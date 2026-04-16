【7年ぶりの復活】待望の東京会場リアル開催！第17回 IWSS イタリアワイン・ソムリエ・セミナー受講者募集開始

日欧商事株式会社

日欧商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ティエリー・コーヘン）は、イタリアワインの奥深さを多角的に学ぶ「第17回 IWSS（JET イタリアワイン・ソムリエ・セミナー）」を開催いたします。今年は日本とイタリアが国交を樹立してから160周年という記念すべき年であり、これを祝して東京会場でのリアル開催を7年ぶりに復活させます。

「オンラインもいいけれど、やはり実際に試飲しながら学びたい」という多くの声にお応えし、厳選された9種類のワインをテイスティングしながら講師の解説を直接聴講できる特別な機会をご提供します。併せて、全国どこからでも参加できる「オンライン受講」も実施します。

■ 第17回 IWSS の3つの注目ポイント

1:7年ぶりの「リアル開催」で五感を刺激する学びを

新宿・ハイアットリージェンシー東京にて、講師の熱量を直接感じながら、9種類の厳選イタリアワインを試飲できます。もちろん、全国どこからでも参加可能な「オンライン受講」も同時実施いたします。

2:イタリアワイン界のレジェンドが登壇

第一部にはイタリアの星勲章を受章したワインジャーナリスト・宮嶋勲氏 、第二部には第8回JETCUP優勝者でイタリアワイン大使の永瀬喜洋氏が登壇。基礎知識から最新トレンド、ペアリング提案まで網羅します。

3:「IWSS Diploma（修了証）」の授与

全5回のセミナー後に実施されるテストで80％以上の成績を収めた受講者には、学びの証として「IWSSディプロマ」を授与いたします 。ご自身のキャリアアップや知識の証明として最適です。

■ 開催概要

名称：第17回 IWSS Diplomaコース メインセミナー

日程：2026年7月23日(木) 10:00～16:15 予定

会場：ハイアットリージェンシー東京 センチュリールーム、およびオンライン配信

東京都新宿区西新宿２-７-２

講師：宮嶋勲氏、永瀬喜洋氏

受講費用：来場（テイスティング・アーカイブ視聴付）：7,000円

オンライン（アーカイブ視聴付）：3,000円

申込方法：https://www.jetlc.co.jp/mypage/ （お申込には公式サイトへの会員登録が必要です。）

●マイページに表示される画面に沿って必要な事項をご記入の上お申込ください。

●お申込とお支払いは外部サイトPeatix（ピーティックス）にて行なってください。

申込締切：2026年7月13日(月)

特典：受講者全員に、JETCUP試験対策にも最適な「IWSSイタリアワインマニュアル（デジタル版）」をプレゼントします。

■ 7/23：スケジュールと受講内容■ IWSSディプロマコース：年間のスケジュール

本年度は7月のメインセミナーに加え、全5回開催します。6月から11月にかけて「フェッラーリ」や「プラネタ」などイタリアを代表するワイナリーをゲストに迎えたIWSSミニセミナーをオンラインにて順次開催いたします。

毎セミナー後テストを行い、すべてのテストで80%以上の成績を収めた受講者には、IWSSディプロマを授与いたします。

■ 主催・後援

主 催：日欧商事株式会社

後 援：イタリア大使館、イタリア大使館 貿易促進部、イタリア文化会館、イタリア政府観光局

協 力：ワイン王国、Winart

■ IWSSに関するお問い合わせ

日欧商事株式会社 「IWSS事務局」 メール：iwss@jetlc.co.jp

◆ 日欧商事について

当社は1981年に創業し、現在イタリア全20州から厳選したワインやイタリア料理の核となる食材を取り揃え、約半世紀に渡り、日本の皆さまにイタリアのトップブランドと高品質な商品をご紹介しています。

また全社員が“イタリアのスペシャリスト”を掲げ、イタリアの食文化の背景にある歴史、文化、ライフスタイルを通じて、日本とイタリアの架け橋となることを使命としています。

また、イタリア共和国駐日大使館公認の「JETCUP イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール」をはじめとする様々なイベントやプロモーションを通じて、イタリアの魅力をより多くの皆さまにお届けできるよう日々努めています。

日欧商事株式会社公式ウェブサイト https://www.jetlc.co.jp/

会社概要

本社：〒105-0014 東京都港区芝三丁目2-18 ICON PLACE SHIBAKOEN 4 階

設立年月日：1981 年12 月12 日

資本金：99百万円

代表取締役社長：ティエリー・コーヘン

事業内容：イタリアワインと食材の輸入商社