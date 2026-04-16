GWの穴場は？まだ間に合うスパリゾートハワイアンズ～最新予約状況＆お得情報

常磐興産株式会社スパリゾートハワイアンズ(空撮)

2026年4月2日にJTBより発表された「2026年ゴールデンウィーク旅行動向」では、2026年のGWは暦の並びがよく、旅行者数は、国内旅行（対前年101.7%）、海外旅行（対前年108.5%）ともにプラスとなっています。一方で国内旅行は1泊2日が39.9％と最も多く、旅行予算は対前年で97.9％と、節約志向が見て取れます。また海外旅行へ目を向けると、予約は順調なものの中東を中心とした国際情勢の影響で「予約済みの飛行機が運休し、ＧＷの旅行が白紙になった」という事例も発生し、海外旅行を見送った人も一定数いると考えられます。

スパリゾートハワイアンズは首都圏から車や電車で約2時間。パスポート不要で海外リゾート気分が味わえ「節約しながら楽しむ派」「海外気分を満喫したい派」など、あらゆるニーズに応えます。さらに館内や食事のリニューアルも進み、ハワイ感もパワーアップ。リピーターの方にも新たな発見をしていただけます。

今回は「まだ間に合うＧＷ」をテーマに、安・近・短が注目される今、スパリゾートハワイアンズに行くべき魅力と穴場の日程、さらに4月1日に受付を開始した福島県「また来て。」割キャンペーンなど、お得情報を紹介します。心身を癒やし、絆を深める滞在を検討する参考にしていただければ幸いです。

【MENU】

【１】GWもまだ間に合う！ずばり穴場の日程は？

【２】安・近・短が注目のGW。スパリゾートハワイアンズで過ごすべき5つの魅力

＜魅力1＞首都圏から2時間。無料送迎バスなどアクセス至便

＜魅力2＞五感に響く常夏のリゾート「本格ハワイ体験」

＜魅力3＞本場ハワイを味わう！食の魅力がパワーアップ

＜魅力4＞今限定！リニューアルで新旧の魅力が交差

＜魅力5＞家族の絆を深め好奇心が満たされる。「旅育」にも◎

【３】福島県「また来て。」割キャンペーン受付中。GW明けならダブルでお得！

【１】GWもまだ間に合う！ずばり穴場の日程は？

暦の並びがよく1泊旅行が多い2026年のGWは、出かける日程が分散する傾向にあり、スパリゾートハワイアンズでも各ホテル、全日程でまだ空きがあります（4月14日現在）。ただし5月2日・3日は混雑のピークで宿泊費も高くなる傾向にあります。4月中、もしくは5月4日以降の計画がおすすめです。GW前後は週末も含め館内の混雑が比較的少なく、宿泊費もリーズナブル。あえてGWを外すのも賢い選択です（GW明けは、福島県「また来て。」割キャンペーンの対象でさらにお得になります～後述）。

上記を踏まえスタッフがおすすめするGWの穴場日程は4月29日（祝）。比較的空いており、宿泊料金もお手頃です。ホテルのチェックイン前でもパークには入場できるので、朝一番に到着し、満喫してからホテルで寛ぐのもOK！ 日帰り利用は、5月5日（火）、6日（水）もGWの中では比較的混雑を避けられる見込みです。

【２】安・近・短が注目のGW。ハワイアンズで過ごすべき5つの魅力

＜魅力1＞首都圏から2時間。無料送迎バスなどアクセス至便

首都圏から電車や車で約2時間で、海外気分漂う非日常のリゾートへ。スパリゾートハワイアンズでは宿泊者専用の無料送迎バスを首都圏各地から運行（定員制※）しています。

JRの場合、常磐線で東京駅からJR湯本駅まで乗車後、湯本駅からは無料のシャトルバスが運行しています。（JR片道大人6,400円）

宿泊者専用無料送迎バス＜魅力2＞五感に響く常夏のリゾート「本格ハワイ体験」

館内は一年中28度の常夏。紫外線カットの屋内プールでは、日焼けを気にせず一足早い夏のリゾートを楽しめます。またスパリゾートハワイアンズといえば「フラガール」。1月からスタートしたポリネシアンショー「Haku Lei～アロハの絆～」は、フラとファイアーナイフダンスの迫力あるコラボレーションが好評です。

公式サイト「ショー・イベント情報」 https://www.hawaiians.co.jp/sys/show-event

ポリネシアンショー＜魅力3＞ハワイを味わい尽くす！食の魅力がパワーアップ

旅の醍醐味といえば食。各ホテルでは料理を大幅に見直し、リニューアルを実施。ハワイ感がパワーアップしたと利用者からも好評です。パーク内でもハワイ現地のレシピを再現した本格料理を提供しており、肉厚でジューシーなロコモコやハワイアンバーガーなど、目でも舌でもハワイを満喫できます。

プレミアムロコモコ（提供：ワイキキテラス カフェ）ハワイアンバーガー（提供：パーム）＜魅力4＞今限定！リニューアルで新旧の魅力が交差

現在、スパリゾートハワイアンズでは大規模なリニューアルが進行中。ホテルの大浴場や客室などに新たな魅力が加わり、リピーターの方も新鮮な体験となること間違いなし。他方パークは、今後リニューアルを予定しており、今の「ノスタルジックなスパリゾートハワイアンズ」を感じられるもあとわずか。新旧入り交じるスパリゾートハワイアンズをそれぞれの視点で楽しむなら、この春がおすすめです。

ホテルハワイアンズ スーペリア和洋室(2025年12月リニューアル)ホテルハワイアンズ ラニスイート(2026年4月リニューアル)

日帰り施設リニューアル情報 https://www.hawaiians.co.jp/lp/park-renewal/

宿泊施設リニューアル情報 https://www.hawaiians.co.jp/lp/hotel-renewal/

＜魅力5＞家族の絆を深め好奇心が満たされる。「旅育」にも◎

旅を通じて子どもの成長を育む「旅育」もスパリゾートハワイアンズにおまかせ。フラやファイアーナイフダンスに挑戦できるプログラム、フラショーで舞台に立てる体験など、異文化に触れる機会が豊富です。また5月6日まで「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ウォーターアドベンチャー in ハワイアンズ」を開催中。世代を超えて愛されるドラえもんとのコラボで、家族の絆を深める体験ができます。さらに周辺には「いわき市石炭・化石館 ほるる」や「環境水族館アクアマリンふくしま」など、学びの場も充実しています。

【３】福島県「また来て。」割キャンペーン受付中。GW明けならダブルでお得！

GWの前後は週末も含め宿泊料金がお得で、施設も比較的空いています。日程に融通が利く方は、GWを外しその前後の滞在を検討されるのもおすすめです。

5月11日（月）～6月30日（火）宿泊分を対象に、1人あたり3,000円オフとなる福島県「また来て。」割キャンペーンも受付中で、GW明けならダブルでお得。4月1日の申込開始以降、ハワイアンズでもすでに7,000人以上の申し込みをいただいております。予定数量に達し次第終了となるため、早めにご検討ください。

また日帰り利用の場合は、アイコニアグループのロイヤリティプログラム【GoTo Pass】（入会無料）により入場料が最大15％オフに。特に4月の平日は70％オフ（大人3,570円→1,071円）となる大幅な割引キャンペーンも実施しております。

福島県「また来て。」割キャンペーン https://mata-kitewari.jp/

ハワイアンズを楽しむならGoTo Pass https://www.hawaiians.co.jp/lp/gotopass/

物価高で節約志向が続く中、「予算の範囲でいかに満足度の高い体験をするか」へ関心が高まっています。スパリゾートハワイアンズでは、さまざまなニーズに応えるサービスの充実を図り、今後も魅力向上に努めてまいります。

（参考）冒頭で紹介：2026年ゴールデンウィーク（4月25日～5月7日）の旅行動向

https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2026/04/02_jtb_2026gw-travel-trend-outlook.html