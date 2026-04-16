ピーティックス、ロヒンギャ難民を描いた映画『LOST LAND／ロストランド』を応援 ーーベネチア国際映画祭審査員特別賞受賞作、4月24日より全国公開。Podcast対談や対話・交流イベントも支援

Peatix Japan株式会社

イベント・コミュニティのプラットフォーム・ピーティックス ( Peatix ) を運営するPeatix Inc.（本社：米国ニューヨーク州、CEO：原田 卓、以下「ピーティックス」）は、藤元明緒監督による長編映画『LOST LAND／ロストランド』の製作を企画段階から支援してまいりました。本作は、第82回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門にて審査員特別賞を受賞し、2026年4月24日(金)より全国で順次公開されます。

映画公開に合わせ、ピーティックスはPodcast番組「Peapod」でのゲスト対談や公開記念の交流イベント・対話イベントの支援など、インパクト・キャンペーンを通じた対話と学びの場づくりにも取り組んでまいります。

映画『LOST LAND／ロストランド』について

『LOST LAND／ロストランド』は、ミャンマーの少数民族ロヒンギャの幼い姉弟が、家族との再会を願い旅する姿を子どもの視点から描いた作品です。日本・フランス・マレーシア・ドイツの国際共同製作のもと全編海外ロケで撮影され、演技未経験の当事者たち200名以上が出演。容赦のない現実と幻想的な表現が交差する世界観の中に、故郷を追われた人々の声と眼差しが刻まれています。

第82回ベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映され、1,500席の会場が満員に。スタンディングオベーションとともに審査員特別賞を受賞しました。第38回東京国際映画祭でも上映されるなど、国内外で高い評価を受けています。

公式サイト：https://www.lostland-movie.com

製作支援の背景

ピーティックスは、「出会いと体験を広げる」をミッションに、多様なコミュニティが集い、対話が生まれる場づくりを支援してきました。

映画は、言葉や立場を超えて物語を共有し、社会について考えるきっかけとなる文化です。デビュー作から一貫して日本で暮らす外国人の日常と葛藤を描いてきた藤元明緒監督が、本作でロヒンギャの人々の現実に向き合う姿勢に共感し、企画段階から製作を応援してまいりました。

インパクト・キャンペーンへの支援

映画公開に合わせ、作品のテーマをより多くの人々に届けるインパクト・キャンペーンにおいても、ピーティックスは支援を行ってまいります。インパクト・キャンペーンとは、映画を「観て終わり」にせず、関連する団体や個人と連携しながら社会課題への理解や行動の変化を促す取り組みです。

Podcastの配信

映画公開に先立ち、ピーティックスが配信するPodcast番組「Peapod by Peatix - ここでしか聞けない楽屋トーク」にて、藤元明緒監督とエグゼクティブプロデューサーの安川氏をゲストに迎えたエピソードを収録・配信いたします。作品に込めた想いや制作の舞台裏、ロヒンギャの人々が置かれている現状について、映画を観る前の予備知識としても、観た後の理解を深める手がかりとしても届けられるコンテンツを目指します。

Peapod by Peatix：https://www.buzzsprout.com/782645/episodes/19012395-lost-land-peapod-by-peatix

公開記念交流イベントの支援

映画公開を記念し、藤元組（AKIO FUJIMOTO FILMS）が主催するイベント「映画『ロストランド』公開記念！ロヒンギャ料理を囲む打ち上げ交流会」（会場：BnA_WALL - Art Hotel in Tokyo）の開催を支援いたします。ロヒンギャ料理を囲みながら映画の感想や社会課題について語り合う場を通じて、当事者コミュニティと観客が直接つながる機会を創出します。

イベント詳細：https://peatix.com/event/4963616

対話イベントの支援

国連フォーラムが主催するイベント「映画と旅からロヒンギャ難民、バングラデシュについて知ろう」（会場：think coffee、千代田区神田錦町）の開催を支援いたします。藤元明緒監督と国連フォーラム バングラデシュ・スタディ・プログラムの対話を通じて、映画の背景にある社会課題への理解を深める場を目指します。

イベント詳細：https://bsp-event-lostland.peatix.com

Peatix Inc. CEO 原田 卓からのコメント

正直に言えば、最初にこのお話をいただいたとき、戸惑いました。まだ脚本もなく、物語の輪郭だけが存在する段階。ピーティックスとして映画の製作を支援した経験もありませんでした。

それでも、しばらく考えたのちに、これは飛び込む価値があると感じました。ピーティックスは、人と人のつながりから新しい体験が生まれる瞬間を支えるプラットフォームです。私たちは、創造性と、まだ誰もやっていない挑戦を大切にしています。そして何より、世界が抱える問題の多くは、人と人がつながることでしか解決に近づけないと信じています。この映画のテーマは、まさにその信念の核心にあるものでした。

完成した作品をプライベートの場で初めて観たとき、言葉にならない感情が一気に押し寄せました。映像の美しさ、2人の子どもたちの無邪気さ、ロヒンギャの人々が直面している過酷な現実と絶望、そしてそれでもどこかに解決があるはずだという希望。すべてが同時に胸に迫ってきました。この作品に関わることができたという誇りと喜びも、その中にありました。

美しく、胸を締めつけられる作品です。1人でも多くの方に観ていただきたい。

映画公開後も、ピーティックスは対話と学びの場づくりを通じて、この作品が届ける声をより多くの人につなげる取り組みを支援してまいります。一緒に観て、一緒に考える。その機会を、皆さまと共に広げていければ幸いです。

ピーティックスの社会的取り組み

- 国際女性デー：ジェンダー平等やダイバーシティ＆インクルージョンについて考える機会を広げる特集やイベントの支援しています- Tokyo Pride：東京レインボープライドのプライドフェスティバルへのブース出展を通じたLGBTQ+コミュニティの支援しています- Queer Space Tokyo：特定非営利活動法人 東京レインボープライドが運営するLGBTQ+の常設コミュニティスペースのパートナー支援しています- Peatix コミュニティアワード：全国各地で活動する多様なコミュニティを表彰し、その価値を可視化しています

映画公開情報

作品名：LOST LAND／ロストランド

監督・脚本：藤元明緒

公開時期：2026年4月24日(金)より全国順次公開

製作：日本・フランス・マレーシア・ドイツ国際共同製作

受賞歴：

- 第82回ベネチア国際映画祭 オリゾンティ部門 審査員特別賞- 第5回サウジアラビア・レッドシー国際映画祭 ゴールデンユスル・最優秀長編映画賞

公式サイト：https://www.lostland-movie.com

参考記事- ロヒンギャの苦悩描く「ロストランド」ベネチア映画祭審査員特別賞…福井出身のプロデューサー「気持ち動かせた」（読売新聞）：https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20251009-OYO1T50049/- 第38回東京国際映画祭【LOST LAND／ロストランド】：https://2025.tiff-jp.net/ja/lineup/film/38006NCN08

ピーティックス ( Peatix ) について

ピーティックスは、「出会いと体験を広げる」サービスとして、有志の集まりから大型フェスまで規模やジャンルを問わず活用できる、日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォームを提供しています。2011年にサービスを開始し、現在では年間イベント参加者数*560万人、オフライン・オンラインを合わせて常時25,000以上のイベントが掲載されています。日本をはじめ、アメリカ、シンガポールなど22カ国でサービスを提供し、月間1,000以上の主催者が新しくプラットフォームに加わっています。https://peatix.com

*2024年7月-2025年6月