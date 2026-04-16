【リーガロイヤルホテル京都】バー グラナダ「Melon Collection」 販売中

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、バー グラナダにてメロンをテーマにしたカクテル3種「Melon Collection」を2026年6月30日（火）まで販売しています。

写真左より「メロン&スパークリングワイン」、「フローズンメロンダイキリ」、「メロン抹茶モヒート」イメージ

「フローズンメロンダイキリ」1玉スタイル イメージ

格式ある落ち着いた雰囲気のホテルメインバー「バー グラナダ」では、期間限定でお愉しみいただける、メロンをテーマにした3種類のカクテルをご用意しました。

「メロン&スパークリングワイン」は、フレッシュメロンのやさしい甘みに、繊細な泡立ちのスパークリングワインを加えることで軽やかに仕上げました。口に含んだ瞬間に広がる果実の香りと、すっきりとした後味が心地良い一杯です。

メロンを贅沢に使用した「フローズンメロンダイキリ」は、ひんやりとしたシャーベット状に仕立てました。なめらかな口当たりと濃厚な果実感が特徴で、デザート感覚でもお愉しみいただける、初夏らしさあふれるカクテルです。また、グラスでの提供に加え、メロンを器に使用した特別なスタイルでもご用意しています。メロン本来の甘美な香りと冷涼感を、よりダイレクトに味わえます。

「メロン抹茶モヒート」は、メロンの瑞々しい甘さと抹茶のほろ苦さが織りなす、和のニュアンス香るオリジナルモヒートです。リラックスしたひとときに寄り添う一杯に仕上げました。

大人の魅力あふれる空間で、個性豊かなメロンカクテルとともに、初夏の訪れをぜひご体感ください。

詳細については、次の通りです。

●● バー グラナダ 「Melon Collection」 販売 概要 ●●

【販売場所】バー グラナダ（地下1階）

【販売時間】17：00～23：00（ラストオーダー22：45）

【販売期間】～2026年6月30日（火）

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。

詳しくは公式HPをご確認ください。

【内容・料金】

Melon Collection カクテル3種 各2,277円

フローズンメロンダイキリ 1玉スタイル 10,000円 半玉スタイル 5,000円

※入荷状況により、食材の一部が変更になる場合がございます。

※ノンアルコールカクテルもご用意しています。

※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/granada

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

バー グラナダ 075-361-9224（直通）