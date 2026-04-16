酒粕を使った「うなぎ専用」クラフトビール「酒の花 BROWN ALE (ブラウンエール)」発売！

株式会社funs brewing

「おもしろき世界を、醸造しよう。」をスローガンに掲げる、大阪で誕生したブルワリー株式会社funs brewing（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：島尾智志（ビアジャッジ資格認定者）、商品開発責任者：多田一範（ビアジャッジ資格認定者））は、2026年4月16日(木)より「日本食」専用クラフトビール「酒の花」シリーズ第七弾として「うなぎ」専用クラフトビール「酒の花 BROWN ALE(ブラウンエール)」の販売をスタートします。

「酒の花」シリーズは、世界でも珍しい清酒酵母と酒粕を使った「日本食」専用のクラフトビールです。今回リリースする「うなぎ」専用クラフトビールは、「清酒酵母」主発酵で使用することで、華やかに立ちすぎない上品な香りと、うなぎの脂や旨味に自然に寄り添うやわらかな風味を引き出しました。

後味を強く切るのではなく、脂の旨味と酒粕由来の旨味が重なり合いながら、なめらかにほどけていくのも特徴です。

「酒の花」シリーズのコンセプト

酒の花 BROWN ALEの詳細 :https://funsbrewing.com/pages/product_sakenohana_brownale「飲む」「香る」「合わす」で３度驚く日本食をおもしろくするビール。

日本を訪れる方々の体験をより豊かにしたい。ビールを通じて、日本の魅力を深く知ってもらいたい。そんな思いから、 まずは訪日外国人100人を対象に調査を行いました。好みのビールスタイルはもちろん、日本の食文化についても詳しくヒアリングを実施。その中でいただいた「日本酒の吟醸香を感じるビールに興味がある」という声から、清酒系ビールの着想を得ました。

清酒酵母と酒粕の旨味を楽しみ、グラスに残った香りを楽しみ、日本食と共に楽しむ。そんな「飲む」「香る」「合わす」で３度驚く 世界でいちばん日本食が「おもしろく」なるビールを目指したのが酒の花シリーズです。「酒の花」は清酒酵母と酒粕を意味し、ただ日本らしいだけでなく、縁起の良い体験をこのシリーズとして届けたい。そんな思いを込めています。

シリーズ第七弾「酒の花 BROWN ALE」

「うなぎ」とのペアリング世界No.1を目指すブラウンエールスタイルのクラフトビール

「酒の花シリーズ」の第七弾となる酒の花ブラウンエールは、うなぎとの調和を目指した一杯。

今回向き合ったのは、蒲焼きの甘じょっぱいタレのコクと旨味、炭火焼きならではの香ばしさ、そして食べ進めるほどに存在感を増す脂のふくらみです。

ビール側はそれに対して、モルトのやわらかなコクで寄り添い、落ち着いたロースト感で焼きの香ばしさを受け止め、酒粕由来の旨味で味の厚みをつなぐ設計にしました。

このビールの大きな特徴は、主発酵に清酒酵母を使用していること。

口に含むと、まずモルト由来の落ち着いたロースト感が広がり、その奥にほのかな吟醸香がやさしく続きます。

華やかに立ちすぎるのではなく、あくまで蒲焼きの香ばしさやタレの深みに寄り添う、穏やかな奥行きとして香るのが特徴です。

さらに、酒の花シリーズならではの「清酒酵母と酒粕」の風味が重なることで、うなぎの脂の旨味と自然に調和し、味わいにやわらかな厚みをもたらします。

後味を鋭く切るのではなく、旨味同士が重なりながら、なめらかにほどけていく。そんな余韻を目指して仕上げました。

「酒の花 BROWN ALE」概要

・スタイル ：Sake Brown Ale

（サケブラウンエール）

・アルコール ：5.5%

・IBU(苦み) ：20

・SRM(色) ：24

・希望小売価格(税込)：1,000円

株式会社 funs brewingについて

酒の花 BROWN ALEの詳細 :https://funsbrewing.com/pages/product_sakenohana_brownale株式会社 funs brewing

私たちfuns brewingはマーケティングのプロ集団です。約60年の実績があるマーケティング会社が立ち上げたブルワリーとして、大阪で活動しています。私たちの強みであるマーケティングの力を使って、私たちが大好きな日本のクラフトビールを世界中の方に届けたいと願っています。

例えば、美味しい日本食を食べるときに、日本酒は素晴らしいおともですが、クラフトビールとの相性もぜひ試してみていただきたいと思っています。食卓の時間を愛するすべての人にとって、人生を豊かにするためのおもしろい出会いのきっかけづくりになることを目指して、活動しています。

直営のビアハウス「funs brewing BEERHOUSE OSAKA」について

funs brewing BEERHOUSE OSAKA

より多くの方に「酒粕ビール×日本食のペアリング体験」をしていただきたいと思い、24年10月 大阪・堀江エリアに直営のビアハウスをオープンしました。



「酒の花シリーズ」をはじめ、私たちが選定した全国各地のクラフトビールを常時10タップ、毎週入れ替えてご用意しています。来店のたびに新しいビールと日本食とのペアリングを楽しんでいただける空間です。「酒の花シリーズ」と合うように、天ぷら、焼き鳥（チキンステーキ）、カレーもフードメニューにありますので、ぜひペアリング体験にお越しください。

【店舗情報】

営業時間：月～金：14時～22時

土・祝：12時～22時

日：12時～20時

定休日：不定休

住所：大阪府大阪市西区北堀江1-15-10 H1ビル B1

URL：https://maps.app.goo.gl/VkPRT3TWcMLVHySt9

株式会社 funs brewing

代表者名：島尾智志（代表取締役）

設立年月日：2024年3月15日

資本金：3,000万円

大阪本社：〒540-0034 大阪市中央区島町1-4-3 キタガワビル

取得免許：一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、自己商標卸売業免許

HP:https://funsbrewing.com/