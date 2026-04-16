エーピーコミュニケーションズ、DASAとトランスフォーメーションパートナー契約（シルバー）を締結

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、この度、DevOpsおよびアジャイル分野における世界的団体であるDASA B.V.（本社：オランダ・ロッテルダム、以下「DASA」）と、DASAトランスフォーメーションパートナー（シルバー）契約を締結したことをお知らせします。

本契約により当社は、DASAの知識体系および「Value Box」などのTransformation Guidance製品群、認定プログラム、DASA Hubなどを活用し、Platform EngineeringおよびDevEx（開発者体験）領域におけるコンサルティングサービスを強化します。

パートナー契約締結の背景

企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）において、開発と運用が連携し価値を迅速に届ける「DevOps」や、開発者の認知負荷を下げ生産性を最大化する「Platform Engineering」の重要性が高まっています。さらに昨今、生成AIの急速な発展により、AIエージェントが自律的に開発・運用タスクを代行する「Agentic DevOps」への期待が現実のものとなりつつあります。しかし、こうした高度なAI自動化や次世代のプラットフォームを真に使いこなし、ビジネス価値に繋げるためには、ツールの導入以上に、AIと共生するための組織文化の変革や、新たなスキルセットを持つ人材の育成が不可欠です。

当社はこれまで、Microsoft Azureやコンテナ技術を活用したクラウドネイティブ内製化支援や、Platform Engineeringの推進支援を行ってきました。この度、DevOpsに関する包括的な知識体系とグローバル標準の認定プログラムを持つDASAとの連携を強化することで、「AIエージェント時代の高度な自動化」と「それを乗りこなす組織・人」の両面から、顧客企業のDXをより確実かつスピーディーに自走（内製化）へと導く体制を整えるべく、本契約を締結しました。

DASA（DevOps Agile Skills Association）について

DASAは2016年に設立された、DevOpsおよびアジャイル分野における国際的な団体です。認定トレーニングプログラムや、組織変革を支援する各種ガイダンス製品を提供し、企業のデジタル組織変革を支援しています。

DASA からのコメント

DASA Japan 代表 柳沼克志

エーピーコミュニケーションズ様とのパートナーシップ締結を発表できることを、大変嬉しく思います。

DASAはグローバルなDevOpsおよびアジャイルの業界団体として、企業がハイパフォーマンスなデジタル組織（HPDO：High-Performance Digital Organization）へと変革するための実践的な支援を行ってまいりました。

この度、「NeoSIer」を掲げて従来の慣例に捉われない新しいSIモデルの変革に挑戦し続けるエーピーコミュニケーションズ様と協業できることは、日本のエンタープライズ企業のDX推進において非常に大きな意義を持ちます。

同社はクラウドネイティブ技術に精通しており、特にプラットフォームエンジニアリングの分野において、開発者の認知負荷を削減し、開発者体験（DevEx）および生産性の向上に貢献してきた豊富な実績を有されています。

DASAの提供するフレームワークや認定プログラムと、同社の高度な技術力およびアジャイルな内製化支援のノウハウが融合することで、日本企業が真のアジャイル組織へと成長し、継続的なビジネス価値を創出するための強力なサポートが実現すると確信しております。

今後の展開

本パートナーシップを通じて、当社は以下の取り組みを推進します。

DASA認定プログラムの活用および社内認定人材の育成

DASAが提供する認定プログラムおよびトレーナー育成プログラムを活用し、社内における、DevOpsおよびPlatform Engineering領域の専門人材育成を推進します。認定資格取得を通じて知識体系を標準化し、サービス提供品質の向上を図ります。

組織診断および変革ロードマップ策定支援の強化

変革支援ツール「Value Box」などを活用し、顧客企業の組織課題の可視化、現状分析、育成ロードマップ策定を支援します。診断から実行支援まで一貫したプロセスで伴走します。

DevEx（開発者体験）向上支援の体系化

Platform Engineeringの推進において重要となるDevEx向上に向け、開発組織の役割設計、プロセス整備、スキル育成を含む包括的支援メニューを整備します。

顧客への戦略的な上流支援の拡充

経営層およびIT部門と連携し、組織変革の構想段階から支援を強化します。技術導入のみならず、運用定着および内製化推進までを視野に入れた支援を提供します。

当社はこれらの取り組みを通じて、技術と組織の両面から企業のDX推進を支援してまいります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者：代表取締役社長 内田 武志

所在地：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立：平成7年11月

事業内容：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIerは株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。

＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。