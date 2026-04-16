介護施設・老人ホーム検索サイト「いい介護」、提携施設数が全国1万件を突破

株式会社鎌倉新書

超高齢社会を背景に需要が高まる「終活」に関するさまざまなサービスを提供する株式会社鎌倉新書（東京都中央区、代表取締役社長：小林 史生、東証プライム：6184、以下：当社）のグループ会社である株式会社エイジプラス（東京都中央区、代表取締役：岩崎 考洋、以下：エイジプラス）が運営する介護施設・老人ホーム検索サイト「いい介護」において、2026年4月に提携施設数が全国累計1万件を突破したことをお知らせいたします。

あわせて、高齢社会における喫緊の課題である医療・介護従事者の業務過多を解消すべく、2024年8月より開始した「対面型入居相談」の体制をより一層強化してまいります。

背景：地方・多様なニーズへの対応強化で1万件を達成

「いい介護」は2020年のサービス開始以来、施設探しに悩むお客様に対し、専門知識を持つ相談員が最適な選択肢を提案してまいりました。

この度、首都圏のみならず沖縄、九州、東北といった地方エリアでの提携が大幅に進んだほか、難病対応が可能な施設や低価格帯の施設など、多様化するニーズに応えるラインナップが整ったことにより、提携施設数1万件を突破いたしました。

「いい介護」の強み：満足度91％以上を支える専門性

「いい介護」の最大の特徴は、元介護職員など現場経験や知識が豊富な「入居相談員」が直接サポートを行う点にあります。 実際にお客様からも高い評価をいただいており、ご入居いただいたお客様による満足度調査では91％以上（※）が満足と回答。単なる情報提供に留まらない、一人ひとりに寄り添った伴走型の支援を徹底しています。

（※）2025年4月1日～10月31日の7ヶ月間に「いい介護」へ投稿されたご入居にいたったお客様による口コミのうち、「いい介護と入居相談員の評価（5段階）」において4点以上のご回答をいただいた割合を集計

社会課題の解決へ：対面型入居相談による医療・介護現場のサポート

2024年8月より開始した「対面型入居相談」では、ウェブサイトを通じた集客だけでなく、病院の退院支援看護師やソーシャルワーカー、地域包括支援センターのケアマネジャーといった地域の専門職の皆様からも直接ご相談をいただいております。

超高齢社会において、現場の医療・介護従事者の業務過多は深刻な課題です。「いい介護」の相談員が入居調整をサポートすることで、病院や施設の現場における業務効率化と負担軽減を実現し、社会的なインフラとしての役割を担っていく所存です。

今後の展望

今後も「いい介護」は47都道府県の完全網羅を目指し、さらなる提携施設数の拡大を図ります。また、対面型相談の拠点を拡充することで、オンライン・オフラインの両軸から、誰もが最適な介護環境を選択できる社会を創造してまいります。

採用情報

事業拡大に伴い、豊富な経験を活かして高齢者の未来を支える「入居相談員」を積極的に採用しています。

採用特設サイト： https://ageplus.jp/lp/recruit-coordinator/

【いい介護について】

全国の介護施設や老人ホームを紹介します。介護施設への入居について、専門相談員が対面・電話・WEBなどさまざまな方法でアドバイス。全国多数の介護施設をお客様の希望に沿ってご案内いたします。

※2020年提供開始／運営：株式会社エイジプラス

公式サイト：https://e-nursingcare.com/

【鎌倉新書について】

1984年創業の日本の高齢社会に向けた「終活」をテーマに出版事業やインターネット事業を行う東証プライム上場企業です。「介護施設探し」「相続の準備や手続き」「生前の整理や片づけ」「葬儀の準備」「仏壇」「お墓選び」をはじめとした多数の終活関連WEBメディアを運営しており、お客様センター等を通しての相談・情報提供も行っております。高齢社会がますます進展していく中で、多くの人々の希望や課題の解決をお手伝いすることで明るく前向きな社会づくりに貢献してまいります。

会社名 ：株式会社鎌倉新書

設立 ：1984年4月17日

市場区分 ：東京証券取引所プライム市場（証券コード：6184）

本社所在地：東京都中央区京橋２丁目14-1 兼松ビルディング３階

代表者 ：代表取締役社長COO 小林 史生

資本金 ：16億7,186万円（2026年1月31日現在）

URL ：https://www.kamakura-net.co.jp/

【鎌倉新書（グループ企業含む）が運営する主なサービス】

▼インターネットサービス

いい葬儀 ：https://www.e-sogi.com/

いいお墓 ：https://www.e-ohaka.com/

いい仏壇 ：https://www.e-butsudan.com/

お別れ会プロデュースStory：https://e-stories.jp/

いい相続 ：https://www.i-sozoku.com/

わたしの死後手続き：https://watashigo.com/

いいお坊さん：https://www.e-sogi.com/support/religious

いい介護 ：https://e-nursingcare.com/

相続不動産サポート：https://i-fudosan.com

安心できる遺品整理：https://www.i-seri.com/

シニアと家族の相談室：https://shukatsu.life/

お墓の引っ越し＆墓じまいくん：https://ohakahikkoshi.jp/

ブルーオーシャンセレモニー：https://blueoceanceremony.jp

葬儀保険「千の風」：https://www.bell-shotan.co.jp/

▼出版・発刊物

月刊『終活』： https://butsuji.net/

▼グループ企業

株式会社ハウスボートクラブ：https://hbclub.co.jp/

株式会社エイジプラス ：https://ageplus.jp/

株式会社鎌倉新書ライフパートナーズ：https://www.kamakura-life.co.jp/

ベル少額短期保険株式会社 ：https://www.bell-shotan.co.jp/company/

株式会社KS不動産パートナーズ：https://www.ksfp.co.jp/