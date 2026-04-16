【万平ホテル】母の日に感謝を込めて贈る、優しいティータイム「MAMPEI TEA TIME GIFT」を発売

株式会社万平ホテル

万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年5月7日（木）から、香り豊かなティータイムを届ける母の日のギフトセット、「MAMPEI TEA TIME GIFT」を発売いたします。これに伴い、2026年4月16日（木）より、万平ホテル公式オンラインショップでの予約販売を開始いたします。

「MAMPEI TEA TIME GIFT」イメージ

母の日の贈り物に最適な、「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」と、「万平ホテルブールドネージュ」のギフトセットが登場。「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」はハイビスカスの酸味と、春の花のように優しい甘みが調和した、美しいピンク色のハーブティーです。缶の外装には春の花々を、またハーブティー自体にもエルダーフラワーやカモミールなどの可憐な花をブレンドした、春らしい逸品です。ブールドネージュは、ブルーベリーとシトロンの2つのフレーバーをご用意。ブルーベリーフレーバーは生地に果汁を、シトロンフレーバーは生地にレモンピールを混ぜて焼き上げました。それぞれの果実の豊かな風味と、口の中でほどけるような軽い食感をお楽しみいただけます。せわしない日常を離れ、香り豊かなティータイムをお過ごしいただける、上品なギフトセットです。また、2種のブールドネージュは、5月1日（金）より単品での販売も開始いたします。

母の日の贈り物に、日頃の感謝と普段はなかなか伝えられない想いを添えて、心を込めたギフトセットをお贈りしてみてはいかがでしょうか。

■「MAMPEI TEA TIME GIFT」について

母の日の贈り物に最適な、「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」とブールドネージュ2種のギフトセットが登場。ハイビスカスの酸味と春の花を思わせる甘みが調和するピンク色のハーブティーと、ブルーベリーとシトロンのほろりと軽い食感のブールドネージュをセットにしました。日々の感謝を形にして、ゆったりお過ごしいただけるティータイムをプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

「MAMPEI TEA TIME GIFT」イメージ

■「MAMPEI TEA TIME GIFT」概要

・発売日：2026 年 5月 7日（木）

・価格：7,000円 （税込）

【公式オンラインショップ販売】

・予約販売開始日：2026 年 4月 16 日（木） ※5月7日（木）より順次発送予定

・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ

（ https://mampei-shop.com/products/teatimegift ）

【店頭販売】

・発売日：2026 年 5月 7日（木）

・販売場所：万平ホテル「ショップ」

・販売時間：8：00～20：00

※入荷状況により、発売日が変更される場合がございます。その際は、店頭およびオンラインショップにてお知らせいたします。

■「万平ホテルブールドネージュ・ブルーベリー」、

「万平ホテルブールドネージュ・シトロン」について

フランス語で「雪の玉」を意味するブールドネージュを、ブルーベリーとシトロンの2つのフレーバーでご用意しました。それぞれ、ブルーベリー果汁とレモンピールを生地に混ぜており、食べると華やかな果実味が広がります。パッケージには、優雅にたたずむ貴婦人の姿をデザインしました。

「万平ホテルブールドネージュ・ブルーベリー」イメージ「万平ホテルブールドネージュ・シトロン」イメージ

■「万平ホテルブールドネージュ・ブルーベリー」、

「万平ホテルブールドネージュ・シトロン」概要

・発売日：2026 年 5月 1日（金）

・価格：ブルーベリー 1,380円 （税込）

シトロン 1,300円（税込）

【公式オンラインショップ販売】

・予約販売開始日：2026 年 4月 16 日（木） ※5月1日（金）より順次発送予定

・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ

（https://mampei-shop.com/products/bouledeneige_blueberry

https://mampei-shop.com/products/bouledeneige_citron）

【店頭販売】

・発売日：2026 年 5月 1日（金）

・販売場所：万平ホテル「ショップ」

・販売時間：8：00～20：00

＜ご予約・お問い合わせ先＞

万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）

電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）