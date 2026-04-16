新ブランド・リニューアル計２２店舗！大型リニューアル完成０４．２２　新東京みやげオープン

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅に隣接し１日約１０万人が来店する大丸東京店は、「東京みやげ」を買い求められるお客様が多いことから、２００７年に１階を日本の百貨店初、スイーツを中心とした食品売場にした百貨店です。その１階和洋菓子売場を、実に１８年ぶりに大改装。昨年１０月末から開始した大丸東京店１階菓子売場の大型リニューアルがついに完成を迎えます。このリニューアルを通じ、計９ブランドが新登場、１３ブランドがリニューアル。新東京みやげを発信する場として進化した大丸東京店に、ぜひお越しください。

大丸東京店 限定ブランド

〈トリプルデッカーロンドン〉／１階 ４／２２（水）ＮＥＷ ＯＰＥＮ

伝統と、その先にある新しい味わいを求め続けて。旅するバスが届けるお菓子。

英国生まれのお菓子に工夫を施し、私たちのこだわりを重ねて三階建てになったバス。旅する中で見つけたアイデアを積み込んで、あなたのもとへお届けします。

ミリオネアショートブレッド（８個入） １,９９８円

ショートブレッド、チョコレートクリーム、キャラメルの三層が織りなす極上のひととき。

オレンジティースコーン（４個入） ８６４円

軽やかにほどけ、広がるベルガモットと柑橘香。

リッチフルーツケーキ（１個入） ４,３２０円

選び抜いたドライフルーツとナッツを贅沢に使った英国伝統の焼き菓子。

ヴィクトリアケーキ（３個入） １,３５０円

ふわっと重なる果実とクリームの上品な甘み。

〈シーシーズクッキー〉／１階 ４／２５（土）ＮＥＷ ＯＰＥＮ

オールドアメリカンテイストで誰からも愛されてきた、チョコチップクッキー！ひとくち頬張れば、幸せが広がる味をアイデア満載のラインアップで展開します。芳醇なバターとチョコチップのコンビをお楽しみください。

ＣＣ’ｓ Ｄｒｅａｍ（各種８枚入～） １,５６６円

オールドアメリカンテイスト缶にアメリカンチョコチップクッキー。

ＣＣ’ｓ Ｐｏｃｋｅｔ（各種４枚入～） ６９１円～

１５種類のパッケージを用意。オリジナルのチャック付袋に入った人気シリーズ。

大丸東京店 限定商品

〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉／１階 ４／２２（水）リニューアルＯＰＥＮ

２０２１年４月に誕生したバタースイーツ専門店。

バターメルティチーズケーキ（２個入） １,７２８円

焦がしバターソースが流れとろける美食のバターチーズスフレ。

大丸東京店 限定商品

バターステイツクッキー ココナッツパインバター（７個入） ９５０円

※～９月末頃まで

夏限定。南国気分な芳醇なパイナップル＆ココナッツ食感のやみつきフレーバー。

大丸東京店 先行販売

〈シュガーバターの木〉／１階 ４／２２（水）リニューアルＯＰＥＮ

２０１０年に誕生したバターシリアルスイーツ専門店。

シュガーバターの木 シュガーバターパイ（４個入） ８４２円

何層にも織り込んだ、穀物のうまみとバターが香るザクっとパイ。

大丸東京店 先行販売

パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド（５個入） ２,１６０円

※各日１０：００～、１７：００～

芳醇バタークリームを香ばしいシュガーバター生地にたっぷりはさんで召し上がれ。

大丸東京店 限定ブランド

〈モンブランＴＨＥ珀山〉／１階 ２０２５年１０月ＯＰＥＮ

昨年１０月にオープン以降話題の、飲めそうなほどとろっとろのモンブランなどを販売するモンブランスイーツ専門店。今の時期に合わせた新商品を発売！

ＴＨＥ珀山モンブラン（２個入） １,８９０円

※各日１０：００～、１７：００～

飲めそうなほどとろとろの和栗ソースを閉じ込めた、真っ白なモンブラン。

モンブラン・レモングレーズ（５個入） １,４５８円

※～９月初旬頃まで

イタリア栗のマロングラッセをたっぷり焼きこみ、香るレモングレーズをシャリッとしぼって重ねました。

新商品

ＴＨＥモンブランケーキ抹茶（４個入） １,２９６円

※～９月初旬頃まで

薫る抹茶と栗の響き合い。日本の魅力をひとくちで頬ばる期間限定焼きモンブランです。

新商品

大丸東京店 限定ブランド

〈パティスリー アニヴェル〉／１階 ２０２５年１０月ＯＰＥＮ

ディズニー作品よりインスピレーションを受けたスイーツブランド。

シーズナルクッキー（ショコラ）／美女と野獣（６枚入） １,０８０円

※なくなり次第終了

人気のショコラ味のクッキー。『美女と野獣』デザインで期間限定販売。

大丸東京店 限定商品

〈マサヒコオズミパリ〉／１階 ２０２５年１０月ＯＰＥＮ

東京初上陸のザブトンモンブランが話題のスイーツ店。東京駅ならではの赤煉瓦モチーフなど大丸東京店限定商品も販売。

モンブランジャポネパリマロン（１個） ９６０円

和栗のやさしい甘み広がる大丸東京店限定モンブラン。

ザブトンミニョン プラリネブラン（８個入） ２,３００円

東京駅赤煉瓦モチーフのプラリネサンドクッキー缶。

大丸東京店 限定ブランド

〈フォンダン〉／１階 ２０２５年１１月ＯＰＥＮ

とろけるお菓子の専門店。コンセプトは「とろける新体験」。北海道の放牧牛の生乳から作る自家製生バターを使用した新食感スイーツ。

フォンダンサンド（５個入） １,３５０円

とろける生バターキャラメルをカリッと香ばしいラングドシャで包んだフォンダンサンド。

〈TOKYOチューリップローズ〉/１階 ２０２６年１月OPEN

香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた美味しい花束を贈ります。自分へのご褒美や贈り物に、みんなを笑顔にするフラワースイーツをどうぞ。

チューリップローズ バター＆チーズ（４個入） ８４２円

香ばしいチューリップの中にとろけるローズが咲いた「世界でここだけの花」のお菓子です。

※価格は全て税込です。

【和洋菓子ブランド数】 １階５２ブランド、地階１９ブランド １階地階計７１ブランド

【１０～４月オープン・リニューアル情報】

計９ブランドオープン、計１３ブランドリニューアル、うち大丸東京店限定ブランド４

１０月オープン：〈パティスリー アニヴェル〉〈モンブランＴＨＥ珀山〉〈マサヒコオズミパリ〉

１１月オープン：〈フォンダン〉

１０月１１月リニューアル：〈麻布かりんと〉〈あげもちＣｏｃｏｒｏ〉〈ピエール・エルメ・パリ〉〈アンテノール〉〈ヴィタメール〉

１２月オープン：〈ザ・カンパネラＴＯＫＹＯ〉

１月オープン：〈ＫＡＳＨＯ ＳＡＮＺＥＮ〉〈ＴＯＫＹＯチューリップローズ〉

１月リニューアル：〈豊島屋〉〈豆源〉〈叶匠壽庵〉〈銀座たまや〉〈源吉兆庵〉

４月オープン：〈トリプルデッカーロンドン〉〈シーシーズクッキー〉

４月リニューアル：〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉〈シュガーバターの木〉〈サブレミシェル〉