エシカルブランド「LIB」、装いにさりげないアクセントを添える巾着リュックが新登場

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡市、代表取締役CEO：田口一成）が展開するエシカルブランド「LIB（リブ）」は、やわらかなフォルムで装いにさりげないアクセントを添える「巾着リュック」を、2026年4月15日（水）より全国のストアおよび公式オンラインストアにて発売いたしました。あわせて、ミニマルな持ち運びに適した「巾着ショルダーバッグ」も同日より販売開始しております。

背負うだけで整う、やわらかな存在。「巾着リュック」

巾着リュック(コンパクト) :https://l-i-b.shop/c/bag/bag_pack/10258巾着ショルダーバッグ :https://l-i-b.shop/c/bag/shoulder_bag/10249_h1

やわらかく、丸みを帯びたフォルムが印象的な巾着型リュック。

背負ったときに身体へ自然となじむよう設計され、日々の動きに無理なく寄り添います。

開口部は大きく開く巾着仕様で、荷物の出し入れがスムーズ。見た目はすっきりとしながらも、必要なものをしっかり収納できるバランスに仕上げています。

かわいらしい印象になりやすい巾着シルエットを、本革の質感が品よく引き締めます。気負わず持てるのに、ラフになりすぎない。何気ない外出も少し気分よくしてくれるリュックです。



カラーバリエーションは全7色。装いや気分に合わせて選べて、コーディネートにほどよいアクセントを添える一品です。

価格： 12,990円（税込）

素材： 牛本革、布（裏地）

サイズ：高さ18cm×幅20cm、底マチ12cm

仕様：内側：フリーポケット×1

チャームやキーホルダーが取り付けられる金具あり

肩紐の長さ調節可

重量： 約432g

カラー展開： 7色

販売場所： 全国のLIBストア／公式オンラインストア

同時販売アイテムについて

同日より、スマートフォンやミニ財布など、ちいさなアイテムをさっと肩にかけて持ち歩ける「巾着ショルダーバッグ」も販売しています。身軽に外出したい日や、サブバッグとしても活躍するアイテムです。

素材： 牛本革

サイズ：高さ15cm×幅22cm×マチ9cm

仕様：ショルダー最短29cm, 最長61cm、ショルダーの長さ調節可能、ポケット無し

重量： 約181g

カラー展開： 7色

販売場所： 全国のLIBストア／公式オンラインストア

◼︎エシカルブランド「LIB」について

LIB（リブ）は、ボーダレス・ジャパンが展開するソーシャルビジネスのひとつとして、2014年に「ビジネスレザーファクトリー」として事業を開始しました。バングラデシュに自社工場を構え、シングルマザーや障がいのある方など、さまざまな事情を抱える人たちに安定した雇用を提供しています。現在では約900名の職人が働いており、日本国内では全国に21店舗を展開しています（2026年4月時点）。2025年7月、ブランド名を「LIB」に変更。“Life Is Borderless ─ 美しく、生きる。”をコンセプトに、社会や環境に配慮したエシカルな選択肢をもっと日常に届けていくことを目指しています。LIBの本革製品は、手に取りやすい価格帯でありながら、丁寧な手仕事と豊富なカラーバリエーションが特長です。全12色のカラー展開に加え、ビジネスバッグやシューズ、財布、名刺入れなど、日々の暮らしや仕事に寄り添う多彩なアイテムを取り揃えています。

○公式サイト：http://l-i-b.shop/

○公式instagram：https://www.instagram.com/lib_life.is.borderless

○店舗一覧：https://l-i-b.shop/shop/

採用情報

LIBでは、プロダクトデザイナーおよび店舗開発、販売フェローなどさまざまなポジションの募集を行っています。詳しくは採用情報をご覧ください。

採用情報をみる :https://recruit.jobcan.jp/borderless/list/020

◼︎株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）