置する小浜島で、1979年に日本初の本格的オーシャンリゾートとして開業し、2025年7月のリニューアルを通じて新たな一歩を踏み出しました。私たちが大切にしているのは、「何をしても、何もしなくても幸せ」と感じていただける時間をお届けすることです。

この1年、新しいはいむるぶしでの時間を多くのお客さまと重ねてこられたことを、大変うれしく思っております。今回の1周年記念プランとイベント、そして記念ノベルティは、その感謝をかたちにしたものです。小浜島の自然、食、静かな夜の時間、そしてこころがほどけるような余白を、滞在の中でも、その先の日常の中でも思い出していただけるよう、これからもまた帰ってきたくなる場所を丁寧に育ててまいります。

Quiet Pool（クワイエット・プール）＜はいむるぶし概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/91059/table/43_1_9d3c582c8cce84b651bd9f1ff936aa1a.jpg?v=202604160451 ]

はいむるぶしについて

はいむるぶしは、沖縄本島から南西へ400kmの八重山諸島中心、小浜島で1979年に開業以来、日本初の星空保護区に認定された西表石垣国立公園の自然とマリンアクティビティを満喫できるホテルとして、多くのお客さまにご愛顧いただいてまいりました。「はいむるぶし」は南に群れる星「南十字星」を意味する八重山地方の言葉で、はいむるぶし敷地内から冬から初夏にかけて観測することができます。2025年7月15日にリニューアルオープン(※)し、自然豊かな敷地内や世界自然遺産の西表島等を満喫できる唯一無二のエクスペリエンスを提供しています。

※参照リリース「『はいむるぶし』2025年7月15日（火）リニューアルオープン」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2025/0715/

【アクセス・マップ】

OceanFront Pool Villa（オーシャンフロント・プールヴィラ）インフィニティプール「Main Pool（メイン・プール）」星空と「Quiet Pool（クワイエット・プール）」（冬季は温水化・通年利用可）サンセットクルーズ

■はいむるぶしの地球環境への取り組み

はいむるぶしでは、小浜島という唯一無二の環境にあることへの感謝を大切にし、八重山の自然を未来へと受け継ぐため、さまざまな環境保全の取り組みを推進しています。連泊のお客さまには客室清掃やリネン交換を省略できるエコステイプランを推奨しているほか、ペットボトル飲料水の提供を廃止し、館内各所にウォーターサーバーを設置するとともに、マイボトルの貸し出しも行っています。

また、石垣島で海洋プラスチックごみの削減に取り組む合同会社縄文企画と連携し、はいむるぶしのビーチの清掃活動で回収したプラスチックごみなどを季節の装飾などへアップサイクルしています。

さらに、島内で実施される地域のビーチクリーンやちゅらさん広場の清掃など、地域の環境活動に積極的に参加し、地域社会と連携したサステナブルな宿泊体験の提供に取り組んでいます。

アップサイクルした館内装飾一例