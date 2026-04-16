インタラクティブ、4月24日に人事・採用担当者向けセミナー「第1回ジョブアンテナ京都 企業ユーザー会」を開催

インタラクティブ株式会社

京都に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ京都」を運営しているインタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、2026年4月24日（金）に人事・採用担当者向けセミナー「第1回ジョブアンテナ京都 企業ユーザー会」を開催します。

第1回ジョブアンテナ京都 企業ユーザー会：https://jobantennakyoto-user.peatix.com/(https://jobantennakyoto-user.peatix.com/)

■企業ユーザー会について

京都の求人・転職メディア市場に向けて、京都における採用成功企業の事例紹介をはじめ、採用現場におけるリアルな工夫、採用力の底上げを実現するためのヒントなどテーマにした人事・採用担当者向けセミナー「第1回ジョブアンテナ京都 企業ユーザー会」を2026年4月24日（金）に開催します。

セミナーでは、株式会社京都カネヨシ 常務取締役の中塚 遼太郎氏をゲストに招き、京都における採用成功企業の実践的な手法を共有いただくとともに、ジョブアンテナで入社した求職者による体験談やジョブアンテナ京都の効果的な活用方法についてもセッションを行います。

セミナーは、京都に本社／支社を持つ企業の代表・採用責任者で、既存の採用手法の継続に不安を感じている方を対象としていますが、その他の方も参加可能です。セミナー後には、ゲスト登壇者や他社の採用担当者と交流できる会も用意していますので、ぜひご参加ください。

https://jobantennakyoto-user.peatix.com/

■企業ユーザー会概要

名 称：第1回ジョブアンテナ京都 企業ユーザー会

日 時：2026年4月24日（金）【第1部】17：00～18：45

【第2部・交流会】19：00～21：00

会 場：QUESTION（京都府京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町390ｰ2）

費 用：ジョブアンテナ京都 ご利用企業様：第1部・第2部共に無料（軽食・飲料あり）

掲載検討中・新規ご参加の企業様：第1部無料・第2部2,500円（当日精算）

主 催：インタラクティブ株式会社

詳 細：https://jobantennakyoto-user.peatix.com/

申 込：https://forms.gle/G7tgmW5XzEpBk47D6

■「ジョブアンテナ京都」について

ジョブアンテナ京都は、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「京都に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も京都に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れることで、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にしています。サイト上には、、本日時点で110社以上の企業情報・380件以上の求人情報が掲載されており、約14,000人の会員が登録しています。

https://kyoto.jobantenna.jp/

■インタラクティブについて

インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国9地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。

代表取締役社長 臼井 隆秀

所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32

設立年月日 2009年2月5日

URL https://www.inta.co.jp/