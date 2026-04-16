【二子玉川エクセルホテル東急】宿泊施設向け品質保証「Sakura Quality An ESG Practice」にて「4御衣黄ザクラ」を世田谷区内の宿泊施設で初取得

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

二子玉川エクセルホテル東急（東京都世田谷区 二子玉川ライズ内 総支配人 河内 辰夫）は、2026年3月25日（水）にSDGsを実践する宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice（以下、サクラクオリティグリーン）」において、最高ランクに次ぐ「4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ」を取得したことをお知らせいたします。

本認証は、持続可能な社会の実現に向け、積極的かつ具体的な取り組みを継続している施設に対して与えられるものとなります。さらに世田谷区内の宿泊施設における取得は当ホテルが初の事例となり、地域とともに推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。

今後も環境に配慮し持続可能な社会の実現を目指す運営体制のもと、地域に根差したホテルとして地域価値の向上に貢献してまいります。

【特に評価を得た主な取り組み】

▪多摩川流域に生息している植物等を配した中庭

▪多摩川の流れを想起させるデザインの取入れ

▪クラフトビール（世田谷産）をセットにした客室プランの造成

【二子玉川エクセルホテル東急が取り組む「サステナブルなホテル作り」】

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/information/85278/index.html

【4御衣黄ザクラ取得にあたっての総支配人 河内 辰夫からのメッセージ】

中庭客室フロアの通路クラフトビール（世田谷産）

このたび二子玉川エクセルホテル東急が、サクラクオリティグリーン認証において「4 御衣黄ザクラ」を取得できましたことを心より嬉しく、また大変光栄に存じます。本認証は、日頃より私どもが大切にしてまいりました「環境への配慮」「地域との共生」「安心・快適な滞在価値の提供」といった取り組みが評価された結果であり、これまでホテルを支えてきたアソシエイツ*一人ひとりの努力の結晶であると感じております。多摩川や二子玉川の豊かな自然と、都市の利便性が調和するこの地において、私どもはこれからも環境にやさしく、心に残る上質なホスピタリティを追求し続けてまいります。今後とも国内外のお客さまにとって「選ばれ続けるホテル」でいられるよう、持続可能な観光の実現と、サービスの更なる向上に努めてまいります。

※東急ホテルズでは、従業員を「アソシエイツ」と呼んでいます。

【サクラクオリティグリーンとは】

宿泊施設向けの品質認証「サクラクオリティ」を展開する株式会社サクラクオリティマネジメントが運営する日本発の認証制度です。本認証の基準は、2022年3月にグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（GSTC）の承認を受けています。SDGｓの17のゴールに基づく172の評価項目で構成されており、チェックシートによる自己評価および調査員による現地確認を経て、宿泊施設の取り組み状況を5段階で評価する仕組みとなります。

■二子玉川エクセルホテル東急 概要

二子玉川ライズタワーオフィスの28階から30階がホテル専用フロアとなり、「シティビュールーム」「リバービュールーム」では足元から広がる大窓より関東平野を眼下に見下ろすことができます。明るく開放的な空間の中、都会とは思えない贅沢な時間をお過ごしいただけます。

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ30F

TEL：03-3700-1093

部屋数106、レストラン2か所、宴会場2か所

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/index.html

※画像は全てイメージです。