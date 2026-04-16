DeepL、リアルタイム音声翻訳「Voice-to-Voice」を発表 次なる言語の壁を超える革新へ

DeepL

ケルン（ドイツ）発 - 2026年4月16日 - 言語AI分野のリーディングカンパニーであるDeepL(https://www.deepl.com/ja)は本日、ライブの音声コミュニケーション向けに設計されたリアルタイム翻訳「DeepL Voice-to-Voice」を発表しました。音声から音声への翻訳に対応することで、DeepLはオンライン会議、対面での会話、さらにはAPIを通じた顧客対応の接点においても、即時の音声翻訳を実現しました。これにより、組織やチームの所在地を問わず、言語の違いに左右されることなくコラボレーションできるようになります。

DeepLのCEO兼創業者であるヤレック・クテロフスキーは、次のように述べています。

「本日、翻訳における新たなフロンティアである“リアルタイムの音声コミュニケーション”に到達しました。言語の壁を取り除くという私たちの使命のもと、これまででも最も難しい課題のひとつを克服したと考えています。DeepL Voice-to-Voiceにより、互いにそれぞれの母語で自然に話しながら、多言語コミュニケーションに伴いがちな煩雑さや調整負荷を感じることなく意思疎通が可能になります。世界最高水準の音声モデルと、進化を続けてきた高精度な翻訳AIを融合させることで、もはや重要なのは言語ではなく、専門知識や意思決定そのものです。」

DeepL Voice：あらゆるプラットフォームで実現するリアルタイム音声コミュニケーション

DeepL Voiceは、対面・オンラインを問わず、エンタープライズ環境に残されていた重要な言語の壁、「話し言葉の翻訳」を解消するために設計されています。DeepL Voice-to-Voiceの製品ラインアップには、以下の機能が含まれます。

- Voice for MeetingsMicrosoft TeamsやZoomなどのプラットフォーム上でリアルタイム音声翻訳を提供します。参加者は自分の母語で話し、相手はそれぞれの言語で聞くことができます。（6月より早期アクセス開始予定、現在登録受付中(https://dee.pl/fi6lb)）- Voice for Conversations（モバイル／Web）従来のモバイル対応に加え、アプリのインストールが難しい、または許可されていない環境でも利用可能なマルチプラットフォーム体験を提供します。（本日提供開始(https://dee.pl/cxhju)）- Group Conversations研修、コーチング、ワークショップなどの場面で、多人数による多言語コミュニケーションを支援します。参加者はQRコードから即時参加でき、複数のデバイスで同時にリアルタイム音声翻訳を受け取ることが可能です。（4月30日提供開始予定）- Voice-to-Voice APIコンタクトセンターなどの顧客対応ツールや、社内アプリケーションにDeepLの音声翻訳を直接統合できます。（早期アクセス提供中、登録受付中(https://dee.pl/9uqs9)）- 発話用語のカスタマイズ話すスピードが速い場合や、専門用語、製品名、企業名、人名といった表現にも対応し、話者の意図をより正確に捉える品質最適化機能を新たに搭載しました。DeepLの翻訳用語集がDeepL Voiceに統合され、製品名や業界特有の用語を会話全体で統一できます。（5月7日より一般提供開始予定）

DeepLはまた、既存の音声テキスト変換技術についても提供形態を拡充し、小規模のチームがオンライン上で直接DeepL Voiceを購入できる「セルフサービスモデル」を開始しました。これにより、企業は無料トライアルからすぐに音声翻訳を導入し、本格展開前に効果を検証できます。

今回のローンチにより、DeepL Voiceは日本語をはじめ、ベトナム語、タイ語、アラビア語、ノルウェー語、ヘブライ語、ベンガル語、タガログ語など、EUの公用語24言語に加え、幅広い言語への対応を実現しました。対応言語数は40言語以上に拡大しています。

なお、DeepL Voiceは、Slator(https://hs.deepl.com/hubfs/Slator%20-%20Language%20Quality%20Assessment%20of%20AI%20Translated%20Captions%20%281%29.pdf)が独立して実施し、DeepLが委託したブラインド評価において、プロフェッショナルな言語専門家から一貫して高い評価を獲得しました。調査に参加した言語学者の96％が、Google、Microsoft、Zoomが提供する標準翻訳ソリューションよりもDeepL Voiceを選好し、その流暢さと文脈理解の正確性を評価しています。DeepL Voice for ZoomおよびMicrosoft Teams向けDeepL Voiceは、それぞれ96.4／100、96.3／100という非常に高い品質スコアを記録し、競合プラットフォームを大きく上回りました。

パイオニア株式会社 情報戦略統括グループ DXシステム部 部長 奥山 洋一氏は、次のように述べています。

「グローバルな連携において英語力のみに依存する体制では、メンバーが複雑なアイデアの発言をためらい、結果として業務のスピードが低下していました。DeepL Voiceを導入したことで、そうした障壁が取り除かれ、誰もが母国語で自信を持って発言できる、よりオープンでインクルーシブな環境が実現しました。この変化により業務プロセスは加速し、障壁がなくなったことで、より活発な議論と迅速な意思決定が可能になっています。翻訳は単なる技術的な手段から、スピードと効率を支える重要な基盤へと変わりました。」

次世代DeepL翻訳プラットフォームの提供開始

また、音声翻訳の提供とあわせて、DeepLは中核製品である「DeepL翻訳」を進化させ、現代のエンタープライズに向けたエンドツーエンドの翻訳基盤となる「次世代DeepL翻訳プラットフォーム」の提供を開始しました。従来の翻訳管理は、時間がかかり、柔軟性に欠け、手作業による調整が多く、企業にとって大きなコスト要因となっていました。DeepLはこうした非効率の解消に取り組んでいます。

ヤレック・クテロフスキーは次のようにも述べています。

「グローバル企業が直面しているのは翻訳そのものの問題ではなく、オペレーションモデルの問題です。既存の言語ソリューションは拡張性に乏しく、成長の足かせになっています。私たちは翻訳と言語をAIの時代へと引き上げます。AIファーストの多言語プラットフォームに翻訳業務を集約することで、あらゆるチームが、従来のツールや高額な外部サービスに縛られることなく、高品質な翻訳に迅速にアクセスできるようになります。」

新しいDeepL翻訳プラットフォームでは、以下の課題に対応します。

- 翻訳フローの自動化翻訳が業務のボトルネックになることはなく、既存のシステム内でコンテンツが即時に翻訳されます。適切な用語とトーンが自動的に適用され、追加の工程や手動調整は不要です。- 翻訳品質の可視化・評価翻訳の信頼性を可視化し、注意が必要な箇所を明確にする評価基準を提供します。内容がすぐに使える状態か、再確認が必要かを判断できます。- 継続的な改善プロダクト内で直接編集が可能で、修正内容は学習され、翻訳品質は継続的に向上します。企業ごとの表現や文脈に適応していきます。

翻訳プロセス全体の摩擦を取り除くことで、DeepL翻訳プラットフォームは、特定部門にとどまらず、日常業務の中であらゆるチームが高品質な翻訳を活用できる環境を実現します。

Mondelēz International GenAI and Digital Experience担当のグローバルソリューション責任者 ジェフリー・ライト氏は次のように述べています。

「モンデリーズでは、業務の進め方においてもスピードに妥協することはありません。従来の翻訳プロセスは、例えるならパンクしたタイヤで走行しているような状態でしたが、DeepLは時速100マイルで走れるフルサービスの存在です。DeepLの言語AIを業務に組み込むことで、M&Aや法務といった部門でも、機密性の高い文書をスピードと高い機密性を両立させながら処理できるようになりました。困難に思われていたことが容易に実現できるようになることで、その価値は社内に広がり、現在では組織全体での活用が加速しています。」

DeepLについて

DeepLは、グローバルビジネスを支える言語インフラを構築するグローバルAI企業です。20万社以上の法人顧客と数百万人の個人がDeepLの言語AIプラットフォームを活用し、言語の壁を越えたコミュニケーションやコラボレーションを実現し、多言語環境での業務遂行を支えています。革新的なAIモデルとエンタープライズレベルのセキュリティおよびプライバシー保護を組み合わせることで、企業や組織が、市場や文化の違いを越えて円滑に事業を展開できるよう支援しています。2017年にCEOのヤレック・クテロフスキーによって設立されたDeepLは、現在1,000人以上の従業員を擁し、Benchmark、IVP、Index Venturesなどの有力投資家から支援を受けています。詳しくは www.deepl.com をご覧ください。



