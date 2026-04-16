2社以上の事業共創を競う！未来型プロジェクトを表彰する「Forbes JAPAN Xtrepreneur AWARD 2026」エントリー開始
グローバルビジネス誌 Forbes JAPAN（発行人：上野 研統、発行元：リンクタイズ株式会社）は、レガシーと革新を掛け合わせ、社会課題を解決する共創プロジェクトを評価するアワード「Forbes JAPAN Xtrepreneur AWARD 2026（クロストレプレナーアワード2026）」を開催 。
4/16よりエントリーを開始しました。
特設サイト
https://forbesjapan.com/feat/xtrepreneur_award/(https://forbesjapan.com/feat/xtrepreneur_award/)
4回目を迎える本年は、NTTドコモビジネス株式会社(旧NTTコミュニケーションズ株式会社)の共催、経済産業省の後援で、裾野を広くプロジェクトを募集し、多様なプレイヤーによる挑戦に光をあててまいります。
共創により新たな価値を生み出す、多くのクロストレプレナー（共創起業家）の応募をお待ちしています。
応募要綱応募対象
・業界を超えた2社以上がアセットを持ち寄っているプロジェクト
・社会課題へインパクトをもたらすことのできるプロジェクト
・日本独自かつ、世界に発信できるプロジェクト
応募期間
4/16～5/29
応募方法
特設サイトの応募フォームより登録してください。
https://forbesjapan.com/feat/xtrepreneur_award/
アワード概要審査基準
・日本発・グローバル
-世界にイニシアチブを取るポテンシャルがあるか-
・インパクト
-社会課題 / 世の中全体に向け大きな影響をもたらすことができるか-
・意外性
-発想をゆさぶられるようなアセット・レガシーの組み合わせがあるか-
スケジュール
・4/16～5/29 応募期間
・7/30 ノミネートプロジェクト（一次審査通過）発表
・8/26 アワード受賞発表／アワード授賞式 （オークラ東京）
・9/25 Forbes JAPAN 本誌特集掲載
審査員
・片山 幹雄 Kconcept 代表取締役社長 東京大学生産技術研究所 研究顧問
・坊垣 佳奈 マクアケ 共同創業者 Xinobi AI 非常勤取締役 品川女子学院 顧問 サツドラホールディングス 社外取締役
・巽 達志 住友商事 常務執行役員 CDO・CIO デジタル・AIグループ CEO
・尾崎 典明 エスファクトリー代表 一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ副代表理事
・松本博子 女子美術大学 理事 副学長 共創デザイン学科学科長
・山中大介 SHONAI 代表取締役CEO
・戸松 正剛 NTTドコモビジネス 統合マーケティング部長 OPEN HUB for Plural Futures代表
・谷本 有香 Forbes JAPAN Web編集長
パートナー
・eiicon
・Konel
・WEAVERY
・Relic
・東京大学協創プラットフォーム開発（東大IPC）
Xtrepreneur（クロストレプレナー）とは
「Xtrepreneur」は、複数の企業がクロス（共創）してプロジェクトを遂行する、起業家精神（アントレプレナーシップ）を持ったプレイヤーたちの呼称です 。 既存の資産（レガシー）をオープンに接続し、新たな価値を生み出すことで、複雑化する社会課題を解決することをミッションとしています 。
Forbes JAPAN について（https://forbesjapan.com/）
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◼︎ 媒体概要
媒体名 ：フォーブス ジャパン
刊行形態：月刊（毎月25日発売）
発行部数：80,000部
判型 ：A4変形／無線綴じ
総ページ：150ページ前後
定価 ：1200円（税込）
発行元 ：リンクタイズ株式会社
発売元 ：株式会社プレジデント社
編集長 ：藤吉 雅春
発行人 ：上野 研統
媒体資料：https://bit.ly/3gMPWI1