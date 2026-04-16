フューチャーショップ、EC専用の成果報酬型パートナー管理ツール「successfee」との連携を開始

株式会社フューチャーショップ

SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップ（本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下「フューチャーショップ」）は、successfee株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 幸雄、以下「successfee」）が提供する、成功報酬型パートナー管理ツール「successfee（サクセスフィー）」との連携を開始いたしました。

本連携により、「futureshop」をご利用中のEC事業者さまは、インフルエンサーやアンバサダー・販売代理店などの販売パートナーとの連携を、自社主導でスムーズに管理・運用できるようになります。成果が発生した際のみ費用が発生する成功報酬型の仕組みを取り入れやすくすることで、広告費の高騰に左右されない持続可能な集客チャネルの構築を支援します。

「successfee」の主な機能・特長

広告に依存しない、効率的な成果報酬型パートナー施策をすぐに始められる

販売パートナーとの契約はオンライン上で完結し、専用のURLやQRコードも即時発行されるため、スムーズに施策を開始できます。成果や報酬の状況も、EC事業者用・パートナー用それぞれのダッシュボードを通じてリアルタイムで可視化できるほか、マージンの計算から振込までを自動化することで、煩雑な事務作業を大幅に削減し、効率的かつ透明性の高い運用を可能にします。

継続的な売上を正確に捉える成果報酬設計

successfeeでは、Cookieのみに依存しない成果計測により、初回購入だけでなく2回目以降の購買にも成果を紐づけることが可能です。さらに、販売パートナーごとに報酬率を設定したり、クーポンを活用した成果計測を行ったりと、ブランド戦略に応じた柔軟な設計ができます。これにより、売上に対する販売パートナーごとの貢献を正確に可視化することが可能です。

自社主導で展開できるパートナーマーケティング基盤

外部プラットフォームに依存することなく、インフルエンサーや既存顧客、販売代理店など、自社が選定した販売パートナーと直接的な関係を構築できます。これにより、ブランドや顧客特性に合わせた柔軟な販売パートナー戦略を描くことができ、広告に依存しない持続的な販路拡大を実現します。こうした取り組みを通じて、ブランドを共に育てる販売パートナーとの関係性を資産として蓄積していくことが可能です。

サービスの詳細やお問い合わせにつきましては、下記からご確認ください。

ご紹介ページ

https://www.future-shop.jp/tieup/function/attracting-customers/affiliate/successfee/

今後ともフューチャーショップは、EC支援事業者さまとのパートナーシップを強化し、Eコマース事業の成長のためにEC事業者さまと伴走いたします。

「futureshop」について

フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。

オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。

株式会社フューチャーショップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8279/table/183_1_332d10446676abe81d242acf429d69c5.jpg?v=202604160451 ]