クリナップレスリング部の青柳善の輔選手が 「アジア選手権」で初優勝！
クリナップ（本社：東京都荒川区 社長執行役員：藤原 亨）が運営する、クリナップレスリング部の青柳善の輔選手が、4月11日～12日にキルギス共和国で行われた「アジア選手権」に日本代表（フリースタイル74kg級）として出場し、金メダルを獲得しました。
青柳選手は1回戦を3-0で快勝し、続く2回戦ではイラン代表選手との対戦へ。過去に敗戦経験もある相手に点数の取り合いとなりましたが、終始攻撃の手を緩めることなく7-6で勝利しました。準決勝は10-0で危なげなく勝利し、決勝進出しました。迎えた決勝戦では前半に得意の片足タックルから2点を先取。その後、相手の猛攻をかわし、前半に奪った2点を守り切り2-0で勝利しました。
青柳選手はこれまで、フリースタイル70kg級で本大会に出場しており、2023年3位、2024年2位、2025年3位の成績を収めていました。今回はオリンピック階級である74kg級に挑戦し、初めての金メダル獲得となりました。
クリナップは1992年にレスリング部を創部以来、企業スポーツとして運営しており、これまでにオリンピック選手を輩出しています。また、生産拠点のある福島県いわき市では、キッズレスリングも支援しています。クリナップは、今後も日本のレスリングの発展に貢献していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347149/images/bodyimage1】
表彰式での青柳選手（左から 2 人目）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347149/images/bodyimage2】
イラン代表選手との接戦を制しガッツポーズ
※クリナップ公式サイトニュースリリースページURL：https://cleanup.jp/topics/detail/45698/
配信元企業：クリナップ株式会社
青柳選手は1回戦を3-0で快勝し、続く2回戦ではイラン代表選手との対戦へ。過去に敗戦経験もある相手に点数の取り合いとなりましたが、終始攻撃の手を緩めることなく7-6で勝利しました。準決勝は10-0で危なげなく勝利し、決勝進出しました。迎えた決勝戦では前半に得意の片足タックルから2点を先取。その後、相手の猛攻をかわし、前半に奪った2点を守り切り2-0で勝利しました。
青柳選手はこれまで、フリースタイル70kg級で本大会に出場しており、2023年3位、2024年2位、2025年3位の成績を収めていました。今回はオリンピック階級である74kg級に挑戦し、初めての金メダル獲得となりました。
クリナップは1992年にレスリング部を創部以来、企業スポーツとして運営しており、これまでにオリンピック選手を輩出しています。また、生産拠点のある福島県いわき市では、キッズレスリングも支援しています。クリナップは、今後も日本のレスリングの発展に貢献していきます。
表彰式での青柳選手（左から 2 人目）
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イラン代表選手との接戦を制しガッツポーズ
※クリナップ公式サイトニュースリリースページURL：https://cleanup.jp/topics/detail/45698/
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