LIFULL HOME′Sが「LGBTQのためのマイホーム相談会」を5月16日、17日に初開催！LGBTQフレンドリーな不動産会社や住宅購入の専門家に直接相談できる

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120）が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」は、LGBTQの方をはじめ、住まい探しに困難を抱える「住宅弱者」に対して、親身になって住まい探しの相談に応じる不動産会社や物件を検索できるサービスLIFULL HOME'S「FRIENDLY DOOR」を提供しています。

LIFULL HOME'SはFRIENDLY DOOR事業の一環として、「LGBTQのためのマイホーム相談会 FRIENDLY DOOR FES」を2026年5月16日（土）、17日（日）に開催します。住宅メーカーや不動産販売デベロッパーを招いて同イベントを開催するのは、日本初の試みとなります（※1）。本相談会ではLGBTQフレンドリーな不動産会社4社をはじめ、LGBTQ当事者の住宅購入に関する専門家が参加し、当事者自身が必要な情報を収集でき、住まい購入が検討できる機会を提供します。

※1 自社調べ（4月13日時点）

「LGBTQのためのマイホーム相談会」URL https://e-ve.event-form.jp/cv/WXZ69c4f30f4da55(https://e-ve.event-form.jp/cv/WXZ69c4f30f4da55)

なぜLGBTQのためのマイホーム相談会が必要なのか

2026年3月に発表した「LGBTQの住宅購入に関する実態調査(https://lifull.com/news/47420/)」（首都圏在住・住宅購入を経験または検討した当事者対象）では、回答者の約 8 割がセクシャリティを理由に住まい購入において希望条件や資金計画での妥協を余儀なくされている現状が明らかになりました。

これらの課題に対する解決アプローチとして、LGBTQフレンドリーな不動産会社や住宅購入の専門家が一堂に会し、住まい購入に関する具体的な相談の機会や購入に関わる知識・ノウハウを学べる機会を提供します。LIFULL HOME'Sは、調査や相談会などをはじめ、不動産業界や様々なプレイヤーと共に、LGBTQの方々がマイホーム購入への一歩を踏み出せる後押しにつなげていきます。

LGBTQが住まい購入において妥協している主な課題

「LGBTQのためのマイホーム相談会」のコンテンツ紹介「知る・出会う・相談する」を1日で体験

タイムテーブル

LIFULL HOME'S「LGBTQのためのマイホーム相談会」開催概要

出展企業（五十音順）

- 制度・金融面の制約回答者の36.8%が団体信用生命保険（団信）の選択肢が限られ最良ではない銀行で妥協している- カミングアウトに伴う心理的負担回答者の約3割が「関係性が意図せず共有される不安」「関係性の伝え方に悩み相談をためらう」と回答しており、相談時のハードルが存在する- 不動産会社選びの難しさ回答者の 約7割が「LGBTQへの理解がある企業」を重視。 一方で、安心して相談できる企業の情報が不足している- 知る｜住宅購入基礎セミナー同性カップルの住宅購入の進め方やペアローンの選択肢、先輩カップルの体験談が直接聞けます。LGBTQ当事者の専門家が登壇し、リアルな事例とともに具体的に解説します。- 出会う｜LGBTQフレンドリー企業ブース出展企業が取り扱う物件の特徴を比較したり、各社のDE&Iの取り組み等の情報収集ができます。- 相談する｜個別相談会完全個室で、周囲を気にせずふたりの希望条件に合わせた具体的な相談ができます。1社20分、効率よく比較しながら納得のいく選択ができます。- 開催日時：2026年5月16日（土）・17日（日） 10:00～18:00- 会場：LIFULL Table（東京都千代田区麹町1-4-4 1F）- 交通：東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」3b出口より徒歩2分東京メトロ有楽町線 麹町駅3出口より徒歩6分- 参加費：無料（事前予約優先）- 参加申込は以下URLよりお申込みくださいhttps://e-ve.event-form.jp/cv/WXZ69c4f30f4da55(https://e-ve.event-form.jp/cv/WXZ69c4f30f4da55)

株式会社コスモスイニシア

大和ハウス工業株式会社

東急不動産株式会社

野村不動産ソリューションズ株式会社

トークセッション登壇企業（五十音順）

株式会社IRIS

ユクエテラス株式会社（by for the rainbow）

協力パートナー（五十音順）

イベント運営：CHOICE.（合同会社rare.）

LGBTQコミュニティへの情報発信：PIAMY（株式会社アルトレオス）

協力パートナー 株式会社アルトレオス 代表取締役 星 マリコのコメント

LGBTQ+当事者にとって、住まいは安心の拠点ですが、制度や周囲の理解不足により理想を諦めるケースが後を絶ちません。4万人のレズビアン・セクシュアルマイノリティ向けSNS「PIAMY」を運営する中で、「ペアローンが組めるのか不安」「カミングアウトによる不当な扱いが怖い」といった切実な悩みを聴いてきました。LIFULLの専門知識とPIAMYの当事者視点を融合し、誰もが抱える心理的な壁を共に乗り越えたいと考えています。「自分らしい暮らし」を諦める必要はありません。私たちが全力でサポートいたします。

企画者 LIFULL HOME'S事業本部 梶川美久里のコメント

「私たちは未来を想像する機会が少ない」 本相談会の企画にあたり、当事者へのヒアリングの中で語られた言葉です。結婚・出産・マイホームといったライフステージが自然に語られる一方で、LGBTQ当事者にとっては、法律や社会制度の影響から、その未来を描きにくいと感じる場面もあります。その現実をすぐに変えることは難しくても、大切な人と「どんな暮らしをしたいか」「どんな家に住みたいか」を安心して語り合い、相談できる場をつくることはできるはずです。本相談会を通じて、来場者一人ひとりが自分らしい住まいの未来を描くきっかけを提供するとともに、LIFULL HOME'S FRIENDLY DOORは、不動産会社やパートナーと連携しながら、誰もが納得して住まいを選べる社会の実現を目指します。

LIFULL HOME'S 「FRIENDLY DOOR」におけるこれまでの「LGBTQ 」対応について

2019年11月 FRIENDLY DOOR のサービス提供開始(https://lifull.com/news/16279/)

2021年2月 国内不動産ポータルサイト初「LIFULL HOME'S 住まいの窓口」が 『LGBTQ の方向けマイホーム講座・個別相談』を提供開始(https://lifull.com/news/19637/)

2021年4月 不動産業界初、不動産会社向け『LGBTQ 接客チェックリスト』を提供開始(https://lifull.com/news/19949/)

2026年3月 不動産業界初、「LGBTQカップルの住まい購入の実態調査」発表(https://lifull.com/news/47420/)

LIFULL HOME'S 「FRIENDLY DOOR 」について(URL：https://actionforall.homes.co.jp/friendlydoor(https://actionforall.homes.co.jp/friendlydoor))

高齢者、外国籍、LGBTQ 、生活保護利用者、シングルマザー・ファザー、被災者、障害者、家族に頼れない若者、フリーランスなど、さまざまなバックグラウンドで住まい探しに困難を抱える方々に対し、親身になって住まい探しの相談に応じる不動産会社を検索できるサービスです。全国 6,800 以上の賛同店舗を掲載しています。（2026年2月時点）

LIFULL HOME'S について（https://www.homes.co.jp/(https://www.homes.co.jp/)）

LIFULL HOME'Sは、「叶えたい！が見えてくる。」をコンセプトに掲げる不動産・住宅情報サービスです。賃貸、一戸建て・マンションの購入、注文住宅から住まいの売却まで。物件や住まい探しに役立つ情報を、一人ひとりに寄り添い最適な形で提供することで、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いをします。

日本最大級の不動産・住宅情報サービス【LIFULL HOME'S（ライフル ホームズ）】

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株式会社LIFULLについて （https://lifull.com/(https://lifull.com/)）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。