【三重県内レストラン】三重県誕生150周年記念事業県民の日特別割引を実施

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、三重県誕生150年を迎える2026年4月18日に、これを記念して当社が運営する三重県内レストランで特別割引を実施いたします。

本特別割引は、「鈴鹿みやび」（三重県鈴鹿市）、「津みやび」（三重県津市）、「ル・ベールアスト」（三重県津市）および「石かわ伊勢」（三重県伊勢市）の4店舗にて実施し、当日はご飲食代金を10％割引いたします。

三重県民の日という特別な日に、ぜひご家族やご友人とご一緒にお食事をお楽しみください。

当社は、三重県誕生150周年記念事業パートナー登録制度へ参画しております。本取り組みは、三重県誕生150周年記念事業とのコラボレーションの一環として実施するものです。

三重県誕生150周年記念事業への参画を通じ、地域の魅力発信および持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

■実施内容

2026年4月18日（土）限定 ご飲食代金10％OFF

※他のクーポン、割引券との併用不可

※個別会計不可

※朝食は対象外

※食事つき宿泊プランは対象外

県民の日における割引の実施｜ 150周年コラボ｜三重県誕生150周年記念webサイト(https://150th.pref.mie.lg.jp/collabo/1117/)

■店舗概要

○鈴鹿みやび

住所：三重県鈴鹿市白子4-15-20 ホテルグリーンパーク鈴鹿1F

TEL：059-388-1118

営業時間：ランチタイム 11:00～14:30（L.O.14:00）

ディナータイム 17:00～21:00（L.O.20:30）

URL：お食事処「みやび」鈴鹿店｜法事やお祝いの会席料理(https://www.greens.co.jp/miyabi/restaurant/suzuka/)

○津みやび

住所：三重県津市羽所町700 ホテルグリーンパーク津2F

TEL：059-213-5355

営業時間：ランチタイム：11:00～14:30（L.O.14:00）

ディナータイム：17:00～21:00（L.O.20:00）

URL：しゃぶしゃぶと日本料理「みやび」津店｜法事やお祝いの会席料理(https://www.greens.co.jp/miyabi/restaurant/tsu/)

○ル・ベールアスト

住所：三重県津市羽所町700 ホテルグリーンパーク津1F

TEL：059-213-5356

営業時間：11:00～15:00（L.O.14:30）

URL：レストラン | ホテルグリーンパーク津【公式最安値】(https://www.greens.co.jp/gptsu/restaurant/)

○石かわ伊勢

住所：三重県伊勢市吹上1-11-31 伊勢シティホテル1F

TEL：0596-28-2198

営業時間：ランチ：11:30～14:00（L.O.13:30）

ディナー：17:00～21:00（L.O.20:30）

URL：レストラン | 伊勢神宮参拝なら 伊勢シティホテル【公式最安値】グリーンズホテルズ(https://www.greens.co.jp/isech/restaurant/)

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務