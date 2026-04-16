【品川プリンスホテル】夜景とともに味わう“大人のご褒美”『〆パフェ～甘美な余韻のご褒美～』を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、メインタワー最上階からの絶景を望む「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2026年5月1日（金）から8月31日（月）までの期間限定で『〆パフェ～甘美な余韻のご褒美～』を販売いたします。

近年、一日を締めくくる“〆パフェ”という新たな食文化が広がりを見せている背景から、当ホテル最上階からの絶景とともに夕暮れより楽しめるナイトデザートとして「翠緑の抹茶パフェ」と「月影の柑橘パフェ」、2種の上質な味わいをご用意いたしました。

左：翠緑の抹茶パフェ 右：月影の柑橘パフェ

「翠緑の抹茶パフェ」は、健康志向や日本文化への関心の高まりを背景に、国内外で人気を集める抹茶を贅沢に使用。その奥深い魅力を一杯に凝縮し、初夏から真夏にかけての緑濃い庭園を思わせる鮮やかなグラデーションとまろやかな旨みが広がります。また、月光が静かに降り注ぐ情景を映した「月影の柑橘パフェ」は、瑞々しい柑橘の爽やかさと繊細な酸味が重なり合い、夏の夜にふさわしい、気品ある余韻へと誘います。

「TAKANAWA GATEWAY CITY」のグランドオープン及び「OIMACHI TRACKS」のまちびらきに伴い、日本の玄関口としてさらなる進化を遂げる広域品川圏。当ホテルもまた、ホテルコンセプト「FUN! Goes On」を体現した食体験を通して、街の進化と調和する滞在価値をお届けいたします。

『〆パフェ～甘美な余韻のご褒美～』 概要・メニュー

【期間】 2026年5月１日（金）～8月31日（月）

【店舗】 DINING & BAR TABLE 9 TOKYO（メインタワー 39F）

【提供時間】 平日 4:00P.M.～1:00A.M.（FOOD L.O. 11:30P.M.）

※土休日は11:00P.M.まで（FOOD L.O. 10:00P.M.)

【料金】 各\2,800（税込み・別途サービス料13%）

【お問合せ】 レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/table9tokyo/parfait_2025/

翠緑の抹茶パフェ〈翠緑の抹茶パフェ〉

濃厚でなめらかな宇治抹茶クリームに、レモンジュレとソルベの爽やかな酸味を重ね、間にはもっちりとした抹茶わらび餅を忍ばせました。グラスの底に仕込んだサクサクのフィヤンティーヌが、最後のひと口に塩味と食感の余韻を添え、奥深い味わいをお楽しみいただけます。

〈月影の柑橘パフェ〉

色鮮やかな層は、パティシエの巧みな表現で、柑橘をクリームやソース、アイスへと多彩に変化させ、相性のよいホワイトチョコレートと重ね合わせています。トップに飾られたタピオカ粉のチュイルが繊細な食感にアクセントを添え、上品な華やかさを演出します。

月影の柑橘パフェ

※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に13%のサービス料を加算させていただきます。※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点（4月16日）の情報です。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）

FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。