エアーコンプレッサー専門店エアセルフが参加する4月爆買WEEKは明日で終了
アーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営：株式会社メカニスタ）は、2026年4月17日（金）0:00から実施中の「4月爆買WEEK」が、2026年4月19日（日）23:59をもって終了することをお知らせします。
検討中の方にとっては最後のチャンスとなります。終了前の駆け込み需要も想定される中、静音・オイルレス型エアーコンプレッサーの購入をご検討の方は、この機会にぜひご活用ください。
■ 対象商品一覧
【50Lスチール】59,900円（税込）
型番：AS-50SS1
特徴：100V家庭用コンセント対応・59dBの静音（普通の会話レベル）・法人・研究機関にも多数の導入実績
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop9w.html
【30Lスチール】39,900円（税込）
型番：AS-30SS1
特徴：入口商品・100V家庭用・軽量・小型（22kg）
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
【アルミ30L】49,900円（税込）
型番：AS-30ALM
特徴：アルミタンクで軽量・錆びに強い・100V対応
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself04.html
【アルミ50L】69,900円（税込）
型番：AS-50ALM
特徴：50Lの大容量 × アルミで軽量・錆びに強い・100V対応
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself05.html
【80L 三相200V】129,000円（税込）
型番：AS-80SS2B
特徴：80Lの大容量・三相200V業務用・工場・整備工場向け
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself03.html
【140L 三相200V】249,000円（税込）
型番：AS-140SS2S
特徴：140Lの大容量・工場・製造業向け・インボイス対応・営業所止め対応
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/AS-140SS2S.html
■ 4月爆買WEEK 概要
・開催期間：2026年4月17日（金）0:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59
・終了日時：2026年4月19日（日）23:59
・特典：期間中合計5,000円以上決済で+4%、20,000円以上決済で+7%のPayPayポイントが付与（上限3,500円相当）
■ エアセルフ代表コメント
今回の爆買WEEKは、GW前のDIY準備需要と重なり多くのお客様にエアセルフをご検討いただきました。終了まで残りわずかですが、最後まで質の高いコンプレッサーをお届けできるよう、サポート体制を整えてまいります。
■ エアーコンプレッサー専門店エアセルフについて
・100V対応・静音・オイルレス型エアーコンプレッサーの専門ECサイト
・家庭用DIYから法人・研究機関まで、全国のお客様に幅広くご利用いただいています
・用途に応じた商品ラインナップと、購入後の手厚いサポート体制が特徴です
■ 関連リンク
- Yahoo!ショッピング エアセルフ店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
- 特設ページ：https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/bakugaiweek/
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
▼公式サイト
https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト
https://tokyoparts.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社メカニスタ
検討中の方にとっては最後のチャンスとなります。終了前の駆け込み需要も想定される中、静音・オイルレス型エアーコンプレッサーの購入をご検討の方は、この機会にぜひご活用ください。
■ 対象商品一覧
【50Lスチール】59,900円（税込）
型番：AS-50SS1
特徴：100V家庭用コンセント対応・59dBの静音（普通の会話レベル）・法人・研究機関にも多数の導入実績
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop9w.html
【30Lスチール】39,900円（税込）
型番：AS-30SS1
特徴：入口商品・100V家庭用・軽量・小型（22kg）
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
【アルミ30L】49,900円（税込）
型番：AS-30ALM
特徴：アルミタンクで軽量・錆びに強い・100V対応
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself04.html
【アルミ50L】69,900円（税込）
型番：AS-50ALM
特徴：50Lの大容量 × アルミで軽量・錆びに強い・100V対応
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself05.html
【80L 三相200V】129,000円（税込）
型番：AS-80SS2B
特徴：80Lの大容量・三相200V業務用・工場・整備工場向け
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself03.html
【140L 三相200V】249,000円（税込）
型番：AS-140SS2S
特徴：140Lの大容量・工場・製造業向け・インボイス対応・営業所止め対応
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/AS-140SS2S.html
■ 4月爆買WEEK 概要
・開催期間：2026年4月17日（金）0:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59
・終了日時：2026年4月19日（日）23:59
・特典：期間中合計5,000円以上決済で+4%、20,000円以上決済で+7%のPayPayポイントが付与（上限3,500円相当）
■ エアセルフ代表コメント
今回の爆買WEEKは、GW前のDIY準備需要と重なり多くのお客様にエアセルフをご検討いただきました。終了まで残りわずかですが、最後まで質の高いコンプレッサーをお届けできるよう、サポート体制を整えてまいります。
■ エアーコンプレッサー専門店エアセルフについて
・100V対応・静音・オイルレス型エアーコンプレッサーの専門ECサイト
・家庭用DIYから法人・研究機関まで、全国のお客様に幅広くご利用いただいています
・用途に応じた商品ラインナップと、購入後の手厚いサポート体制が特徴です
■ 関連リンク
- Yahoo!ショッピング エアセルフ店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
- 特設ページ：https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/bakugaiweek/
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
▼公式サイト
https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト
https://tokyoparts.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社メカニスタ
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