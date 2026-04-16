放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』新レジェンドファイター「クリザリッド」と新スペシャルシナジーファイター「オメガ・ルガール」参戦

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル（ザ・キング・オブ・ファイターズ ドットバトル）』（開発：Netmarble Neo Inc）（以下、KOF ドットバトル）において、新たなレジェンドファイター「クリザリッド」と新スペシャルシナジーファイター「オメガ・ルガール」の追加やゲーム編成機能を拡張するゲームのアップデートを実施いたしました。

■新レジェンドファイター「クリザリッド」と新スペシャルシナジーファイター「オメガ・ルガール」参戦！

本アップデートでは新たな[侵食]シナジーを持つ新ファイター「クリザリッド」が参戦しました。ネスツの幹部であるクリザリッドは炎を操る攻撃を特徴とし、「ライトニングディザスターEX」や「デスペレイト・オーバードライブEX」といった強力なスキルを使用します。あわせて、対象ファイターの獲得機会を提供する「クリザリッド参戦ピックアップ召喚イベント」および「 [侵食]シナジーピックアップ召喚イベント」を4月30日まで開催いたします。

加えて、闇の武器商人であり[強欲(スペシャルシナジー]シナジーを持つファイター「オメガ・ルガール」が再登場しました。「オメガ・ルガール」はボスモードにより被弾時に攻撃力が上昇し、受けるダメージが減少する特性を持ちます。「オメガ・ルガール」は[プレミアム召喚]および[リーグ戦ショップ]でのみ獲得できます。

本アップデートでは、ストーリーステージで編成可能なファイター数を従来の5体から最大9体へと拡張しました。追加スロットはプレイヤーの進行状況に応じて順次開放されます。また、シナジー効果の段階を拡張し、より強力かつ柔軟な編成が可能となり、新たな戦略の幅を提供します。

これを記念し、4月16日から4月30日まで、期間中に7日間ゲームにログインするだけでDNA50個やファイターオリジン2,400個などの報酬を受け取れる「ステージデッキ拡張記念ログインボーナス」を開催しております。



本アップデートや開催中のイベントの詳細は、公式フォーラムよりご確認ください。

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/kofafk/list/67/1

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：4/16(木)更新データ適用のご案内

https://forum.netmarble.com/kofafk/view/64/15119

『KOF ドットバトル』に関する詳細は、公式サイトや公式YouTubeチャンネルからご確認いただけます。

■『KOF ドットバトル』公式サイト

https://kofafk.netmarble.com/ja

■『KOF ドットバトル』公式YouTube

https://www.youtube.com/@KOFAFK

■『KOF ドットバトル』公式X

https://x.com/kof_dot

『KOF ドットバトル』アプリダウンロード

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/the-king-of-fighters-/id6499177365

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofafk

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

［ タイトル ］ THE KING OF FIGHTERS ドットバトル

［ ジャンル ］ 放置系RPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応デバイス ］ iOS ／ Android

［ サービス開始日 ］ 2025年9月4日

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

『KOF ドットバトル』は、『THE KING OF FIGHTERS ‘98』をベースに開発されたネオジオポケット版『キング・オブ・ファイターズ R-2』のドットグラフィックを活用し、歴代のKOFシリーズの人気キャラクターたちを具現化した新しい放置系RPGです。

レトロ感性を体感でき、デッキを組み合わせて構成する5対5のチーム戦によって、従来のKOFシリーズとは差別化された戦略的な戦闘システムを提供する予定です。誰もが楽しめる簡単な操作で、爽快なアクションを体感できます。

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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