回収衣料から子どもたちのデザインを形にする「アップサイクルこどもふくプロジェクト」への参加者を募集開始

株式会社オンワードホールディングス

株式会社オンワードホールディングス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）は、お客さまから回収した衣料品を活用し、新たな価値を創造するプロジェクト『アップサイクル・アクション』を行っています。これまでは、当社の社員がクリエイターとして創作活動をしていました。昨年は初めての試みとして、産学連携による“学び・創造・共創”を目的とした『アップサイクルこどもふくプロジェクト』を行いました。

今回は、新たな試みとして、プロジェクトへ参加したい親子の募集を4月16日（木）から開始します。

本プロジェクトは、親子で楽しくアップサイクルを学び、体験するものです。当社のデザイナーやパタンナーによる指導のもと、子どもが豊かな発想でデザインした服を親が制作します。子どもは、制作した服を着用し、7月20日（月・祝）に開催するファッションショーへ出演していただきます。

当社は、アップサイクルを体験する機会を提供することで、ファッションの価値をみらいへつなぐ活動を今後も行ってまいります。

■『アップサイクルこどもふくプロジェクト』の目的

・当社が回収した衣料品を、子どもたちがその豊かな発想でデザイン、親がアップサイクル制作。

・ファッションショーを開催し、子どもたちの自信とファッションを楽しむ心を育む。

・アップサイクル体験を通じて、ファッションのみらいを考える機会を創出する。

■プロジェクトスケジュール

STEP1参加申し込み

エントリー期間：4月16日（木）～ 5月17日（日）

STEP2オーディション開催

開催日程：5月24日（日）

場所：都内某所

内容：ウォーキングとカメラテスト

オーディション参加者の中からファッションショー出演者を選考します。（30名程度を予定）

STEP3第1回ワークショップ＆レッスン

開催日程：5月30日（土）

場所：オンワードベイパークビル 東京都港区海岸3-9-32

STEP4第2回ワークショップ＆レッスン

開催日程：6月7日（日）

場所：オンワードベイパークビル 東京都港区海岸3-9-32

STEP5事前リハーサルレッスン

開催日程：7月12日（日）

場所：都内某所

STEP6ファッションショー本番

開催日程：7月20日（月・祝）

場所：渋谷・伝承ホール 東京都渋谷区桜丘町23-21

参加方法など応募詳細は下記リンクからご確認いただけます。

https://audition.photoreco.com/upcycle202607

協力：

一般社団法人日本モデルランウェイ協会

サステナランウェイ実行委員会

ベストキッズオーディション事務局

■昨年開催したファッションショーの様子

イベント開催レポート：https://www.onward-hd.co.jp/release/2025/20251127.html

■当社が『アップサイクル・アクション』をスタートした背景

オンワードグループは、2009年から自社の衣料品を引き取る「オンワード・グリーン・キャンペーン」を行っています。今年で18年目を迎え、2026年2月末までに累計約190万名のお客さまから約982万点の衣料品を引き取りました。

引き取った衣料品はリユース・リサイクルを行い、廃棄をせずに循環させることをポリシーに取り組みを進めてきました。2023年春からはオンラインでの引き取りもスタートし、参加者も増加しています。

そんな中、これまでリサイクルでは毛布や軍手、固形燃料に活用してきましたが、新たな活用方法としてファッション企業ならではのクリエイション力を活かした「アップサイクル・アクション」をスタートしました。

これまで本プロジェクトには、社員がクリエイターとして参加しています。多様な個性を持つ社員が、独自のアイデアやデザインを自由な発想で表現できる場となっています。制作した作品は、自らで価格設定を行い、収益の90%を制作者に還元し、残りの10％は、日本赤十字社への寄付に充てています。

販売中の作品はこちら：https://crosset.onward.co.jp/shop/reusepark

■衣料品循環システムの構築を目指す「オンワード・グリーン・キャンペーン」について

オンワードグループのサステナブル経営推進の一環として、ご愛用いただいた自社の衣料品を利用者から引き取り、可能な限りリユース・リサイクルすることを通じて、衣料品循環システムの構築を目指す取り組みです。

引き取った衣料品は、リサイクルしてRPF（固形燃料）に再生し代替エネルギーとして利用するほか、繊維製品の原料となるリサイクル糸を作り毛布や軍手を生産。毛布は日本赤十字社の協力のもと、国内外の被災地や開発途上国への支援に活用しています。軍手は、災害支援、森林保全、啓蒙活動など様々な場面で配布しています。

また、まだ使用できる一部の衣料品は、環境コンセプトショップ「オンワード・リユースパーク」（東京・吉祥寺/ECサイト）にてチャリティー価格で提供し、その収益をサステナブル活動に役立てています。

「オンワード・グリーン・キャンペーン」 公式サイトURL：https://www.onward.co.jp/green_campaign/

オンワードグループのサステナブル活動を紹介する「グリーン・オンワード」公式インスタグラム：https://www.instagram.com/green_onward/

■株式会社オンワードホールディングス 概要

1927年に「樫山商店」として創業しました。現在は、「ファッション」「ウェルネス」「コーポレートデザイン」の3つの領域における事業を推進するとともに、海外においては、「ヨーロッパ」「アメリカ」「アジア」の3地域でビジネスを展開しています。

ミッションステートメントである「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」のもと、“社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営”により、地球と共生する“潤いと彩り”のある生活づくりに貢献する「生活文化創造企業」として前に進み続けます。

設立：1947年(昭和22年）9月4日

代表者：代表取締役社長 保元 道宣

本社：〒103-8239東京都中央区日本橋3丁目10番5号オンワードパークビルディング

URL：https://www.onward-hd.co.jp/