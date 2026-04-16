地域共生型「わいた第2地熱発電所」竣工のお知らせ

ふるさと熱電株式会社

ふるさと熱電株式会社（本社：熊本県阿蘇郡小国町、代表取締役：赤石和幸）が出資し、運営を担う「わいた第2地熱発電株式会社」が事業主体となり整備を進めてきた「わいた第2地熱発電所」（熊本県阿蘇郡小国町）が完成し、2026年3月14日より商用運転を開始いたしました。これに伴い同年4月15日に竣工式を執り行いましたことをお知らせいたします。

わいた第2地熱発電所

本発電所は、小国町内わいた地区の全住民が参加して設立された合同会社わいた会（熊本県阿蘇郡小国町）とふるさと熱電株式会社が連携して発電事業を行うもので、地域資源である地熱を活用し、持続可能なエネルギーの地産地消と地域活性化を推進する「地域共生型モデル」として整備されたものです。

■ 地域とともに歩んだプロジェクト

熊本県阿蘇郡小国町わいた地区は、古くから地熱資源に恵まれ、温泉や蒸気利用など、地域の暮らしや産業とともに発展してきた歴史があります。本プロジェクトにおいても、地域の皆さまとの対話を重ねながら計画を進め、地域経済への波及や共生を重視した運営を行ってまいりました。

わいた第2地熱発電株式会社は2022年8月に特定目的会社として設立されて以来、合同会社わいた会及び地元の皆様のご理解とともに様々な関係者にご支援いただき、2024年6月に発電所の起工式を行い、足かけ3年半をかけて商用運転に至っております。4月14日に実施した内覧会には、地元関係者の皆様をはじめ、小国町長ならびに熊本県知事にもご来場いただき、本発電所の完成をともにお祝いするとともに、地域に根ざした地熱発電の意義について共有する貴重な機会となりました。

4月15日の竣工式では、工事関係者や地域の皆さまをお招きし、安全と安定稼働を祈念いたしました。

写真左：特別内覧会におけるテープカットの様子／写真右：竣工式の集合写真

■ EPCは東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社(TGES)が担当

発電設備および熱輸送設備の工事は、TGESが担当しました。豊富なエネルギー関連設備の実績と高度なエンジニアリング技術を活かし、安全・品質・環境に配慮した施工のもと、発電所は完成を迎えました。

■ 地域共生を基盤に、さらなる地熱展開へ

ふるさと熱電株式会社は、地域の力と地熱資源の有効活用を両立するといった、地域との共創を軸として地熱開発事業を推進する次世代型のビジネスモデルを展開しています。2025年7月には、世界で地熱開発を専業とする投資会社ベースロードキャピタルと戦略的パートナーシップを締結しました。同社は、ブレークスルー・エナジー・ベンチャーズ（ビル・ゲイツ氏設立）やGoogleなどが出資するグローバルな投資会社であり、世界各地の地熱発電事業で培った開発プロセスや専門知識を有しています。

わいた第2地熱発電所は、地域との信頼関係を基盤に、こうした知見も活かしながら実現した発電所です。今後も、地域とともに持続可能なエネルギー事業を展開してまいります。

■ 代表取締役コメント

ふるさと熱電株式会社 代表取締役 赤石和幸

「わいた第2地熱発電所の完成は、地域の皆さまとの対話と信頼の積み重ねの成果です。地熱は“地域の熱”であり、地域とともに育てるエネルギーだと考えています。本発電所が、わいた地区の持続的な発展に貢献するとともに、日本における地熱発電のさらなる可能性を広げる一歩となるよう、今後も真摯に取り組んでまいります。」

【発電所概要】

名称：わいた第2地熱発電所

所在地：熊本県阿蘇郡小国町

設備容量：4,995kW

年間想定発電量：約3,500万kWh/年（一般家庭約8,950世帯分相当*）

商用運転開始日：2026年3月14日

事業主体：わいた第2地熱発電株式会社

*一世帯あたり3,911kWh/年で算出（環境省資料より）

【会社概要】

■ ふるさと熱電株式会社

所在地：熊本県阿蘇郡小国町

代表者：代表取締役 赤石 和幸

事業内容：地熱発電事業の開発・運営

URL：https://furusato-nd.co.jp/

■ 合同会社わいた会（地域共同事業者）

所在地：熊本県阿蘇郡小国町

代表者：後藤幸夫

事業内容：自然エネルギー有効利用事業及び付帯する業務

URL：https://waita-kai.com/

■ ベースロードキャピタル（国際パートナー）

所在地：スウェーデン・ストックホルム

代表者：CEO アレクサンダー・ヘリング

事業内容：地熱発電に特化した投資・事業開発会社

URL：https://www.baseloadcap.com/jp/

■ 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社（発電設備工事担当）

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 社長執行役員 上中孝之

事業内容：エネルギー関連設備の設計・調達・建設（EPC）等

URL：https://www.tokyogas-es.co.jp/