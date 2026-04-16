パラアラミド繊維市場、CAGR 5.4%--「軽量化」と「耐熱・耐久」を両立する稀少材料の成長軌道
パラアラミド繊維とは、芳香族ポリアミドを高配向・高結晶化させて得る高性能有機繊維であり、同重量で金属を凌ぐ比強度と比弾性率、優れた耐熱性・耐切創性・耐薬品性を併せ持つ材料群である。代表用途は防弾・防護装備、耐熱防護衣料、摩擦材補強（ブレーキ、クラッチ）、ゴム補強（タイヤコード、ホース、ベルト）、光ファイバーや電力ケーブルの補強、複合材の補強基材などに広がる。高温下でも寸法安定性が高く、長期信頼性を要するインフラ領域で採用が進む一方、原料・重合・紡糸・後処理まで一連の高度なプロセス管理を要するため参入障壁が高い。すなわちパラアラミドは、安全とインフラを支える戦略素材として、用途起点で価値が決まる市場である。
停滞を越えて再加速するグローバル曲線
LP Information調査チームの最新レポートである「世界パラアラミド繊維市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/573893/para-aramid-fiber）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.4%で、2032年までにグローバルパラアラミド繊維市場規模は29.07億米ドルに達すると予測されている。短期の踊り場は、在庫調整や採用サイクルの遅れが表面化しやすい素材市場の性格を映す一方、中長期では安全規格の高度化、モビリティの高機能化、電力・通信インフラの強靭化といった構造要因が需要を押し上げる。パラアラミドは「軽量化」と「耐久・耐熱」を同時に満たす稀少な選択肢であり、用途側の設計自由度を引き上げることで付加価値が顕在化する。結果として、2026年以降の成長局面では、量の増加だけでなく、グレードの高付加価値化と用途ミックスの改善が市場の質を変えるドライバーとなる。
図. パラアラミド繊維世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347125/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347125/images/bodyimage2】
図. 世界のパラアラミド繊維市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤーが形づくる地域別ダイナミクス
LP Informationのトップ企業研究センターによると、パラアラミド繊維の世界的な主要製造業者には、DuPont de Nemours, Inc.、Teijin Limited、Kolon Industries, Inc.などが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約77.0%の市場シェアを持っていた。この構図を踏まえると、北米はデュポンを中心に「防護・安全」という用途価値の訴求力が強く、規格適合と信頼性を武器に高付加価値領域を押さえやすい地域である。日本・欧州はテイジン（Teijin）系の技術蓄積が効き、産業資材としての安定供給と用途開発の両輪で需要を取り込む動きが際立つ。韓国勢（Kolon、Hyosung）は増設と用途深耕を通じて競争力を磨き、価格競争だけでなく、パルプ化や複合材向けなど加工適性を軸に差別化が進む。中国はYantai Tayhoを代表に、供給力と川上・川下連携を背景に、国内需要の吸収と輸出競争力の双方を狙う展開となる。要するに、成長局面に入る2026年以降は、単なる供給量ではなく、用途別の認証・品質保証、顧客の設計工程に入り込む技術サービス、そしてサプライチェーンの強靭性が勝敗を分ける。
戦略素材としての本質は「採用の連鎖」にある
パラアラミド市場の魅力は、最終製品の安全性・信頼性という分かりやすい価値に直結し、いったん採用されると置換が起きにくい点にある。設計段階で材料が規定されるほど、以後は評価・認証・量産の学習効果が働き、継続採用が連鎖する。さらに用途が多層であるため、景気循環の影響を受けながらも、需要の源泉が分散しやすい。2026年以降の再加速局面では、各社が供給能力と同時に、顧客の用途開発スピードに合わせたグレード展開と品質保証体制を整えるほど、成長果実を取り込みやすくなる。市場は量の勝負から、採用の連鎖を設計する勝負へ移行する局面にある。
停滞を越えて再加速するグローバル曲線
LP Information調査チームの最新レポートである「世界パラアラミド繊維市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/573893/para-aramid-fiber）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.4%で、2032年までにグローバルパラアラミド繊維市場規模は29.07億米ドルに達すると予測されている。短期の踊り場は、在庫調整や採用サイクルの遅れが表面化しやすい素材市場の性格を映す一方、中長期では安全規格の高度化、モビリティの高機能化、電力・通信インフラの強靭化といった構造要因が需要を押し上げる。パラアラミドは「軽量化」と「耐久・耐熱」を同時に満たす稀少な選択肢であり、用途側の設計自由度を引き上げることで付加価値が顕在化する。結果として、2026年以降の成長局面では、量の増加だけでなく、グレードの高付加価値化と用途ミックスの改善が市場の質を変えるドライバーとなる。
図. パラアラミド繊維世界総市場規模
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図. 世界のパラアラミド繊維市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤーが形づくる地域別ダイナミクス
LP Informationのトップ企業研究センターによると、パラアラミド繊維の世界的な主要製造業者には、DuPont de Nemours, Inc.、Teijin Limited、Kolon Industries, Inc.などが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約77.0%の市場シェアを持っていた。この構図を踏まえると、北米はデュポンを中心に「防護・安全」という用途価値の訴求力が強く、規格適合と信頼性を武器に高付加価値領域を押さえやすい地域である。日本・欧州はテイジン（Teijin）系の技術蓄積が効き、産業資材としての安定供給と用途開発の両輪で需要を取り込む動きが際立つ。韓国勢（Kolon、Hyosung）は増設と用途深耕を通じて競争力を磨き、価格競争だけでなく、パルプ化や複合材向けなど加工適性を軸に差別化が進む。中国はYantai Tayhoを代表に、供給力と川上・川下連携を背景に、国内需要の吸収と輸出競争力の双方を狙う展開となる。要するに、成長局面に入る2026年以降は、単なる供給量ではなく、用途別の認証・品質保証、顧客の設計工程に入り込む技術サービス、そしてサプライチェーンの強靭性が勝敗を分ける。
戦略素材としての本質は「採用の連鎖」にある
パラアラミド市場の魅力は、最終製品の安全性・信頼性という分かりやすい価値に直結し、いったん採用されると置換が起きにくい点にある。設計段階で材料が規定されるほど、以後は評価・認証・量産の学習効果が働き、継続採用が連鎖する。さらに用途が多層であるため、景気循環の影響を受けながらも、需要の源泉が分散しやすい。2026年以降の再加速局面では、各社が供給能力と同時に、顧客の用途開発スピードに合わせたグレード展開と品質保証体制を整えるほど、成長果実を取り込みやすくなる。市場は量の勝負から、採用の連鎖を設計する勝負へ移行する局面にある。