『パンのフェス多摩南大沢』京王線に乗って南大沢へ行こう！特典でパン＆お買い物をお得に！

ぴあ株式会社

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2026年5月2日（土）から4日（月・祝）の3日間、『はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、

これまで178万人のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。これまで秋の恒例イベントとして大盛況を博してきた三井アウトレットパーク 多摩南大沢にて、同会場では初めてとなるゴールデンウィーク期間中の開催が決定いたしました。

今年は「はちおうじ みんなのGWマルシェ」とのコラボレーションでお届けします。気候の良い春空の下、ショッピングとともに全国各地の美味しいパンを存分にお楽しみいただける、連休のお出かけにぴったりのイベントです。

今回『パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』をよりお得に楽しめるイベントをご紹介いたします！

■「割引券・お買物券プレゼントキャンペーン」について

（１）内 容

「京王線・井の頭線各駅に掲出する駅ばり、全線の中づりポスターに記載の二次元コードを読み込んで表示された画面」または「京王アプリ配信投稿に記載のＵＲＬからアクセスし表示された画面」（以下、「読み取り画面」）をパンのフェス会場内の「パンのフェスインフォメーション」で提示すると、「パンのフェス」の会場で使える割引券、「三井アウトレットパーク」で利用できるお買物券、タリーズコーヒー 三井アウトレットパーク多摩南大沢店で使える割引券各１枚プレゼントします。

（２）期 間

5月2日（土）～4日（月・祝）

※各日先着300名様限定（なくなり次第終了）

（３）ポスター掲出箇所

京王線・井の頭線の車両内および各駅

（４）割引券・お買物券の内容

１.パンのフェスで利用できる100円割引券

※500円（税込み）以上のご購入時に利用できます。

※複数の店舗での合算のご利用はできません。

※割引券は開催期間中利用できます。

２.三井アウトレットパークで利用できる500円お買物券

※5,000円（税込み）ごとのご購入時に利用できます。

※複数の店舗での合算のご利用はできません。

※お買物券の有効期限は券面をご確認ください。

３.タリーズコーヒー 三井アウトレットパーク多摩南大沢店で利用できる100円割引券

※500円（税込み）以上のご購入時に利用できます。

※タリーズコーヒー 三井アウトレットパーク 多摩南大沢店でのみご利用いただけます。

※割引券は開催期間中利用できます。

（５）割引券・お買物券引き換え場所・時間

１.引換日時

５月２日（土）～５月４日（月・祝）10:00～17:00

２.引換場所

パンのフェスインフォメーション

三井アウトレットパーク 多摩南大沢 Ａ街区１階時計台前広場（フランフランバザー前）

■座席指定券の提示によるタリーズコーヒー 三井アウトレットパーク多摩南大沢店で利用できる割引券１枚プレゼントについて

（１）内 容

対象の京王ライナーの座席指定券を「パンのフェスインフォメーション」で提示すると、

タリーズコーヒー 三井アウトレットパーク多摩南大沢店で利用できる１００円割引券１枚をもれなくプレゼントします。

（２）実施期間

５月２日（土）～５月４日（月・祝）10:00～17:00

（３）プレゼント対象

５月２日（土）から５月４日（月・祝）の間に運行する京王ライナー３１号（橋本行き）の座席指定券

※こどもといっしょ割で購入した券は対象外となります。予めご了承ください。

（４）注意事項

・タリーズコーヒー 三井アウトレットパーク 多摩南大沢店で使える割引券１枚プレゼントはお一人さまにつき１回限り、当日の座席指定券のみ有効です。複数の座席指定券をお持ちの場合でも、割引券のお渡しは１枚のみとなります。

・プレゼントにあたり、座席指定券に記載されている乗車日・乗車列車・座席番号を控えさせていただきます。

3日間で、延べ15店舗の全国選りすぐりのパン屋さんが三井アウトレットパーク 多摩南大沢に集結します。なかなか一度にお目にかかれないパンが勢ぞろい！京王線に乗って「パンのフェス」とお買い物を楽しみましょう！

【出店店舗：5月2日(土)・3日(日)・4日(月・祝)】

★パンのフェス 三井アウトレットパーク 多摩南大沢初出店

・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

・神奈川カレーパンマーケット（神奈川・横浜）

★塩パンセレクトショップSaltteみなとみらい（神奈川・横浜）

・高久製パン（神奈川・平塚）

・伊豆高原フロマージュパン専門店Marble Coco.（静岡・伊豆高原）

★Donuts mania（静岡・熱海）

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

・Lycka（愛知・刈谷）

★between bagel（滋賀・大津）

・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

★淡路島塩パン専門店 しおき（兵庫・淡路島）

・金賞淡路牛カレーパン サンハート（兵庫・淡路島）

・パンプラス（長崎・壱岐）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

※第1弾の告知において「パン工房ぐるぐる」の出店を予定しておりましたが、事務局側の誤表記により、本催事への出店はございません。

イベントの詳細は、今後『パンのフェス』公式サイトやSNSで順次発表してまいります。ゴールデンウィークの三井アウトレットパーク 多摩南大沢に、どうぞご期待ください！

『はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』

＜開催概要＞

■開催日：2026年5月2日（土）～4日（月・祝）

■時間：11:00～17:00

■会場：南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク 多摩南大沢内特設会場

（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）

■入場料：無料

■主催：三井不動産商業マネジメント株式会社、パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、パン好きのための検定試験「パンシェルジュ検定」を企画・運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。

公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2026gw/

公式X： https://x.com/pannofes

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/