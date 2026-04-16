【西武園ゆうえんち】県民・市民の日は１日レヂャー切符がお得になる！『西武園ゆうえんち　県民・市民デー』５月１日（金）、６月２日（火）、６月１５日（月）、７月１日（水）開催！

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田知宏）は、関東（さいたま市、横浜市、川崎市、千葉県、栃木県）に在住・在学・在勤の方を対象に、「西武園ゆうえんち 県民・市民デー」を開催いたします。

西武園ゆうえんちにまだ遊びに来たことがない方や、日頃お越しいただいている方なども含め、学校やお仕事の振替休日など、さまざなな場面で西武園ゆうえんちの昭和の熱気・活気をお楽しみいただきたく、１日レヂャー切符を通常価格よりオトクな価格にて販売いたします。

■対象エリアおよび日程

〇さいたま市・・・・・・・・・・・５月１日（金）

〇横浜市・・・・・・・・・・・・・６月２日（火）

〇千葉県、栃木県・・・・・・・・・６月１５日（月）

〇川崎市・・・・・・・・・・・・・７月１日（水）

※対象エリアに在住・在学・在勤の方は上記対象日に限り適用となります。

※対象エリアに在住・在学・在勤が証明（コピー不可）できるものをご用意ください。

※証明書１枚につき、提示者を含む５名まで適用となります。

■券 種：【１日レヂャー切符（入園＋アトラクションフリー）】

大人 ・・・・・・・・・・・・・・・３，５００円 （通常４，９００円）

中高生 ・・・・・・・・・・・・・・２，９００円 （通常４，２００円）

小学生 ・・・・・・・・・・・・・・２，５００円 （通常３，６００円）

未就学児（３歳～）・・・・・・・・ １，５００円 （通常１，９００円）

※「没入型ドラマティック・レストラン～豪華列車はミステリーを乗せて～」および「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」、「夕日の丘商店街事件簿」は別途料金が必要となります。

■「西武園ゆうえんち 県民・市民デー」開催日の営業時間について

５月１日（金）・・・・・・１０：００～１７：００

６月２日（火）、６月１５日（月）、７月１日（水）の営業時間は順次公開いたします。

※詳細はWebサイト「営業時間」をご確認ください。

https://www.seibuen-amusement-park.jp/(https://www.seibuen-amusement-park.jp/)

※料金はすべて税込表示となっております。

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

○お客さまのお問合せ先

西武園ゆうえんちコールセンター TEL.(04)2929-5354

［受付時間 開園３０分前～閉園時間］