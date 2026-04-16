三重県誕生150周年記念事業パートナー登録制度へ参画

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、三重県誕生150周年の機運醸成の取り組みの一つとして創設された「三重県誕生150周年記念事業パートナー登録制度」に参画いたしました。

当社はこれまで、三重県とともに歩み、地域社会との共生を大切にしてまいりました。

三重県誕生150周年という大きな節目において、三重県の歴史や文化を次世代へ継承する取り組みに参画するとともに、地域活性化のさらなる強化を目指します。

■当社の取り組み内容（予定）

○公式Webサイト・SNSを活用した三重県誕生150周年の情報発信

○三重県内の当社運営施設へのPRポスター掲示

○ホテル主催イベントにおけるPRブースの設置

○地産食材を使用したオリジナル記念商品の開発・販売

○4月18日「県民の日」におけるレストラン特別割引企画の実施

三重県誕生150周年記念webサイト(https://150th.pref.mie.lg.jp/)

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務