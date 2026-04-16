約4年ぶりによーじやから新たなあぶらとり紙が誕生　コーポレートキャラクター「よじこ」のデザイン

株式会社よーじや

株式会社よーじや(京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂)が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、2026年4月28日(火)より、「よじこのあぶらとり紙」を販売いたします。新たなあぶらとり紙の誕生は、2022年に登場した「あぶらとり紙 BATON」以来、約4年ぶりとなります。定番のあぶらとり紙の品質やこだわりはそのままに、コーポレートキャラクターの「よじこ」がさまざまなポーズで表紙を飾ります。また、おなじみのサイズよりも少しスリムになったことで、小さなポーチやポケットに入れてお持ち歩きいただけます。よーじやのあぶらとり紙を使われたことがある方も、ない方も。「よじこのあぶらとり紙」をきっかけに、ぜひお試しください。

「そっと1秒、ふれるスキンケア」

ベタつき、テカりが気になるところに、そっと1秒。

皮脂バランスをととのえて、肌環境をすこやかに。

よーじやのあぶらとり紙ならではのこだわりはそのままに、

「よじこ」が表紙を飾るあぶらとり紙です。

ちょっとスリムなカタチだから、

ちいさめのポーチやポケットにもするり。

みんなのキレイのお役に立ちたい「よじこ」です。

【商品概要】

販売開始日：2026年4月28日(火)

■「よじこのあぶらとり紙」(贈りもの＆ジャンプ)(お買いもの＆湯あがり)(お直し＆おすわり)

3種 各990円(税込)

「よじこ」がお得意のポーズで表紙を飾る

ちょっとスリムなあぶらとり紙。

異なるポーズの「よじこ」が楽しめる2冊セットです(1冊30枚入り)。

【よーじやのあぶらとり紙】

よーじやは1904年に創業し、舞台化粧道具の販売からはじまりました。

その後、さまざまな商品を取り扱う中で、舞台役者さんから「ドーランを塗った肌が撮影中の強いライトでテカってしまう」との相談を受け、1920年代に「あぶらとり紙」の販売をはじめました。販売当初は、スピーディに顔全体を覆うことができるよう現在の4倍サイズでつくられていました。

その後、使いやすいように改良を重ね、現在の持ち運びしやすい手のひらサイズとなり、多くの方にご愛用いただくようになりました。

1990年代には、テレビドラマのワンシーンでよーじやのあぶらとり紙が使用されたことをきっかけに大きなブームに。

そして、京都みやげとして修学旅行生や観光のお客さまなど幅広い方々にお買い求めいただくよーじやの定番商品となっております。

しかしながら、ブームも過ぎ去り、2000年を過ぎた頃からあぶらとり紙自体の売上は徐々に減少傾向となっています。

「あぶらとり紙は皮脂を取りすぎるため肌によくない」「乾燥肌なのであぶらとり紙は必要がない」といったような誤解が広まったことや、皮脂防止下地やパウダーなどの優れた商品が他にも出てきたことにより、あぶらとり紙のニーズが減っていることが理由として考えられます。

また、若い方の中には「あぶらとり紙の良さや使い方をそもそも知らない」という方もいらっしゃいます。

いま一度多くの方々にあぶらとり紙の魅力を伝え、おみやげとしてだけでなく日々の生活でも使っていただきたい。そういった思いから、2022年4月当時、約100年ぶりに新しいあぶらとり紙「あぶらとり紙 BATON」「あぶらとり紙 HAKO ※現在は終売」が誕生いたしました。

販売当初からの手帳型を大幅に変更し、お持ち歩きしやすいように。また、お部屋のインテリアやバッグなどのお持物とも馴染みやすいよう、シンプルなデザインに。

こうした”使いやすさ”にこだわったことで、新たなリピーターの獲得にもつながっております。

そしてこのたび、約4年ぶりの新たな形として「よじこのあぶらとり紙」が誕生いたします。

新たに登場した「よじこのあぶらとり紙」をきっかけに、スキンケアアイテムとしてのあぶらとり紙の魅力を改めて知っていただき、みなさまにとってあぶらとり紙がより身近なものになればと考えております。

【取扱店舗】

よーじや各店・公式オンラインショップ・期間限定ショップ

▼店舗一覧はこちら

https://www.yojiya.co.jp/archives/shop

▼公式オンラインショップはこちら

https://www.yojiyacosme.com/(https://www.yojiyacosme.com/)