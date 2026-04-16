【PHR対応で利用促進を実装】ヘルスケアサービスの利用促進と適用範囲の説明を支援する「PHR運用・周知設計パッケージ」の提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、人的資本情報の開示で参照される7分野19項目や人的資本可視化指針の文脈で重要性が高まる「健康・生産性・エンゲージメント」領域に向け、ヘルスケアサービスの利用促進と適用範囲の説明を実務として整備する「PHR運用・周知設計パッケージ」の提供を開始します。

当社はPHRサービス事業協会（PSBA）に所属し、同協会の会員一覧にも掲載されています。本パッケージでは、PHR（健診等情報を含む）の取り扱いに関する考え方、責任分界、同意・権利保護、周知導線などを整理し、企業が導入した施策が「あるのに使われない」状態を減らし、利用率と運用の説明可能性を高めます。

重要事項

本支援は医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。当社の提供は、組織運用としての説明・周知・導線設計・運用改善が中心です。個人が特定される取り扱いは目的とせず、必要に応じて企業側の運用方針に沿って集計粒度を設計します。

提供開始の背景

ヘルスケア施策は、導入しても利用率が伸びない、適用範囲が曖昧で現場が不安になる、個人情報の扱いが不明確で推進が止まる、といった理由で投資回収が難しくなるケースがあります。

特にPHR（健診等情報を含む）を扱う場合は、本人同意、利用目的、第三者提供の考え方、外部サービス利用時の責任分界など、説明すべき論点が多く、適用範囲の明文化と周知が不十分だと利用促進が止まります。

PHRサービス事業協会は、PHRサービス提供者が踏まえるべきルールや規範を整理したガイドラインを発出し、外部サービス利用時の責任分界や利用者の権利保護、個人情報の適正利活用などの論点を挙げています。

当社は、こうした論点を「社内で運用できる形」に落とし込み、施策の利用促進と説明可能性を同時に整備するため、本パッケージを提供します。

パッケージ概要（利用促進×適用範囲の説明×運用の型）

本パッケージは、企業がヘルスケアサービスを導入・運用する際に必要な「適用範囲の説明」と「利用促進」を、テンプレと運用設計で仕組み化する支援です。

提供内容

適用範囲の整理（何を、誰に、どこまで）

- 対象データの範囲（健診等情報、アンケート等の区分）- 利用目的（健康・生産性・エンゲージメント等、経営課題との接続）- 集計単位（個人特定の回避、組織単位での傾向把握など）- 閲覧権限と共有範囲（担当部門、委託先、医療職等）

PHR取り扱いの運用設計（同意・権利保護・責任分界）

- 本人同意と説明文の整備（取得タイミング、撤回、問い合わせ窓口）- 外部サービス利用時の責任分界の整理- 利用者の権利保護、個人情報の適正利活用の論点整理- PHRサービス事業協会のガイドライン等で整理される論点も参照し、企業運用に落とします。

利用促進の導線設計（使われる仕組み）

- 周知テンプレ（社内告知文、FAQ、管理職向け説明）- 申込導線（手間の最小化、リマインド運用）- 利用率が伸びない原因の切り分け（導線、時間、内容ミスマッチ等）

運用レビュー（利用率と改善）

- 利用率、参加率、継続率など運用指標の定義- 月次／四半期での確認観点（改善アクションの標準化）- 経営報告・人的資本開示の説明材料として整理できる形へ

期待できる経営インパクト

施策の利用率を改善し、投資回収確度を上げる

「あるのに使われない」を減らし、利用促進を運用として回します。

適用範囲の説明で推進停止リスクを下げる

同意、権利保護、責任分界を整理し、現場の不安と手戻りを抑えます。

人的資本の開示・対話に耐える運用へ

利用促進の一次情報（参加率・継続率等）と運用の型が残り、説明可能性が上がります。

導入の流れ

本パッケージについて

- 事前ヒアリング（導入施策、対象範囲、推進体制の確認）- 適用範囲・同意・責任分界の整理（説明文案の作成）- 周知・申込導線の設計（テンプレ提供）- 運用開始（リマインド、問い合わせ運用）- 利用率レビューと改善（定例で更新）

本パッケージは、PHRを含むヘルスケアサービスの利用促進と適用範囲の説明を、テンプレと運用設計で仕組み化する支援です。

PHRサービス事業協会（PSBA）会員として、ガイドラインで整理される論点も参照しながら、企業が安全に、かつ利用率を上げる形で運用できる状態を整備します。

導入検討・運用見直しの相談は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)