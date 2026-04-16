西日本旅客鉄道株式会社

文化庁の実施する令和７年度文化芸術振興費補助金「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業に採択された、当社の調査研究事業（～郷土料理を伝承する日本固有の食文化～「駅弁」の調査研究・価値再構築事業）について、調査報告書を作成しましたのでお知らせします。

1．事業名

～郷土料理を伝承する日本固有の食文化～ 「駅弁」の調査研究・価値再構築事業

2．対象期間

2025年5月～2026年3月

3．調査研究内容

以下のテーマについて、駅弁事業者や消費者へのアンケート、インタビュー調査などを実施

・駅弁の郷土料理伝承に果たす役割

・駅弁固有の「わざ」

詳細については、下記よりご覧ください。

～郷土料理を伝承する日本固有の食文化～「駅弁」の調査研究・価値再構築事業 調査報告書の公表について(https://op2.www.westjr.co.jp/press/article/2026/04/16/page_30589.html)



＜参考：令和7年度「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業（文化庁）＞

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/syokubunka_story/94158401.html