～郷土料理を伝承する日本固有の食文化～「駅弁」の調査研究・価値再構築事業 調査報告書の公表について
西日本旅客鉄道株式会社
詳細については、下記よりご覧ください。
文化庁の実施する令和７年度文化芸術振興費補助金「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業に採択された、当社の調査研究事業（～郷土料理を伝承する日本固有の食文化～「駅弁」の調査研究・価値再構築事業）について、調査報告書を作成しましたのでお知らせします。
1．事業名
～郷土料理を伝承する日本固有の食文化～ 「駅弁」の調査研究・価値再構築事業
2．対象期間
2025年5月～2026年3月
3．調査研究内容
以下のテーマについて、駅弁事業者や消費者へのアンケート、インタビュー調査などを実施
・駅弁の郷土料理伝承に果たす役割
・駅弁固有の「わざ」
詳細については、下記よりご覧ください。
～郷土料理を伝承する日本固有の食文化～「駅弁」の調査研究・価値再構築事業 調査報告書の公表について(https://op2.www.westjr.co.jp/press/article/2026/04/16/page_30589.html)
＜参考：令和7年度「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業（文化庁）＞
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/syokubunka_story/94158401.html