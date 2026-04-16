ＴＫＣの財務会計ソフト「ＦＸシリーズ」が法人プリペイドカード「Bizプリカ(R)」とのＡＰＩ連携を開始しました

株式会社ＴＫＣ

株式会社ＴＫＣ（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）が提供する財務会計システム「ＦＸクラウドシリーズ」は、4月16日よりTOMOWEL Payment Service株式会社（本社：東京都文京区／代表取締役社長：小島昌也）が提供する法人プリペイドカード「Bizプリカ」の利用明細データ等とのＡＰＩ連携を開始します。

■連携概要

銀行信販データ受信機能を通じて、ＦＸシリーズにBizプリカの利用明細データ等を自動連携することが可能になります。これにより経理業務に従事される方は、転記漏れや誤入力などのミスをなくし、効率的に経費処理を行うことが可能となります。

＜ＦＸシリーズで受信可能なBizプリカのデータ＞

・カードの利用履歴（確定明細）

・Bizプリカへの入金履歴

・Bizプリカサービス料

・企業さいふ残高（全さいふ残高と全カード残高の合計）

■Bizプリカとの連携が可能なＦＸシリーズ

・ＦＸ２クラウド

・ＦＸ２クラウド（個人用）

・ＦＸまいスタークラウド

・ＦＸまいスタークラウド（個人用）

・ＤＡＩＣ２クラウド

・ＭＸ２クラウド

・ＦＸ２農業会計クラウド

・ＦＸ２農業会計クラウド（個人用）

・ＦＸ２社会福祉法人会計クラウド

・ＦＸ２公益法人会計クラウド

・ＦＸ２学校法人会計クラウド

・ＦＸ２ＮＰＯ法人会計クラウド

・ＦＸ４クラウド

・ＦＸ２

・ＦＸ２個人事業用

・ｅ21まいスター（しっかり会計）

・ｅ21まいスター個人事業用（しっかり会計）

・ＭＸ２

・ＭＸ３クラウド

・ＤＡＩＣ２

・ＤＡＩＣ３クラウド

・ＦＸ４クラウド（公益法人会計用）

・ＦＸ４クラウド（社会福祉法人会計用）

・公益法人会計ＤＢ（H20年新基準版）

・社会福祉法人会計ＤＢ（H23年基準版）

・学校法人会計ＤＢ（H25年基準版）

・ＮＰＯ法人会計ＤＢ（H23年基準版）

・宗教法人会計ＤＢ

・ＦＸ農業会計

・ＦＸ農業会計個人事業用

■「ＦＸクラウドシリーズＡＰＩ」について

ＦＸクラウドシリーズとのＡＰＩ連携を検討される事業者様向けにＦＸクラウドシリーズＡＰＩサイトを公開しています。当ＡＰＩの仕様に関する情報を掲載するほか、利用申込みもこちらから受け付けます。

▼ＦＸクラウドシリーズＡＰＩサイトはこちら

https://www.tkc.jp/api/fxcloud/

＜ご参考＞

■Ｂｉｚプリカについて

「Biz プリカ」は、累計導入企業数が3,300社を超え、国内外のMastercard(R)加盟店で利用することができる法人向けのプリペイドカードです。

Biz プリカは以下の4つの付加価値をご提供します。

１. 会社で保有する現金（小口現金、仮払金、立替金）および不要口座の削減

２. 業務上必要なタイミングで従業員様へのカード保有の実現

３. 対象者ごとに必要な金額を1円単位で即時チャージ

４. ＦＸシリーズとの利用明細データ等の自動連携

Biz プリカをご導入いただくことにより、経費立替の削減による従業員様の負担軽減、現金管理業務の削減による経理担当者様の業務効率化、費用の流れがデータ化されることによる経営のガバナンス向上の実現を可能にします。

▼Bizプリカの紹介サイトはこちら

https://bizpreca.jp/

【TOMOWEL Payment Service 株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 小島昌也

所在地：東京都文京区小石川４-14-12

設 立：2018（平成30）年11月1日

ＵＲＬ：https://www.kyodoprinting.co.jp/company-profile/a_company/group/tps/

■ＦＸクラウドシリーズについて

ＦＸクラウドシリーズは「365日変動損益計算書」や「スマート業績確認機能」等の「会計で会社を強くする」機能と、「銀行信販データ受信機能」や「証憑保存機能」をはじめとする経理事務の省力化を支援する機能を搭載したクラウド型の会計システムです。

会計事務所による巡回監査と月次決算を前提とした“黒字決算”と“適正申告”を支援する経営者のための最強の業績管理ツールです。

▼ＦＸクラウドシリーズ製品紹介サイトはこちら

https://www.tkc.jp/fx/

【株式会社ＴＫＣ 会社概要】

代表者：代表取締役社長 飯塚真規

所在地：栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

設 立：1966（昭和41）年10月22日

ＵＲＬ：https://www.tkc.jp/