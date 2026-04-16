【決算説明会で公言】4月28日からハイブリッド店舗として展開決定！15年新宿で愛されてきた『油そば総本店』ブランドが年内30店舗、1年で100店舗のチェーン内展開へ

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)は、2011年8月31日より同社が運営する「油そば総本店」のチェーン展開を本格化することをお知らせいたします。この度、「壱角家」店舗を活用した複合型ハイブリッド店舗での導入を順次進めることで、従来のお客様との接点拡大を図ることを決算説明会で公言し、「油そば総本店」の導入店舗数を年内30店舗、1年で100店舗とすることを目指します。

■「壱角家」「油そば総本店」ハイブリッド店舗について

既存の壱角家店舗に油そば総本店の看板・商品を加えることで、家系ラーメンと油そばの2枚看板による視覚的認知の拡大を図るとともに、これまで壱角家をご利用いただいてきたお客様に加え、油そばニーズを持つ新たなお客様との接点創出を目指します。

また、油そばは多種多様なトッピングと調味料で自分好みの美味しさを楽しめる点も特長であり、さらなる顧客満足度の向上を目指します。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■「油そば総本店」について

「油そば総本店」は、研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そばを提供。スタンダードでもよし、多種多様なトッピングと調味料でオリジナルの1杯を作るもよし、自分好みの美味しさを楽しんでいただけます。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：291名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 213店舗 (内 FC37店舗) ※ 2026年3月30日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 「壱角家」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/

株式会社ガーデン 「油そば総本店」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/darumanome/contact/