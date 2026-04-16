トランスコスモス、株式会社CREOKとTikTok Shopにおける戦略的協業を開始

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、TikTok Shopに特化した実戦的な運用ノウハウをもつ株式会社CREOK（以下、CREOK）と戦略的協業を開始しました。本協業は、トランスコスモスが保有する包括的なEC運営基盤およびデジタルマーケティング支援体制と、CREOKが自社運営で確立した高度なライブ運用力を融合するもので、戦略策定からバックオフィス対応までを一気通貫で実行し、企業のSNSコマース本格参入を強力に後押しします。

■協業の背景

1.SNSの進展とTikTok Shopの登場

企業のSNS活用は、単なるコミュニケーションツールや広告メディアという位置づけから、直接的な売上を生み出す購買インフラ（販売チャネル）へと急激な進化を遂げています。なかでもTikTokは、従来のフォロワー数に依存する拡散とは異なり、質の高い動画コンテンツが独自のアルゴリズムによってレコメンドされる仕組みをもっており、2025年6月の「TikTok Shop」日本上陸で進化の流れはさらに加速しました。推計流通総額はサービス開始から半年で150億円規模に達した（※1）とされ、いままさにSNSコマースの牽引役となっています。商品“発見”からアプリ内での“購入”までを瞬間的につなぐ体験は、従来のマーケティングのあり方を根本から変えつつあります。

（※1）参考：ネットショップ担当者フォーラム https://netshop.impress.co.jp/n/2026/01/09/15402

2.TikTok Shop黎明期から成果を創出してきたCREOKの実行力

CREOKは、TikTok Shopにおける自社アカウント運営で確かな成果を収めている、リーディングカンパニーです。東京都内に国内最大級のTikTok Shop特化型ライブコマーススタジオ「CREOK LAB」を保有し、いち早くアルゴリズム攻略やクリエイター連携のノウハウを蓄積するなど、商品調達からライブ配信、データ分析までを統合し、TikTok Shopの特性と連動した独自の運用ソリューションを展開しています。

■企業が抱える課題と、本協業で実現する「SNSコマース支援モデル」

TikTok Shopへの参入において、多くの企業は既存ECとの役割分担や売上につながる導線設計に悩み、コンテンツを継続的に供給するための運用体制確保という壁に直面しています。さらに、受注・物流・CSなどのオペレーション構築や、成果を他チャネルへ波及させるノウハウの不足など、課題は多岐にわたります。これらを解決し、確かな成果を出すためには、非常に高度なSNSコマース運営能力が不可欠です。

本協業では、トランスコスモスが担うEC運営・広告運用・バックオフィス領域と、CREOKが強みをもつTikTok Shop特化のコンテンツ制作・ライブ配信を組み合わせた独自のSNSコマース支援モデルを提供し、お客様企業が直面するSNSコマース運営上の課題解決を支援します。

＜本協業により強化される領域＞

・クリエイターを活用したコンテンツ展開

・ショート動画/ライブ配信を活用した購買導線設計

・アルゴリズムに最適化したコンテンツ企画/制作/運用

・広告運用によるトラフィック最大化

・売上を支えるバックオフィス運用（CX、フルフィルメント、受注、物流対応など）

トランスコスモスは今後も、これまで蓄積したEC運営能力と広告運用力を活かし、CREOKの「売上を生み出す実運用」を掛け合わせることで、TikTok Shopを起点とした新たなEC成長モデルの確立を目指します。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp