【夜景と楽しむセイボリー＆パスタがメインのイブニングハイティー】ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（所在地：東京都港区東新橋1-6-3、 総支配人：柴崎 和宏、以下「当ホテル」）は、2026年5月1日（金）より24Fバー・ラウンジ「THE BAR」にて煌めく東京ウォーターフロントの夜景とともに、パスタ料理や５種のセイボリー、５種の「メロン＆マンゴー」スイーツが楽しめる初夏のイブニングハイティーを販売します。

【WEB予約限定】イブニングハイティー「メロン＆マンゴー」（写真は2名様分）

■ 【WEB予約限定】イブニングハイティー「メロン＆マンゴー」

期間：2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）

店舗：24F バー・ラウンジ「THE BAR」

時間：17:30～20:30（L.O.） ※90分制または120分制（ドリンクプランによる）

料金：コーヒー・紅茶飲み放題付 お一人様6,000円、アルコール類フリーフロー付 お一人様 7,000円、SIROCCO TEAフリー付 お一人様 8,000円ほか

※要オンライン予約 ※1日10食限定

問合せ：03-6253-1130（10:00～18:00）

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/dining/afternoontea/#eveninghightea

【味わいポイント】

昼間のアフタヌーンティーと異なり、当ホテルのイブニングハイティーは地上約100ｍから眺める東京ウォーターフロントの瞬く夜景やお酒といっしょに楽しめる大人時間のためのメニュー。軽めのディナーとアフタヌーンティーのハイブリッドで、オードブルのようなセイボリーの数々と、しっかりとお腹を満たすパスタ料理、最後は「メロン＆マンゴー」のスイーツで締めくくります。豊富なドリンクプランが選べるうえに、バー・ラウンジでお召しあがりいただけるのでお一人様や男性のご利用もおすすめです。

夜景と楽しむイブニングハイティー例

＜【WEB予約限定】イブニングハイティー「メロン＆マンゴー」メニュー＞

PASTA

月替わりのおすすめパスタ料理 ５月は桜海老と春の野菜 レモンパスタ

SAVORY

SIROCCO TEAで煮込んだ三元豚の紅茶煮

彩野菜のキシュ

スモークサーモンのタルティーヌ 枝豆バジルソースをのせて

白身魚のベニエ ジンジャーレモンマリネ

北海たこと胡瓜のカルパッチョ レモンのエマルジョンドレッシング

SWEETS

マンゴータルト

メロンゼリー

メロンのミニパイ

マンゴーパート・ド・フリュイ

マンゴーとパインのムース

DRINK 下記プランより選択

・コーヒー・紅茶飲み放題（90分制）

・アルコール類フリーフロー（90分制）

・SIROCCO TEA含むコーヒー・紅茶飲み放題（120分制）

・SIROCCO TEA含むコーヒー・紅茶およびアルコール類フリーフロー（120分制）

※アルコール類フリーフロープランにはスパークリングワイン、ビール、赤ワイン、白ワイン、ウイスキー、麦焼酎、芋焼酎、ソフトドリンク各種が飲み放題で楽しめます。

※SIROCCO TEAを含むプランをお選びいただくと、SIROCCOの紅茶、緑茶、ハーブティー、フルーツティーのセレクションがお好きなだけ楽しめます。

24F バー・ラウンジ「THE BAR」の内観夜景

※料金は消費税・サービス料が含まれます。 ※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留について

「NEW YORK AMBIENCE」がコンセプトのモダン＆スタイリッシュなホテル。高層階の客室は天井が高くエグゼクティブのための洗練された空間で、煌めく夜景が都心ステイならではの安らぎと贅沢な癒しを提供いたします。オープンキッチンでシェフたちが腕を振るうレストランや都会の喧騒を忘れさせるバーが揃います。複数路線の駅と地下通路で繋がり、空港からもアクセス至便。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留外観

所在地：東京都港区東新橋1-6-3

客 室 数：480室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、会議室

アクセス：JR「新橋」駅（汐留口)・都営浅草線「新橋」駅 徒歩約3分

東京メトロ「新橋」駅 徒歩約5分

都営大江戸線「汐留」駅（2番出口）・ゆりかもめ「汐留」駅徒歩約1分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/

TEL：03-6253-1111（代表）

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。