世界に誇る富士山マラソン、2026年より2日間開催へ！～絶景Run(4km・8km)と絶景Walk(約4km)新設～

株式会社アールビーズ

多くのランナーに愛され、前身である河口湖マラソンから通算50回の歴史を重ねてきた「富士山マラソン」は、『世界の仲間とつくる、麓のドラマ』というテーマのもと、フルマラソン、河口湖1周（約17km）、チャリティファンラン（約10.5km）の種目を設け、2025年大会は約60の国・地域から12,000人を超える方々にご参加いただきました。特に、海外ランナーの比率は68.9％と過去最高となりました。

2026年大会からは絶景Run（4km・8km）と絶景Walk（約4km）を新設し、2日間開催へ規模を拡大します。これにより海外から訪れる方に加え、地元の皆さまにもご参加いただける機会を広げます。

世界の国際的な大会ではスタンダードとも言える2日間開催ですが、日本国内での事例は多くありません。

冬の富士山の麓を舞台に、多様な価値観が交わる国際的な「ランニングの祭典」として進化します。

各種目の見どころ

フルマラソンからウォーキングまで、多様な参加が可能な富士山マラソンでは、種目ごとに違った魅力があります。

【フルマラソン】：富士山の麓を舞台に、河口湖・西湖を巡る日本陸連公認コース。

【河口湖1周（約17km）】：河口湖畔を1周するフラットコース。

【チャリティファンラン（約10.5km）】：河口湖畔沿いを走るコース。富士山河口湖町の環境保全にも貢献できる。

【絶景Run（4km・8km）】：特に冬の富士山の雄大な景色を眺められる4kmコース。8kmの部は２周。

【絶景Walk（約4km）】：ランナーの家族や友人も参加できるウォーキングイベント。

開催概要（2026年大会）

■大会概要

《大会名》

第15回 富士山マラソン（英名：Mt. Fuji International Marathon 2026）

※河口湖マラソン1976年～36回、改名して通算51回目

《開催日》

2026年12月12日（土）・13日（日）

《開催場所》

山梨県富士河口湖町船津浜・平浜駐車場、大池公園

《主催》

日刊スポーツホールディングス / 富士河口湖町 / 一般財団法人山梨陸上競技協会 /

一般財団法人アールビーズスポーツ財団

《主管》

一般財団法人山梨陸上競技協会

《後援（予定）》

山梨県 /（公財）山梨県スポーツ協会 / 富士河口湖町教育委員会 / 富士河口湖町体育協会 /（一社）富士河口湖町観光連盟 / 朝日新聞甲府総局

《協賛（予定）》

ALPEN RUN、ピエクレックス、アシックス、フジパン、アミノバイタル

《提携大会》

ベルリンマラソン（ドイツ）、メルボルンマラソン（オーストラリア）、エバー航空マラソン（台湾）、バンセン42チョンブリマラソン（タイ）

《エントリー期間（予定）》

１.富士河口湖町民限定エントリー 4月20日（月）～5月31日（日）

２.国内アーリーエントリー 4月20日（月）～5月4日（月・祝）

※アーリーエントリーは国内限定値引きあり。

３.海外エントリー（ツアー付） 5月7日（木）～ 8月31日（月）

➃国内一般エントリー 5月7日（木）～ 8月31日（月）

➄海外一般エントリー 6月1日（月）～ 8月31日（月）

《定員》

17,500名（国籍問わず、総人数）※2025年12,335名

（絶景Walk：500名、絶景Run：3,000名、フルマラソン：7,500名、河口湖1周：4,400名、チャリティファンラン：2,100名）

《種目》

<12月12日（土）>

１.絶景Walk / Fuji View Walk（約４km ※タイム計測なし）

２.絶景Run / Fuji View Run（約4km、8km ※タイム計測なし）

※制限時間：絶景Run 4km：40分、絶景Run 8km：1時間15分

<12月13日（日）>

３.フルマラソン / Full Marathon（42.195km日本陸連公認コース）

参加資格：18歳以上 ※制限時間6時間

４.河口湖1周 / Around KAWAGUCHIKO（約17km）

参加資格：16歳以上 ※制限時間３時間

５.チャリティファンラン / Charity Fun Run（約10.5km） ※表彰なし

参加資格：12歳以上 ※制限時間3時間

《表彰対象》

・フルマラソン総合男女別（1位～6位）

※陸連の部、一般の部含む

・フルマラソン年代別男女別（1位～3位）

※5歳刻み、陸連・一般の部共に対象

・河口湖１周 総合男女別１～3位

※グロスタイム表彰

チャリティについて

富士河口湖町富士山世界文化遺産保全推進事業基金に参加者1名につき223円（税込）を寄付し、富士山世界文化遺産の保全を推進し、保護、維持することに役立てる。

■大会スケジュール

12月11日（金）

12:00 絶景Run (Fuji View Run) 受付開始

12月12日（土）

7:00 会場オープン / 絶景Run (Fuji View Run) 受付開始 / 絶景Run (Fuji View Run) 荷物預け開始

8:00 交通規制開始

8:30 絶景Run（Fuji View Run）8kmスタート

8:40 絶景Run（Fuji View Run）4kmスタート

9:20 絶景Run（Fuji View Run）4km競技終了

9:45 絶景Run（Fuji View Run）8km競技終了

11:00-12:00 絶景Walk (Fuji View Walk) 受付

12:00-14:00 絶景Walk (Fuji View Walk) 実施

12:00-19:00 受付開始（船津浜駐車場）

14:00-15:00 ランナー歓迎セレモニー（コースガイダンス、スポンサーPR、抽選会）

12月13日（日）

7:00 会場オープン / 受付開始 / 荷物預け開始

8:15 交通規制開始

8:45 開会式

8:50 スタートブロック閉鎖

9:00 フルマラソンスタート（船津浜）

9:20 チャリティファンランスタート（大池公園）

10:30 河口湖1周スタート（船津浜）

12:20 チャリティファンラン競技終了（終了予定）

12:30 表彰式

13:30 河口湖1周競技終了（終了予定）

15:00 フルマラソン競技終了（制限時間）

16:00 手荷物返却終了

17:00 会場クローズ

■ 主催者である河口湖町 渡辺英之町長コメント

「富士山マラソンは、世界に誇る富士山を舞台に、国内外のランナーをお迎えしてきました。2026年大会からの2日間開催により、これまでマラソンに縁のなかった方々や、ご家族連れの皆様にも富士山の感動を体験していただきたいと考えております。国際的市民マラソンのグローバルスタンダードである2日間開催への変更という新たな挑戦を通じて、さらに多くの方々に愛される大会を目指してまいります。」

■株式会社アールビーズについて ［会社HP］ https://runners.co.jp/

1975年に創立。翌年、国内初の市民ランニング雑誌「ランナーズ」を創刊。1997年にランニング情報ポータルサイト「RUNNET」を開設。登録会員は約480万人で年間約1,600大会のエントリー募集を取り扱う。また、イベント事業（大会の計測・運営業務）や企業ソリューション事業、スポーツタウン事業を行う。創業時からの社是である「スポーツの実践を通じて、心豊かな人生を送る人々を応援する」を推進している。