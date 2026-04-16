【徳島市】徳島インディゴソックス「徳島市民応援デー」を開催

徳島市

令和8年4月22日（水曜日）の阪神タイガース（ファーム）交流戦は、「徳島市民応援デー」として開催され、徳島市在住・在学の小・中・高生は無料で観戦できます。

この機会に、スタジアムに足を運び、徳島インディゴソックスの選手たちに熱い応援を送りましょう！

開催日

令和8年4月22日（水曜日）

18：00試合開始（15：00開場）

場所

むつみスタジアム

チケット情報

・徳島市在住または在学中の小中高校生：無料ご招待

※身分証明書(生徒手帳や学生証など)をご持参ください。

当日、身分証明書をお持ちでない方は所定の用紙に必要事項をご記入頂きます。

・その他の小中高校生：現地で当日アンケートにお答え下されば無料ご招待

当日券：現金のみ(15:00販売開始)

・大人：2,500円(税込)

・障がい者割引等はございませんので、ご了承ください。

・1名様につき6枚までご購入いただけます。

前売り券(電子チケットのみ)

・大人：2,000円(税込)

公式オンラインショップにて販売中です。

前売りチケットに関しましては、500枚のみの販売とさせていただきます。

当日、開場と同時に前売り券をお持ちのお客様は、抽選番号の記載されたチケットに引き換えさせていただきますので、ご承知おきください。

なお、ファストパスのような優先入場券ではなく、あくまで入場券でございます。

ご注意くださいませ。

来場者プレゼント

入場の際に徳島市民の方先着で来場者プレゼントをご用意しています。



プレゼント内容

・1dayユニフォーム柄マフラータオル（先着700名様）

・「みずまるくん」うちわ（先着100名様）

・トクシィ缶バッジ（先着300名様）

詳しくは、徳島インディゴソックスの公式ホームページ(https://indigo-socks.com/news/match/10484/)をご覧ください。

注意事項

周辺道路の交通渋滞が予想されます。

当日、むつみパーク蔵本公園のスタジアム以外の施設利用も予定されており、周辺道路の交通渋滞が予想されます。

ご来場の際は、公共交通機関、自転車、徒歩でのご来場にご協力ください。

また、近隣の店舗駐車場への無断駐車や路上での駐停車は絶対にしないようにしてください。

問い合わせ先

徳島市市民文化部文化スポーツ振興課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館9階）

電話番号：088-621-5318

ファクス：088-624-1281