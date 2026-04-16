【松坂屋名古屋店】「トマトの概念が変わる」ー糖度11超のフルーツトマトが期間限定で登場！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

″健康志向×ギフト需要”の高まりを背景に、スイーツに代わる新たな贈り物として注目されているのが「高糖度フルーツミニトマト」です。〈OSMIC FIRST〉は糖度11以上というフルーツ基準の甘さを実現し、″トマトの概念が変わる”体験として話題を集めています。※一般的なトマトは糖度６

整然と並ぶその美しい見た目は“宝石のよう”とも称され、ひと粒口にした瞬間に広がる濃厚な甘みが特徴。従来の野菜のイメージを覆す存在としてファンを広げています。贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです！

スイーツの代わりに贈る″トマト”という新提案

贈答用から日常使いまで幅広いラインナップで展開！さらに、母の日に向けた限定仕様として、特別スリーブ付き商品も登場しています。

華やかなビジュアルと“意外性のある贈り物”として、従来のカーネーションやスイーツとは異なる選択肢を提案いたします。

“スイーツの代わりにトマトを贈る”--今年はそんな新しいギフトもいかがでしょうか。

フルーツミニトマト QUEEN 450g/150g

450g 税込\8,100 ／150g 税込\3,024 ※糖度12

収穫率はわずか約2％。桃に匹敵する甘さを持つ、特別なミニトマトです。

濃厚でありながら後味は軽やかで、フルーツのような華やかな甘みが広がります。

ご褒美のような幸福感を、楽しめる一箱です。

フルーツミニトマト

GRAND QUEEN 250g アソートBOX 税込 \7,560 ※糖度13

濃密でとろけるような甘さと、しっかりとした果肉感。

マンゴーにも匹敵するほどの甘さを持ち、ひと口食べればトマトの概念が変わる味わいです。

「奇跡の甘さ」と呼ばれる理由を、ひと口で実感できます。

サイズ違いのミニトマトを詰め合わせているため化粧箱入りのGRAND QUEENより少しお得にお求めいただけます。

フルーツトマトジュース

3種飲み比べセット (PRINCESS / QUEEN / GRAND QUEEN 各180ml ×1本) 税込 \10,800

フルーツジュースが嫉妬する、甘美な味わい。〈OSMIC FIRST〉の高糖度フルーツミニトマトだけを使用し、添加物・塩・砂糖はもちろんのこと、水一滴さえ加えずに仕上げたフルーツトマトジュースです。皮や種ごと煮詰めた後、丁寧にうらごしすることで不要な部分を取り除き、なめらかな口当たりへと仕上げています。三つの個性を飲み比べることで、トマトジュースの新しい魅力に出会える特別なセットです。

PRINCESS（糖度13）：甘味と酸味が心地よいフレッシュな味わい

QUEEN（糖度15）：クイーンの名にふさわしい甘みに到達した果実の味わい

GRAND QUEEN（糖度18）：もはやフルーツジュースのような濃厚で甘美な味わい。



