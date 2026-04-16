文学・教養の街、歴史的建築で特別なウェディングを「山の上ホテル 東京」ウェディング情報公開

株式会社Plan・Do・See

日本及び世界46拠点の主要都市でホテル・レストラン・ウェディング等の事業を展開する株式会社Plan・Do・See（代表取締役社長：浅葉 翔平）は、2027年夏に予定している「山の上ホテル 東京（英名：HILLTOP HOTEL TOKYO）」にて、公式ウェディングサイトを開設し、ウェディング情報およびデザインパースを初公開したほか、4月末より先行相談会の予約を開始することをお知らせいたします。

■「知性で綴り、感性で描く」山の上ホテル 東京で叶えるウェディング

文学と教養の街 神保町に昔からある「旧山の上ホテル」だからこそ、おふたりの価値観を丁寧に紐解き、ひとつひとつの選択に自分なりの「意味」を綴ります。そして、新たに開業する「山の上ホテル 東京」は歴史と美しく調和するホテルとして、その選択した「意味」を、おふたりの感性を元にひとつの作品として描いていきます。

王道や慣習をなぞるのではなく、自分たちの価値観や感性を大切にした、おふたりらしい結婚式をお届けします。ウェディングの先行相談会のご予約は4月29日より受付開始予定です。専用サイトとウェディング公式Instagramより、ご相談会についてのご案内を更新いたします。

公式サイト ：https://wedding.yamanouehoteltokyo.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/yamanouehoteltokyo_wedding/

■旧山の上ホテルの思想を継承

戦後復興時代の1954年、物質的な豊かさを求める慌しい時代だからこそ、山の上ホテルは、あえて喧騒から少しだけ距離をおき、思考の余白や心のゆとりを感じられる場所として誕生しました。

静かに自分自身と向き合うことで、本質的に大切なことに寄り添うという創業時の思想は今もなおこの場所に息づいています。その思想を継承し、新たに歩みを進める「山の上ホテル 東京」だからこそ実現できるウェディングをご提案します。

また、「ほんとうにおいしいものを召し上がっていただきたい」という創業当時からの想いを、レストランだけでなく婚礼料理にも受け継ぎ、丁寧に体現することでおふたりの大切な一日を彩ります。

■バンケットルーム

※大規模バンケット：最大102名／中規模バンケット：最大62名／小規模バンケット：最大38名

クラシカルな空間で解放感溢れるパーティーが叶うバンケットルームをはじめとする全3つの会場から、人数やお好みに合わせてお選びいただけます。また、全会場にプライベートキッチンを備え、食のおもてなしにもこだわったパーティを叶えます。

（写真は、大規模バンケット）

■挙式スペース

言葉を紡いできた歴史のあるこの場所だからこそ、誓いの場所はライブラリーを思わせる

あたたかい空間をご用意しました。大切な人との絆を深めるひとときをお過ごしください。

■客室

山の上ホテル 東京では、結婚式だけでなく宿泊を含めたステイウェディングをご提案いたします。

ゆったりと心を解き、ふたりだけの時間を静かに重ねていただけます。

■衣装

山の上ホテル 東京では、花嫁一人ひとりの個性と美しさを最大限に引き出すため、感度の高い2つのドレスショップと提携しています。

▼TREAT

世界中から厳選されたトップメゾンのドレスを取り揃え、花嫁の「本質的な美しさ」を引き出すスタイリングを提案するドレスショップ。

クラシックでありながらも時代性を感じさせるセレクションと、細部にまで行き届いたフィッティング・コーディネートにより、唯一無二の存在感を創り上げます。

単なる衣装選びにとどまらず、花嫁の人生観や価値観に寄り添いながら、その人らしさを表現するスタイルを共に描いていくことを大切にしています。

公式サイト：https://treat.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/treat___official/

▼NUNBER 5

洗練された感性とモードな視点で、現代の花嫁像を再定義するドレスショップ。

ミニマルでありながら印象的なデザイン、計算されたシルエット、そして空気感までも纏うようなスタイリングが特徴です。

トレンドだけを追うのではなく、時代を超えて美しくあり続けるスタイルを提案し、個性を尊重した自由なドレス選びを叶えます。

公式サイト：https://number-5.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/number5_n5/

■「山の上ホテル 東京」について

山の上ホテルは、神田駿河台の高台に位置し、川端康成、三島由紀夫、池波正太郎ら多くの文化人に愛されてきた歴史あるホテルです。

落ち着いた佇まいと品格のある空間は、文学や学術の街として知られるこの地域にふさわしい存在として、多くの人々の記憶に刻まれてきました。

2024年2月に全館休業後、同年、学校法人明治大学は、創立150周年記念事業として、山の上ホテルの土地建物を取得しました。竹中工務店、Plan・Do・Seeが保存継承事業の推進を行うことになり、旧山の上ホテルが有してきた歴史的価値と文化的背景を踏まえ、建築と運営の両面から価値を再構築し、次代へと継承されるホテルの創出に取り組んでまいります。

＜施設概要＞

ホテル名称 ：山の上ホテル 東京（英名：HILLTOP HOTEL TOKYO）

建物名称 ：明治大学創立150周年記念山の上記念館

所在地 ：東京都千代田区神田駿河台1-1

竣工 ：1937年

原設計 ：ウィリアム・メレル・ヴォーリズ

保存継承事業・改修 ：株式会社竹中工務店

延床面積 ：4,586平方メートル

客室 ：24室（予定）

付帯施設 ：バンケット、レストラン、バー、ジャズバー（予定）

Instagram ：https://www.instagram.com/yamanouehotel_tokyo/

■株式会社Plan・Do・See 概要

2026年より「時代を越える憧れをつくり続ける」を新ビジョンに掲げ、日本及び世界46拠点の主要都市でホテル・ブライダル・レストラン・マーケティング&セールス事業、また、商品開発から店舗開発、地域開発など多岐にわたり事業を展開。

任天堂旧本社社屋と建築家・安藤忠雄氏設計監修の新建築が融合したホテル「丸福樓（京都市）」、青山ベルコモンズ跡地に生まれたホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL（東京青山）」、「おちあいろう（伊豆市）」、「ザ ソウドウ 東山 京都（京都市）」、「THE ORIENT（神戸市）」などを運営。

会社名 ：株式会社Plan・Do・See

代表者 ：代表取締役社長 CEO 浅葉 翔平

所在地 ：東京都港区

設立 ：1993年

事業内容 ：ホテル・レストラン・ウェディング事業の企画・運営

国内外におけるホスピタリティ事業のプロデュース

URL ：https://plandosee.co.jp