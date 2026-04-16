[山梨県北杜市×THE NORTH FACE]小中学生向け登山学校を今年も開校！

北杜市

山梨県北杜市（市長：大柴邦彦）は、アウトドアブランド「THE NORTH FACE」との包括連携事業の一環で、小中学生を対象とした登山教室「ほくと 山の学校 ２０２６」を令和８年５月６日（水・祝）に開校します。山の学校は、市内外の小学校４年生から中学校３年生を対象に、八ヶ岳、南アルプス、奥秩父山塊など、北杜市を囲む表情豊かな山々をフィールドとして、山登りはもちろん、渓谷歩きやキノコ採り、山小屋泊、カヤック体験など、様々な山の楽しみ方を学べるプログラムとなっています。山の学校は５月に開校し、来年２月まで年間６回（８日間）のプログラムで、プロの登山ガイドがレクチャーします。

北杜市は、南アルプス、八ヶ岳、奥秩父山塊など、バリエーション豊かで魅力のある山々に囲まれています。「ほくと 山の学校」は、北杜市の山を中心としたフィールドで、山の楽しみ方を学ぶことで、子どもたちに山の魅力を知ってもらおうと、市内外の小学校４年生から中学校３年生を対象に、令和2年から開催し、今回で６回目となります。

年６回のプログラムでは、登山ガイドのレクチャーを受けながら、山小屋泊の１泊２日での登山や、自然の岩でのクライミング体験、雪山登山など、多様で本格的な体験ができます。

北杜市は、アウトドアを通した地域活性化を目的として、株式会社ゴールドウイン（所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：渡辺貴生）が展開するアウトドアブランド「THE NORTH FACE」と包括連携協定を締結しており、「ほくと 山の学校」はその協定に基づく事業の一環として実施しています。

北杜市は今後も子どもたちに山の魅力を伝え、多様な自然環境を活用しながら、住み続けたい・訪れたいと思えるまちを目指していきます。

■「ほくと 山の学校 2026」概要とお申し込み先

WEBページはこちら→https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/27684.html

▶対象：市内外の小学校４年生～中学校３年生

▶参加料：35,000円（税込）（全６回分）

▶定員：20人

▶締め切り：４月２８日（火）１７時まで

▶開催日程

１.５月６日（水・祝）：開校式・天女山トレッキング「山登りの服装は？持ち物は？初めの一歩から楽しく学ぼう！」

２.６月６日（土）：日向山登山「尾白川渓谷からの天空のビーチと呼ばれる白砂の山頂を目指して山登り。ご褒美に絶景が待っている！」

３.７月４日（土）～５日（日）：編笠山＆権現岳登山（青年小屋泊）「高山にしか咲かない珍しい花をたっぷり観察。山小屋に泊まってみんなで夜空や朝日を眺めよう！」

４.８月５日（水）：石空川渓谷（渓流散策）「思いっきり水遊び！渓流魚に出会えるかも？

東日本最大級の落差を誇る迫力の“精進ヶ滝”を見に行こう！」

５.１０月４日（日）：瑞牆山ボルダリング＆キノコ狩り「でっかい岩によじのぼったり、キノコ狩りをしたり。森の中で自然遊びを満喫！」

６.２月６日（土）～７日（日）：雪遊び＆しらびそ小屋泊・終了式「雪山に登って凍った湖の上で雪遊び。リスやホシガラスが集まる小屋で泊まろう！」

■昨年度「ほくと 山の学校 2025」の参加者の声（抜粋）

・（参加者）登った時の上から見た景色がキレイだった。

・（参加者）自然の中で沢山遊べた。山のプロの方々に山や自然について沢山教えていただけた。

・（参加者の保護者）楽しく参加できたようで、目を輝かせながらいろいろ話をしてくれました。

・（参加者の保護者）四季折々の山は、ゲームやテレビでは感じることのできない楽しさを与えてくれたことと思います。

【本件に関する一般からのお問合せ先】

・八ヶ岳山岳ガイド協会事務局

メール：hokuto.yamanogakkou@gmail.com

・北杜市役所産業観光部観光課

電 話：0551-42-1351 FAX：0551-42-5216

メール：kankou@city.hokuto.yamanashi.jp